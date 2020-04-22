疫情阴影下的德国啤酒业

（德国之声中文网）下法兰克地区的维内克啤酒厂（Wernecker Brauerei）是德国最古老的啤酒作坊之一。四百多年来，这家家族企业经历过两次世界大战和无数次的危机，但每次都得以起死回生。然而，小小的新冠病毒却最终断送了这家啤酒厂的前程。啤酒厂女经理朗格（Christine Lang）说："我们已经精疲力竭了。" 今年九月，维内克啤酒厂将正式关闭。

啤酒业专家们普遍认为，受疫情影响，最终退出市场的绝不会仅限于维内克一家。德国啤酒业联合会主席艾希尔（Holger Eichele）说："我们担心，今后几周内，还会有一些啤酒厂家宣布破产。没有国家的资助，很多啤酒企业将难以维持下去。"

酒馆关门节庆取消

德国啤酒行业正面临着双重困境：一方面，受全球疫情影响，啤酒出口严重下滑。迄今为止，德国啤酒产量的20%面向境外市场。而偏偏是德国啤酒的最大买家意大利受疫情影响最为严重，此前，意大利每年从德国进口啤酒三亿四千万升，排名第二的德国啤酒进口市场则是中国。另一方面，德国的餐饮业基本陷入停顿。为了遏制病毒传播，餐厅、酒馆、迪厅以及啤酒花园都已停业，而各类音乐会和民间庆典活动也被取消，其中就包括举世闻名的慕尼黑啤酒节。受疫情影响，巴伐利亚甚至取消了每年一度的啤酒女王选举活动。

同样，今天的"德国啤酒日"庆典活动也被取消。每年的这一天，慕尼黑市内的啤酒泉都会举行赠送免费啤酒活动，以纪念1516年4月23日，巴伐利亚公爵威廉四世和路德维希十世颁布德国啤酒纯酿法。

没有足球赛就没有豪饮的球迷

德国各级足球联赛暂停赛事，对啤酒行业打击极大。每逢足球赛事，球迷们都会消费大量的啤酒。而欧洲锦标赛被推迟至明年，对啤酒厂家无疑更是雪上加霜。要知道，每逢国际足球赛事中德国国家队有上佳表现，德国啤酒的年营业额都会提升近一个百分点。

除此之外，啤酒酿造中的关键配料-啤酒花，今年也可能欠产。因为，受疫情影响，很多协助收获的外国季节工根本无法入境。

销量急剧下降

德雷克斯勒（Hans-Peter Drexler）是凯尔海姆市施耐德白啤酒公司的酿酒师和技术总管。他表示，目前的情况"非常危急"，销量已经下降了40%。"餐饮业关门对我们的打击非常大。更为严重的是，谁都不知道，这一切何时是尽头。"他抱怨说，尤其是面向餐饮业的桶装啤酒业务已经完全停顿，"销售额已经降为零！"

历史悠久的科隆啤酒酿造业虽然在此前的狂欢节期间得以大赚一笔，但此后科隆民众就再也没有了开怀畅饮的豪情和机会。科隆啤酒业联合会主席科内尔（Christian Kerner）说，由于酒吧关门和取消大型活动，啤酒销售额已经下降了25%至30%。他表示："尤其对那些主打扎啤市场的企业来说，前景不容乐观。"

啤酒零售未受影响

唯一值得庆幸的是，啤酒的零售几乎未受影响。纽伦堡一家市场调研公司提供的数据显示，从二月底至复活节，超市中啤酒的销量比去年同期增加了11.5%。美中不足的是，烈性酒销量的增幅要远远高于啤酒。

业内专家们担心，如果情况不出现好转，很多啤酒企业将难逃破产厄运。现在就已有90%的啤酒企业实施了短期工措施，五分之一的啤酒企业计划裁员。

德国啤酒业以中小企业居多

德国1548家注册啤酒企业中，绝大多数属于中小企业。70%的企业年产量低于50万升。虽然联邦和州政府通过延迟啤酒税等措施，等于间接为该行业注入了六亿五千万欧元的资金，但从长远来看，这一切并不能扭转局面。

疫情危机笼罩下，许多地方性的小啤酒厂很可能被大型跨国公司所吞并，这对德国啤酒市场的多样化来说，无疑将是一场灾难。