 疫情重创经济 德国政府下调2021年增长预期 | 经济纵横 | DW | 27.01.2021

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经济纵横

疫情重创经济 德国政府下调2021年增长预期

德国工商大会（DIHK）对本国企业所作的一项景气前瞻问卷调查结果显示，因受新冠疫情打击，目前约有5%的企业可能很快会进入破产程序。德国经济部长也于1月27日表示，2021年德国经济增长“可能只有3%”。

Symbolbild I Verlängerung des Lockdowns in Deutschland

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官方公布的统计数据显示，为应对新冠疫情而采取的停摆措施，使德国国民经济在去年蒙受沉重打击。不过，经济滑坡幅度比预期要小。

主要受新冠大流行影响，在即将过去的2020年，德国经济可能萎缩5％。明年则有望大幅回升，但前提是能够克服新冠危机。此外，与中国的经贸关系也具有举足轻重的意义。　

鉴于第二波疫情凶猛，基尔世界经济研究所将２０２１年德国经济增长预测调低至３.１％，并预估德国经济今年衰退5.2％。而德国在华企业大部分已恢复疫情前的生产水平。

（德国之声中文网）德国政府周三（1月27日）下调了对2021年德国经济增长的预期。联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）表示，预计2021年德国GDP将增长3%，这远低于去年秋天时对于2021年增长4.4%的预期。

不过，阿尔特迈尔也称，2021年德国经济还是在回暖的，“虽然活力不是太足”。德国经济在2020年下滑了5%，是金融危机以来最严重的衰退。

 5%企业可能破产

尽管得到国家提供的新冠抗疫资助，但数月以来，德国企业财政状况未见起色。在德国工商大会对囊括所有领域的1.8万多家企业所作的一项问卷调查中，四分之一以上企业报称自有资金储备减少，五分之一企业表示偿债能力堪忧。路透社本周一（1月25日）获得的该项问卷调查结果概要定于本周二正式公布。

该报告指出，"与2020年秋季相比较，企业财政状况未出现改善。"零售业的平均数值糟糕，展览商、大型会议承办商及餐营业的情况更糟。

专家们指出，政府提供的巨额新冠抗疫支持措施虽对大量企业有所帮助，但在很多情况下，无法抵消瘟疫及停摆措施导致的营业额锐减。也有人批评说，某些企业完全是被人为供养，成为吸血企业。

Deutschland Coronavirus - Flughafen Frankfurt

零售业首当其冲

根据该项问卷调查结果，5%的企业濒临破产，低于上一次调查得到的数值。不过，各行业之间差别巨大：33%的创意、艺术类公司报告受破产威胁；旅游企业中的比例是30%；出租车行业的比例是27%；餐饮业为20%。

凝炼/洪沙（路透社、德新社等）

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    作者: Magdalena Neubig


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