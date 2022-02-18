疫情迫使港府再出纾困计划 每人得1万补助

（德国之声中文网）香港财政司司长陈茂波(Paul Chan)周三（2月22日）表示，港府计划推出超过1,700亿港元（217.9亿美元）的支持经济计划。目前香港这个亚洲金融中心正面临新冠疫情开始以来最严峻的局面。据《财新网》报道，香港的失业率也因这波疫情中断了持续走低的趋势。

在周三的下一财年预算案演讲中，陈茂波说，在这一关键时刻，需要投放更多资源纾解民困并为中小企提供一定的喘息空间，以稳定经济和维持市民信心。下一财年将从4月份开始。他表示，香港迅速恶化的疫情打击了消费者信心，并在短期内给经济活动带来巨大压力。

陈茂波在报告中提出的纾困措施包括，政府将向每位18岁或以上的香港永久性居民发放1万港元的电子消费券，以刺激消费，其中5000元今年4月派发，其余的年中以后分批执行。该措施可惠及660万香港居民。此外，交通津贴、住房补贴、高龄津贴等一系列措施也包含在这一纾困计划之内。陈茂波说，政府预算已拨出逾540亿港元专门用于疫情防控。

陈茂波还宣布港府将继续发行债券，预计该年度发行不少于150亿港元的旨在抵消通胀的债券，以及超过450亿港元的其它债券。

在西方各经济体逐步走上恢复经济的轨道的时候，一直将疫情控制在低位的香港却风云突变，陈茂波做财政预算案报告的前一天即2月22日，香港当日新增确诊人数6211例、32人死亡。这已是连续3天日增确诊突破6000例。这一背景下，香港特首林郑月娥宣布所有居民必须接受计划3轮的强制性检测，此外，全港幼儿园、中小学将今年的暑假提前至3、4月开始放假。

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(综合报道)

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