 疫情重创：德国出口呈11年来最大降幅 | 经济纵横 | DW | 09.02.2021

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经济纵横

疫情重创：德国出口呈11年来最大降幅

受新冠大流行瘟疫影响，德国去年出口呈现2009年全球金融危机以来最大降幅。 很多专家预期今年世界经济将从2020萧条年复生，使出口商们信心增加。

Deutschland Containerhafen Hamburg

（德国之声中文网）据德国联邦统计局 周二（2月9日）公布的数据，德国去年全年出口商品总额为1.2047万亿欧元，为2013年以来第一次下降、2009年以来的最大跌幅，当时下跌18.4%。

使出口总额减少的最大原因是大流行瘟疫爆发初期2020年3月份的剧跌。此后，出口连续8个月增加。12月份环比增幅0.1%，路透社询问的经济学家们曾预估下降1%。导致这一积极发展的主因是同中美这两个全球最大国民经济体之间的贸易：去年12月，对华出口达930亿欧元，同比增加11.6%；对美出口920亿欧元，增幅8.4% ，为10个月来第一次。

联邦统计局指出，今年，对外贸易再度活跃前景看好，很多专家预期世界经济将从2020萧条年复生，使出口商们信心增加。今年，德国最重要贸易伙伴中国的经济增长率有可能达到8.5%；美国经济也有望强劲增长。

凝炼/苗子（路透社）

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