 疫情过后经济走向如何？ 经济学家这样说 | 经济纵横 | DW | 26.04.2020

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经济纵横

疫情过后经济走向如何？ 经济学家这样说

新冠肺炎危机导致全球经济处于崩溃的边缘。世界最大资产管理公司贝莱德集团（Blackrock）负责人拉里·芬克（Larry Fink）预言：“即使我们战胜了这场危机，世界也会与现在截然不同。” 危机过后将会呈现一个什么样的世界？路透社记者就此采访了三位德国知名经济学家。

Deutschland Pressebilder Villingen-Schwenningen (Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH)

德国宏观经济和经济形势研究所负责人杜利安认为，危机过后，还将有更多的人在家工作

（德国之声中文网）德国宏观经济和经济形势研究所(IMK)负责人杜利安（Sebastian Dullien）认为：“届时我们将看到国际价值链中的一个基本的变化。企业将减少对从国外进口重要零部件的依赖。新冠病毒危机是继金融危机、英国脱欧和中美贸易争端之后，引发企业重新考虑其供应链的第四个大事件。它将导致全球化出现一定程度的倒退。我发现德国经济出现两个逆向效应。如果这不仅仅是发生在我们身上，而是也在其他地方出现，那么作为一个依赖出口的国家，我们可能会面临压力。同时，这也意味着必须进行新的投资。我们必须增加新的生产设备。这将使我们的机械制造业受益匪浅。目前还不清楚德国经济的走向如何，是将成为赢家还是成为败者都还无法确定。

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国际货币基金组织预测，在新冠疫情的影响下，全球经济今年面临大衰退，其严重程度超过十余年前的金融危机。明年虽有望迎来有力复苏，但前提是全球卫生状况必须实现明显改善。 (15.04.2020)

新冠疫情全球流行，已经给多国造成了不可估量的损失，也出现了向病毒溯源地中国索取赔偿的声音。不过从目前情况来看，提出索赔的主要是一些媒体、机构和个人，很难对中国造成实质性威胁。 (18.04.2020)

危机过后，还将有更多的人在家工作。当前的例外情况已经显示该措施运作良好。我也可以想象，在可预见的将来，我们会减少举办博览会或者召开大会等大型活动。有可能这也会导致结构变化。许多公司将无法度过危机。旅行社现在已经处于压力之下。我们将看到该行业提供的旅游产品大幅度减少。

杜塞尔多夫海因里希·海涅大学的国际宏观经济学教授延斯·许德海姆（JENS SÜDEKUM）说：“我最担心的是新冠病毒危机导致欧盟发生内讧，让全欧洲无辜受到牵连。并非所有国家都像德国这样能够采取如此强有力的行动。我认为现在所有国家都单独行动不是一件好事情。我们需要实行全欧洲共同提供财政资助的整体欧洲战略，例如发行前所未有的新冠危机债券。

除此之外或许还会产生其它的问题。如果德国经济缓慢回升，就会有足够的国外需求成为我们赖以生存的基础吗？或许届时美国仍处于危机的中心。此外新冠病毒危机过后，各国将重新希望恢复本国的生产链。这是一件很危险的事情，尤其对引以为豪的“世界出口冠军”德国来说非常危险。

虽然存在着许多的问题，但也有好的消息。现在，当我们所有人每天都在参加视频会议时，我们发现这是行得通的，我们再也用不着亲临现场出席会议。新冠疫情或许将成为数字化的最后催化剂。

观看视频 02:41

新冠病毒， 德企的巨大挑战


欧洲经济研究中心（ZEW）主任阿希姆·温巴赫（ACHIM WAMBACH）表示：“我最担心的是这场危机导致的民族主义倾向。我们看到许多国家不仅出现这种倾向，而且呈加强的趋势。然而在欧洲本应出现的是另外这样一种状况:

一是应该实现全球多元化，而不是重新退回到地方化。因为在欧洲生产下滑时，比我们更早受到病毒影响的亚洲便已能够重新恢复供应。

其二是欧洲内部应该协调一致，能够将病人相互送到其它国家的医院，或者为了解决供应瓶颈加强欧洲内部的商品流通。在部分解除限制措施方面，欧洲各国也应协调一致。如果法国的经济处于瘫痪状态，我们就难以有控的重新启动，反之亦然。”

 

李京慧 / 达扬（路透社）

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