疫情阴影下：油价狂跌 股票跳水

（德国之声中文网）全球股市抛售狂潮持续。对新型冠状病毒疫情带来经济后果的担忧之外，现又加上对"油价战"的恐慌。鉴于股市大跌，业者已有"黑色星期一"之说法。交易伊始，德国股市综指达克斯（Dax）即狂泻900点，跌幅8.04%。

德意志银行股票降至历史新低，在交易头几分钟内狂跌17.1%，股值降至5.61欧元，从而成为达克斯中最大输家；第二大综指MDax周一下跌6.8%，降至23068.82点；欧元区的EuroStoxx 50指数跌5.66%%，降至3049.06点。

此前，亚洲股市已骤跌。日本最大综指日经指数Nikkei损失5%。该地区其它股市也明显下行。首尔股市跌幅超4%，韩股综指损失85.45点，终盘回落至1954.77点，跌幅4.2%；在中国，终盘时，上证指数下挫3.01%，降至2943.29点，深证成指跌4.09%，降至11108.55点。

俄罗斯和沙特之间的油价战

周一，国际原油市场上油价狂泻30%，为1991年以来单日最大跌幅。油价狂跌的原因被认为是石油输出国组织欧佩克（Opec）与俄罗斯之间相关谈判的失败。

上周五（3月6日），谈判各方出人意料未能达成新协议。在有关各方发表的结束性声明中，连延长既有的开采限量规定也未提及。此外，沙特和俄罗斯之间关于未来开采量的争议似乎还会继续加剧。据彭博社援引未具名内部人士报道，沙特有可能在未来数月增加开采量，从而使这个欧佩克中最大原油开采国的日开采量增至1200万桶，创下新纪录。

据德国《法兰克福汇报》援引在维也纳谈判的俄罗斯代表团中的一名不愿透露姓名的参加者报道，俄罗斯不理会欧佩克组织也是对美国发出的挑战。这名俄罗斯官员称，过去数月，华盛顿发出的新制裁威胁在俄罗斯政府中引起其愤怒。他指出，美方今年2月实施的惩罚性措施对象中包括了俄罗斯石油公司（Rosneft）的一家子公司。

因莫斯科的决定而导致的国际市场油价下跌也将对美国应用水力压裂技术开采原油造成影响。

北海布伦特原油每桶价格周一落至32.83美元，比上周五少12.44美元；美国西德克萨斯州中质原油WTI每桶价格为28.84美元，减少12.44美元。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）