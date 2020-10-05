疫情防治面临严冬 全球旅游业接近崩溃

（德国之声中文网）世界旅游业理事会（World Travel & Tourism Council）周五（10月30日）发布预测说，如果目前防治新冠疫情的限令持续下去，今年全球旅行和旅游业将减少1.74亿个工作岗位。

该预测比先前有所好转，主要原因是中国国内旅游业的强劲复苏和其他国家旅游业的恢复。今年6月，该理事会警告说，全球旅行和旅游业预计将减少1.97亿个工作岗位。

很多国家的经济严重依赖旅游业。但是，新冠疫情爆发之后，各国实施旅行限令，限制了航班，关闭了很多酒店。

中国是新冠疫情最早爆发的国家，但随后比很多其他国家更好地控制住了疫情，通过机场检测措施和健康证明的辅助，重新开放了大部分地区的旅行，经济得到很大程度的恢复。

世界各地的禁令已经放宽，但是许多国家要求游客在入境后隔离数日，成为旅行减少的部分原因。

人们担心欧洲出现第二波疫情之后，旅游业将会雪上加霜。世界旅游业理事会预测，长期的旅行限制可能会导致该行业对今年全球GDP的贡献减少4.7万亿美元，同比减少53%。

该理事会主席兼首席执行官格瓦拉（Gloria Guevara）说，"除非用快速、低成本的机场检测措施替代入境隔离，旅游行业的复苏将进一步延迟，更多人将失去工作。"

她说，"等待的时间越长，旅游业陷入的困境就越深，且将面临全面崩溃。"

张平/洪沙（美联社）

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