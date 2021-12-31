疫情阴影下的拉斯维加斯消费电子展

（德国之声中文网）CES的主办者原本希望在防疫限制之下还能够释放业界回归舞台的信号，但奥密克戎还是让计划泡了汤。本周开幕的拉斯维加斯消费电子展尽管还是现场举行，但许多行业巨头不会出席亮相。圣诞节前后，英特尔、谷歌、亚马逊、联想都纷纷表示不会派员参展，以减少员工的健康风险。

汽车工业的强大阵容--这是让CES主办方负责人夏皮洛（Gary Shapiro）引以为豪的一点，也风光不再。通用汽车总裁玛丽·巴拉（Mary Barra）在展会上推出新款车型的计划取消。宝马、奔驰、汽车配件生产商大陆和自动驾驶技术开发商Waymo也宣布不会参展。

尽管少了这些重量级企业，还是会有2200家参展商聚会拉斯维加斯。据主办方美国电子消费品制造商协会（CTA）称，尽管奥密克戎疫情加剧，过去两周内还有143家厂商报名参展。

2021年CES上的卡迪拉克概念车

大展厅 单行道

去年的CES完全在线上举行。这一次则是拉斯维加斯现场展示和线上直播的结合。例如德国电子巨头博世（Bosch）在周二举办线上新闻发布会，之后，芯片制造商高通（Qualcomm）则将一如以往在拉斯维加斯一家酒店的大厅举办新产品推介会。

按照规定，所有参展人员必须接种过新冠疫苗，展厅内的通道拓宽，采取"单行道"方式，避免近距离接触。由于很多企业取消了参展计划，可支配的空间会更大。

CTA董事会主席夏皮洛认为，尽管有同类展会有的已退出舞台，尽管受到疫情限制，CES仍然有积极的前景。比如该展会成功吸引了汽车业前来拉斯维加斯参与，甚至抢了历史悠久的底特律车展的风头。他预言，对展会的需求将继续存在，而CES要成为能吸引人们关注的那一场。

对于举办地拉斯维加斯，消费电子展带来了更多客源，不过这个旅游胜地之前的生意就不错。圣诞节前后，该市的各大酒店像往年一样客满。过去几个月的客房入住率都在73%到82%，拉斯维加斯机场的客流量也达到每月400万人次，接近疫情爆发前的水平。

CES 2019：改进多 突破少 教室外的帮手 在2019年的CES展上，你可以向Codi问好。来自于迈阿密创造者Pillar Learning声称，这是一款面向儿童的新型互动式讲故事机器人，旨在为他们的成长提供支持。它可以免费访问数百首歌曲、故事和课程。 Codi拥有一些人工智能，因为它可以学习孩子的使用模式，从而提供更加个性化的服务。

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CES 2019：改进多 突破少 哈雷迷的电动时代 同样在2018年国际消费电子展上首次亮相的是哈雷戴维森的电动LiveWire摩托车。许多哈雷粉们已经预先订购了这台摩托车，其零售价略低于30,000美元（26,100欧元）。如果用于城市和高速公路的混合驾驶，其续航里程能达到177公里。electrek网站称，LiveWire是一辆没有离合器或齿轮的摩托车。

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CES 2019：改进多 突破少 Ganzin肯定是CES的好“眼光” 台湾見臻科技（Ganzin Technology）在今年的CES上推出了眼球控制的全新硬件平台。人们可以通过这个平台用眼球与数字世界实现互动。以后用眼睛接电话、听歌、上网浏览都不再是梦了。



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