疫情阴影下开工 中国企业如临大敌

(德国之声中文网) 中国各大城市2月10日起迎来数百万返工潮。但随着新冠病毒确诊案例持续上升，当局也绷紧神经做准备。各地政府提醒开工的公司必须确保工作场所通风良好，避免使用集中式空调系统，以免新冠病毒藉此传播。

中国国家发展改革委经贸司副司长陈达周日在记者会上表示，中国在防控疫情同时，将落实企业恢复生产经营。他说:「复工复产对于市场保供作用非常大，按照国务院联防联控机制的有关要求，发改委已经会同有关部门督促各地在做好疫情防控工作的基础上有序组织重点领域企业复工复产，确保重要的医用物资、生活必需品的供应。」

北京一些主要行业在10日恢复运营。根据《南华早报》，北京市长陈吉宁7日晚上参观了海淀区中关村的几家公司，检查他们复工的准备工作。而上海当局则要求疫情严重地区的雇员推迟回到工作岗位，并根据业务情况安排其他人接任，或是让员工在家工作。

报导内容也提到，在高科技制造业中心深圳，约有820万人从其他城市来工作。深圳当局也要求企业保持灵活，可以将下半年度的假期用在此时，并要求公司使用该市发布的app来报告复工计划。

不过还是有企业持续延迟开工。《金融时报》报导，阿里巴巴和美团已将假期延长至2月16日或更晚。而几乎所有省份都都将中小学复课时间推迟至2月17日后。一些主要地区，如上海、浙江、江苏和广东等沿海经济重镇，已命令学校在本月内不开学。许多餐厅也将持续关闭。

有关因应策略上，新华网报导，「受疫情影响，部分企业特别是中小企业反映，目前无法快速复工断了收入，而场地租金、员工工资、利息等支出仍需正常支付，资金链紧张或存在断裂风险。」

内容提到，在这个状况下，各地银行有的提高融资额度，有的降低贷款利率。还有租赁集团给予企业租金优惠。也有地方政府协助企业申请房产税、土地使用税，和社会保险费延期缴纳或减免。企业方鼓励居家或是在线办公。由于许多人不出门，电商物流量也变大，并透过「无接触配送」和「物资运输通行证」因应疫情爆发所需。

邹宗翰/文木 (综合报导)