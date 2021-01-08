疫情重创经济 德国政府下调2021年增长预期

（德国之声中文网）德国政府周三（1月27日）下调了对2021年德国经济增长的预期。联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）表示，预计2021年德国GDP将增长3%，这远低于去年秋天时对于2021年增长4.4%的预期。

不过，阿尔特迈尔也称，2021年德国经济还是在回暖的，“虽然活力不是太足”。德国经济在2020年下滑了5%，是金融危机以来最严重的衰退。

5%企业可能破产

尽管得到国家提供的新冠抗疫资助，但数月以来，德国企业财政状况未见起色。在德国工商大会对囊括所有领域的1.8万多家企业所作的一项问卷调查中，四分之一以上企业报称自有资金储备减少，五分之一企业表示偿债能力堪忧。路透社本周一（1月25日）获得的该项问卷调查结果概要定于本周二正式公布。

该报告指出，"与2020年秋季相比较，企业财政状况未出现改善。"零售业的平均数值糟糕，展览商、大型会议承办商及餐营业的情况更糟。

专家们指出，政府提供的巨额新冠抗疫支持措施虽对大量企业有所帮助，但在很多情况下，无法抵消瘟疫及停摆措施导致的营业额锐减。也有人批评说，某些企业完全是被人为供养，成为吸血企业。

零售业首当其冲

根据该项问卷调查结果，5%的企业濒临破产，低于上一次调查得到的数值。不过，各行业之间差别巨大：33%的创意、艺术类公司报告受破产威胁；旅游企业中的比例是30%；出租车行业的比例是27%；餐饮业为20%。

凝炼/洪沙（路透社、德新社等）

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