疫情趋缓 经济吃紧 上海酝酿逐步解封

（德国之声中文网）上海市卫健委副主任赵丹丹5月28日在疫情新闻发布会上呼吁2500多万市民继续保持警惕，在公共场所佩戴口罩、避免聚集、保持社交距离。目前，上海过半地区已经被划入风险级别最低的"防控区"，但是大部分居民的活动范围依然被限制在居住小区内，大多数商户也依然只提供网上订购、送货上门的服务。

根据当局此前公布的计划，上海力争从6月初起逐步结束防疫封控。在过去一星期，已经有不少企业被允许复工复产，也有不少居民被允许离开居民小区自由活动，尽管他们外出行动的时间往往被限制在每星期短短几个小时。

社交媒体上的视频画面显示，5月27日晚间，包括一些外国人在内的上海市民在市中心的街道上喝酒跳舞，随后被警察打断，要求他们立刻回家。

另一段视频则显示，二十余市民在街道上齐唱《明天会更好》，赶来现场的警察一直等到他们唱完这首歌才要求他们回家。

此外，据《上海证券报》报道，此轮防疫封控以来一直住在办公室的1万多名金融业从业人员正在陆续返回家中。

和几星期前相比，处于防疫管控下的上海民众的生活条件已经明显有所好转。在奥密克戎疫情爆发后的最初几星期，许多市民无法获得充分的食品供给，新冠外医疗服务大规模受限、停诊，更是导致一些急诊病人未能得到及时救治而不幸去世，引发了民众的极大不满。

中国严格的防疫封控干扰了全球供应链

经济影响巨大深远

两年来，中国一直坚持"动态清零"的新冠防疫策略，在奥密克戎变种病毒疫情爆发前，中国凭借这一策略实现了比其他国家更低的感染率、更小的经济损失。而在3月上海爆发疫情后，全国的经济都遭受了重挫，世界范围内的供应链也出现了严重震荡。许多投资者担心，坚持"动态清零"策略的习近平，并没有准备好相应的结束防疫状态的计划。

根据中国国家统计局5月27日发布的最新数据，今年4月，全国规模以上工业企业利润同比下降8.5%，为两年以来的最低值。国家统计局工业司高级统计师朱虹指出，利润增速回落主要受部分地区疫情冲击影响，从受疫情影响较大的上海、吉林、辽宁等地区来看，4月份企业停工停产天数均明显多于3月份，对4月份工业企业效益状况影响更为明显；主要行业中，汽车制造业受冲击较为明显，影响制造业4月份当月利润下降6.7个百分点。

在5月26日的经济工作紧急会议上，中国国务院总理李克强承认正面临经济增长乏力的挑战。他指出，在某些方面，当前的经济困难甚至比2020年初第一波疫情时更为严重。李克强的表态引发了市场对中国当局进一步出台经济支持措施的预期。

根据中国国家卫健委5月28日的最新数据，此前一天，全国共报告了362起新增本土感染病例，比一天前的444例有所下降。其中，上海新增病例152起，北京新增23起，均较一天前有所下降。

（路透社、彭博社等）

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