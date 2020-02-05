疫情阴影下：油价狂跌 股票跳水

（德国之声中文网）全球股市抛售狂潮持续。对新型冠状病毒疫情带来经济后果的担忧之外，现又加上对"油价战"的恐慌。鉴于股市大跌，业者已有"黑色星期一"之说法。交易伊始，德国股市综指达克斯（Dax）即狂泻900点，跌幅8.04%。
德意志银行股票降至历史新低，在交易头几分钟内狂跌17.1%，股值降至5.61欧元，从而成为达克斯中最大输家；第二大综指MDax周一下跌6.8%，降至23068.82点；欧元区的EuroStoxx 50指数跌5.66%%，降至3049.06点。
此前，亚洲股市已骤跌。日本最大综指日经指数Nikkei损失5%。该地区其它股市也明显下行。首尔股市跌幅超4%，韩股综指损失85.45点，终盘回落至1954.77点，跌幅4.2%；在中国，终盘时，上证指数下挫3.01%，降至2943.29点，深证成指跌4.09%，降至11108.55点。
俄罗斯和沙特之间的油价战
周一，国际原油市场上油价狂泻30%，为1991年以来单日最大跌幅。油价狂跌的原因被认为是石油输出国组织欧佩克（Opec）与俄罗斯之间相关谈判的失败。
上周五（3月6日），谈判各方出人意料未能达成新协议。在有关各方发表的结束性声明中，连延长既有的开采限量规定也未提及。此外，沙特和俄罗斯之间关于未来开采量的争议似乎还会继续加剧。据彭博社援引未具名内部人士报道，沙特有可能在未来数月增加开采量，从而使这个欧佩克中最大原油开采国的日开采量增至1200万桶，创下新纪录。
据德国《法兰克福汇报》援引在维也纳谈判的俄罗斯代表团中的一名不愿透露姓名的参加者报道，俄罗斯不理会欧佩克组织也是对美国发出的挑战。这名俄罗斯官员称，过去数月，华盛顿发出的新制裁威胁在俄罗斯政府中引起其愤怒。他指出，美方今年2月实施的惩罚性措施对象中包括了俄罗斯石油公司（Rosneft）的一家子公司。
因莫斯科的决定而导致的国际市场油价下跌也将对美国应用水力压裂技术开采原油造成影响。
北海布伦特原油每桶价格周一落至32.83美元，比上周五少12.44美元；美国西德克萨斯州中质原油WTI每桶价格为28.84美元，减少12.44美元。
凝炼/叶宣（德新社、路透社）
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
大众集团
2019年3月，大众汽车称，将裁减最多7000岗位，至2023年，实现每年节约59亿欧元的目标。同年11月，大众旗下豪华车品牌奥迪宣布，至2025年，裁员十分之一，总数9500人，以期实现电动化转型。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
PSA（标志/雪铁龙）集团，菲亚特/克莱斯勒
PSA集团旗下的德国欧宝（Opel）今年2月宣布，至2025年7月，实施裁减计划，为此，将为员工重新开放自愿离职项目。计划与PSA联姻的菲亚特/克莱斯勒表示，为避免减产，经理层赞同安排员工特别休假，在2022年重返工作岗位。与PSA合并有可能每年节省37亿欧元成本。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
宝马
去年11月，宝马管理层与工会达成协议，经由减少员工红利及相关福利降低成本，以避免采取“极端措施”。宝马称，将力求保持员工数量，加强软件开发，平衡其它领域的裁减。
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戴姆勒
今年2月，德国《商报》报道说，戴姆勒正强化其降低成本措施，计划裁员最多1.5万人。戴姆勒方面拒绝对此报道置评。不过，首席执行官凯伦纽斯（Ola Kaellenius）当月曾表示，未来3年，戴姆勒集团将在全球范围裁减1100名高管，约为管理层岗位的十分之一。该康采恩还宣布，将优化组织结构，消除梅斯德斯-奔驰集团和戴姆勒总部之间的双重架构。
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沃尔沃
2019年7月，沃尔沃宣布，计划节约固定成本20亿瑞典克朗（2.14亿美元），并称，节约措施将导致在2019年下半年和2020年上半年增加效益。
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捷豹路虎
今年2月，英国最大汽车品牌捷豹路虎（JAGUAR LAND ROVER）宣布，作为对需求减少的反应措施，计划在英国的两家工厂减产或在特定的日子停产，以降低成本。此前一个月，该公司曾表示，将减裁英国北部哈利伍德（Halewood）厂4500员工中的十分之一，并转变生产模式，以提高效益。
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雷诺
在十年来首次出现全年亏损后，这个法国汽车制造商宣布，计划在未来3年降低成本20亿欧元，并且不排除裁员可能性。
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博世
今年1月，这家德国公司表示，将经由缩短工时等措施减少降低成本，但拒绝提供在全球可能裁员的数字。
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大陆集团
去年11月，这家德国汽车配件供应商宣布，计划削减引擎制造能力。此举有可能导致至2028年减少5040个岗位。
作者: 凝练（摘编）