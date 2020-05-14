疫情过后是否增税 大联合政府意见相左

（德国之声中文网）受疫情影响，德国政府税收将大幅下跌。在是否应增加赋税以减轻国家债务负担问题上，德国大联合政府内部发生激烈争执。社民党主张对高收入阶层提高税率，但联盟党则表示反对。

联盟党该党联邦议院党团主席布林克豪斯（Ralph Brinkhaus）对德意志电台表示，增税从来不曾促进过经济的发展，现在也不例外。这位基民盟政治家还批驳了社民党和左翼党有关增收财产税的要求。他说，德国必须通过经济增长走出这场危机，为此目的，应当加大对数码经济和技术革新的投资。

基民盟预算政策专家里贝格（Eckhardt Rehberg）形容增加税率是阻遏经济发展的"毒剂"。他对《莱茵邮报》表示，不应增税，而应当为投资于环保及数码技术领域的企业提供特别折旧，以减轻其税务负担。

就此，两位联盟党政治家都对社民党高层的增税建议表达了明确的反对立场。社民党两位党主席之一的诺博特·瓦尔特-博尔扬斯(Norbert Walter-Borjans)对《帕骚新报》表示："疫情危机过后，必须填补税务制度中的漏洞，高收入者和拥有大量财富的人必须缴纳更多的税金。"他表示，德国如果不想让新增国债超出限度，就必须在一些领域增加税收。社民党籍联邦财政部长舒尔茨也在德国电视二台表示，增税的目标是那些"收入特别高的人群"。

周四，税收评估小组发布的报告称，预计今年德国的税收将比去年减少近一千亿欧元。税收减少的同时，受疫情影响，政府的财政支出却在猛增。目前因工厂停工等原因，领取国家短期救助的人口已经超过一千万。

联邦议院周三举行的施政听证会上，默克尔在回应议员是否会增税的问询时表示："截至目前，没有任何增税的计划。"至于今后是否会增税，现在无可奉告。她说："我不具备预言家的本领。"

早在四月中旬，国际货币基金就在一份报告中称，受疫情影响，世界各国政府、企业和家庭都将面临债务负担急剧增加的问题，金融系统也将面临新的风险。国际货币基金称，疫情过后，各国政府将不得不增加税收，并减少公共支出。

前不久，德国财政部长舒尔茨曾表示，由于提供疫情救助资金，德国的负债率将从目前的60%增加到75%。