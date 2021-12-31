 疫情阴影下的拉斯维加斯消费电子展 | 经济纵横 | DW | 04.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

疫情阴影下的拉斯维加斯消费电子展

对公众开放的大型国际展会已经有两年没有举行过了。今年的拉斯维加斯国际消费电子展（CES）也仍然是瘦身版，许多大公司都没有露面。

USA CES 2021

2021年的CES完全在线上举行

（德国之声中文网）CES的主办者原本希望在防疫限制之下还能够释放业界回归舞台的信号，但奥密克戎还是让计划泡了汤。本周开幕的拉斯维加斯消费电子展尽管还是现场举行，但许多行业巨头不会出席亮相。圣诞节前后，英特尔、谷歌、亚马逊、联想都纷纷表示不会派员参展，以减少员工的健康风险。

汽车工业的强大阵容--这是让CES主办方负责人夏皮洛（Gary Shapiro）引以为豪的一点，也风光不再。通用汽车总裁玛丽·巴拉（Mary Barra）在展会上推出新款车型的计划取消。宝马、奔驰、汽车配件生产商大陆和自动驾驶技术开发商Waymo也宣布不会参展。

尽管少了这些重量级企业，还是会有2200家参展商聚会拉斯维加斯。据主办方美国电子消费品制造商协会（CTA）称，尽管奥密克戎疫情加剧，过去两周内还有143家厂商报名参展。

USA Automesse l CES Consumer Electronics Show 2021 l Cadillac

2021年CES上的卡迪拉克概念车

大展厅 单行道

去年的CES完全在线上举行。这一次则是拉斯维加斯现场展示和线上直播的结合。例如德国电子巨头博世（Bosch）在周二举办线上新闻发布会，之后，芯片制造商高通（Qualcomm）则将一如以往在拉斯维加斯一家酒店的大厅举办新产品推介会。

按照规定，所有参展人员必须接种过新冠疫苗，展厅内的通道拓宽，采取"单行道"方式，避免近距离接触。由于很多企业取消了参展计划，可支配的空间会更大。

CTA董事会主席夏皮洛认为，尽管有同类展会有的已退出舞台，尽管受到疫情限制，CES仍然有积极的前景。比如该展会成功吸引了汽车业前来拉斯维加斯参与，甚至抢了历史悠久的底特律车展的风头。他预言，对展会的需求将继续存在，而CES要成为能吸引人们关注的那一场。

对于举办地拉斯维加斯，消费电子展带来了更多客源，不过这个旅游胜地之前的生意就不错。圣诞节前后，该市的各大酒店像往年一样客满。过去几个月的客房入住率都在73%到82%，拉斯维加斯机场的客流量也达到每月400万人次，接近疫情爆发前的水平。

  • Codi, a story-telling robot for children

    CES 2019：改进多 突破少

    教室外的帮手

    在2019年的CES展上，你可以向Codi问好。来自于迈阿密创造者Pillar Learning声称，这是一款面向儿童的新型互动式讲故事机器人，旨在为他们的成长提供支持。它可以免费访问数百首歌曲、故事和课程。 Codi拥有一些人工智能，因为它可以学习孩子的使用模式，从而提供更加个性化的服务。

  • The interior of Byton's M-Byte electric vehicle

    CES 2019：改进多 突破少

    特斯拉、宝马奔驰在数字大道

    中国创业公司拜腾（Byton）推出了一款带有48英寸视频面板，横跨整个仪表板上方的电动汽车。这么大的屏幕，毫无疑问，未来销售内容与销售汽车同等重要。方向盘上面的另一个较小的屏幕提供了调控汽车大多数功能的可能。

  • Harley Davidson's LiveWire motorbike

    CES 2019：改进多 突破少

    哈雷迷的电动时代

    同样在2018年国际消费电子展上首次亮相的是哈雷戴维森的电动LiveWire摩托车。许多哈雷粉们已经预先订购了这台摩托车，其零售价略低于30,000美元（26,100欧元）。如果用于城市和高速公路的混合驾驶，其续航里程能达到177公里。electrek网站称，LiveWire是一辆没有离合器或齿轮的摩托车。

