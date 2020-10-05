 疫情防治面临严冬 全球旅游业接近崩溃 | 经济纵横 | DW | 01.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

疫情防治面临严冬 全球旅游业接近崩溃

世界旅游业理事会周五发布预测说，今年全球旅行和旅游业将减少1.74亿个工作岗位，损失4.7万亿美元。持续下去，该行业面临全面崩溃。

Griechenland |  Insel Lefkada (Ioannis Papadimitriou/DW)

希腊海岛度假地的餐馆业主

（德国之声中文网）世界旅游业理事会（World Travel & Tourism Council）周五（10月30日）发布预测说，如果目前防治新冠疫情的限令持续下去，今年全球旅行和旅游业将减少1.74亿个工作岗位。

该预测比先前有所好转，主要原因是中国国内旅游业的强劲复苏和其他国家旅游业的恢复。今年6月，该理事会警告说，全球旅行和旅游业预计将减少1.97亿个工作岗位。

很多国家的经济严重依赖旅游业。但是，新冠疫情爆发之后，各国实施旅行限令，限制了航班，关闭了很多酒店。

BdTD China Lasershow in Shanghai (Wang Xiang/Xinhua/Imago Images)

对于很多中国人来说，生活已经基本恢复到疫情之前的状态

DW.COM

据中国文化和旅游部公布的最新测算数据，今年国庆黄金周期间， 中国各省市共接待国内游客6.18亿人次，同比恢复79.0% ；国内旅游收入实现4543.3亿元，同比恢复69.9%。有专家称，这是弥补数月里不能出门遗憾的”一种“报复性”旅游消费。

“十一”是中国的国庆节，也是“黄金周”旅游高峰的开始。中国官媒《人民日报》称，预计会有5.5亿人踏上旅程。而受到新冠疫情这只“黑天鹅”影响，今年的出游热潮也出现新变化。

威尼斯又重新迎来了游客，但是数量远少与以往。新冠疫情下的夏天，威尼斯在渴望游客回归的同时也在探索其他生存方式。

受新冠疫情影响，大量申请留学德国的国际学生签证受阻。他们联合起来，对德国大使馆和外交部发出信息轰炸，希望能够获得签证面试的预约。

中国是新冠疫情最早爆发的国家，但随后比很多其他国家更好地控制住了疫情，通过机场检测措施和健康证明的辅助，重新开放了大部分地区的旅行，经济得到很大程度的恢复。

世界各地的禁令已经放宽，但是许多国家要求游客在入境后隔离数日，成为旅行减少的部分原因。

人们担心欧洲出现第二波疫情之后，旅游业将会雪上加霜。世界旅游业理事会预测，长期的旅行限制可能会导致该行业对今年全球GDP的贡献减少4.7万亿美元，同比减少53%。

该理事会主席兼首席执行官格瓦拉（Gloria Guevara）说，"除非用快速、低成本的机场检测措施替代入境隔离，旅游行业的复苏将进一步延迟，更多人将失去工作。"

她说，"等待的时间越长，旅游业陷入的困境就越深，且将面临全面崩溃。"

张平/洪沙（美联社）

© 2020德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 02:05

黄金周假期 中国人“报复性”旅行消费

DW.COM

不能旅游，那就聊点旅游趣闻

你知不知道中国的长城是用糯米建造的？你知不知道埃菲尔铁塔的大小会随着季节的变化而变化？宅在家中不能旅游，那就了解一点有关旅游的趣闻来解馋吧。  

相关内容

为复苏旅游业 泰国开设奢华隔离住所 05.10.2020

豪華套房、私人泳池、精緻三餐——在這樣的環境中隔離，你願意嗎？嚴重依賴於觀光旅遊的普吉島，依靠提供豪華隔離服務和特殊旅行簽證吸引來自中國和北歐等國的富豪。

China Symbolbild Großmacht

德语媒体：中国作为新冠赢家的真相 24.10.2020

中国经济增长、感染病例减少，有观察人士由此将中国封为新冠危机的赢家。《世界报》却认为，中共为此付出巨大代价，中国的危机一波刚平，一波又起。

Berlin Kanzlerin Merkel PK zu Corona-Maßnahmen

“欧洲模范生”：德国人能否配合“禁足令”？ 29.10.2020

为应对新一轮新冠疫情，联邦总理默克尔和各州州长进行了长达四个多小时的磋商。双方就采取严格的防疫措施达成一致。但民众会做出如何反应呢？

广告
Indonesien Corona-Pandemie | ÖPNV (Getty Images/AFP/A. Qodir)

防疫心理学：你是否对熟人“放松警惕”？

与面对陌生人时的警戒心态相比，在熟人或亲朋好友身边，我们的防疫意识容易下降。这样的“差别待遇”经常是造成新冠病毒扩散的原因。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  