  • An Air 100 selfie drone

    CES 2019：改进多 突破少

    自拍神器2.0

    来自上海和意大利的一群创新工程师正在努力打造新时代的自拍杆，确切地说是航拍自拍神器。这个内置相机的无人机只有口袋的大小，有Air 100，Air Zen和Air Duo几个版本，预计今年开始首先在加拿大和美国上市销售，随后是瑞典、芬兰、希腊和其它十几个国家。

  • Samsung Bot Care, a healthcare robot

    CES 2019：改进多 突破少

    健康的利润

    韩国三星希望在穿戴型健康监控产品领域继续保持其市场份额。该公司的Bot Care机器人在拉斯维加斯登场，可以帮助人们实现健康生活方式，获取包括血压，心率在内的重要健康数据，并监控你的睡眠周期。

  • Somnox Sleep Robot

    CES 2019：改进多 突破少

    话唠枕头

    你再也不用忍受辗转反侧的不眠之夜了。制造了这个催眠枕头的产商表示，它可以调节你的呼吸，用最好的音效让你更快入睡并自然醒来。它会成为你最好的枕边伴侣，因为它不是那种“一转身就是一被子”的人。

  • Ganzin Aurora eye tracker module

    CES 2019：改进多 突破少

    Ganzin肯定是CES的好“眼光”

    台湾見臻科技（Ganzin Technology）在今年的CES上推出了眼球控制的全新硬件平台。人们可以通过这个平台用眼球与数字世界实现互动。以后用眼睛接电话、听歌、上网浏览都不再是梦了。


© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

美国CES展开跑 中国企业转低调

2019国际消费电子展(CES)1月9日在美国拉斯维加斯正式开展。侭管中国公司参展率下滑，很多中国企业家仍然渴望透过这个平台打进国际市场。  

消费电子展CES展示新潮流

自行电子车、联网居家电器、智能无人机：各行业都试图在2016年拉斯维加斯消费电子展（CES）上通过令人匪夷所思的创新产品引领技术发展潮流。  

相关内容

In this photo released by China's Xinhua News Agency, residents line up for tests at a COVID-19 testing site in Xi'an in northwestern China's Shaanxi Province, Tuesday, Dec. 21, 2021. China on Wednesday ordered millions of people locked down in neighborhoods and workplaces in the northern city of Xi'an following a spike in coronavirus cases. (Li Yibo/Xinhua via AP)

长平观察：李医生，西安下雪了 31.12.2021

李文亮医生吹哨两周年之际，中国西安又因新冠疫情而封城。时评人长平指出，两年前将疫情吹哨人定为“造谣者”而予以训诫，与两年后的病毒“清零”政策，对专制政府来说是同一件事。

Besucher gehen am ersten Tag für Fachbesucher auf der Frankfurter Buchmesse 2021 durch die Halle. Nach der pandemiebedingten Pause 2020 darf die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr wieder mit Publikum stattfinden. +++ dpa-Bildfunk +++

2021法兰克福书展：疫情阻碍中港台展商 27.10.2021

自新冠肺炎疫情爆发以来，法兰克福书展以线上线下结合的形式首次恢复了实体展览，但明显仍受到疫情消极影响。中国大陆及台湾今年均只有当地员工参加，而疫情前已连续九年参展的香港馆今年则没有参与。

A logo of the Dubai Expo 2020 is projected during the opening ceremony, on September 30, 2021. - Dubai opened its extravagant Expo 2020 with a flashy opening ceremony of fireworks and lights displays as it attempts to woo the world despite the pandemic. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP) (Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

等待一年 迪拜世博会开幕 01.10.2021

周四晚间，迪拜世博会拉开帷幕。这场耗资70亿美元的展会是阿拉伯世界首次举办世博会，也是新冠疫情以来规模最大的一次国际活动，估计将迎来2500万参观者。

广告

旧风机 新创意

风电产业方兴未艾，更新换代时拆除的旧风机又能有何去处？一家波兰企业专门收购德国的旧风机，将它们改造成创意家具。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  