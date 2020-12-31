疫情起源未明 北京抢先定调

(德国之声中文网) 1月4日中国外交部记者会上，外媒记者询问有关世卫组织新冠肺炎病毒溯源专家组到中国调查的相关细节。然而，中国外交部不但没有回答问题，反而暗示疫情起源可能不在中国。

发言人华春莹说：「大家都知道，有越来越多的线索和研究报道都指向新冠肺炎疫情前年下半年在世界多地多点爆发，而且时间线还在不断提前。」

事实上，这样的说法在中国外交部长王毅1月2日接受中国官媒就已经定调。他说：「越来越多的研究表明，疫情很可能是全球多地多点爆发。」

除此之外，华春莹还说：「中方一直积极配合世卫组织工作，主张由科学家本着严肃和科学的态度，在世界范围内开展溯源工作。我们也希望，其他有关国家都能像中方一样积极配合世卫组织相关工作，以便尽早查明事实真相，为人类今后更好应对可能出现的公共卫生危机提供更好的科学依据。 」

在被问到英国《每日邮报》报道，美国总统国家安全事务副助理波廷杰称，他相信新冠病毒最有可能是由中国实验室泄露的，有可信证据表明武汉病毒所是疫情全球蔓延的来源。

华春莹除了强烈否认之外，也再提另一位发言人赵立坚的「美军带病毒到中国说」，表示「美方为什么迄今不邀请世卫组织派专家去美国开展实地调查？美国在海外设立200多个生物实验室到底在做什么？美方为什么不允许国际记者去进行实地参观和采访？ 」

疫情起源调查还未正式展开，中美已先吹响政治化的号角，若再加上各种带风向的研究或是阴谋论，真相恐怕难以水落石出。

「武汉实验室泄漏论」未休

《纽约》杂志1月4日刊出美国知名作家贝克 (Nicholson Baker)长文，他表示，「武汉实验室泄漏论」并不是阴谋论。他以过去数十年世界上相关的事件说明人为疏失的可能性。

贝克引用多位科学家的说法表示，武汉实验室事故是一个合理的可能，这些科学家皆表示，如果这个病毒非自然起源，按照现在中国严格控制疫情起源调查的方式，在找不到起源的情况下，可能会对人类健康造成更大威胁。

他提到，虽然也有许多顶级科学家和疾控专家，包括美国顶级疾控专家福奇曾否认这种看法，但是在不该排除可能性下，让专家前往调查不就可以了吗?但中国政府至今未让专家进入武汉相关地点调查，令人存疑。

虽然主要被锁定的武汉病毒研究所研究员石正丽向BBC表示:「我个人明确表示欢迎他们来武汉病毒所访问。」

但「当BBC记者追问这是否会意味着展开正式的调查，例如让专家们查看实验室数据和记录，石正丽教授表示，『我个人欢迎任何形式的访问，基于公开、透明、信任、可靠和合理的对话方式。但是具体方案应该不是我能决定的。』」

「BBC随后接到来自武汉病毒所宣传办的电话，称石正丽教授是以个人身份发言，她的回答也未获该机构批准。」

BBC提到，目前世卫组织新冠溯源调查十人团队的部分成员已几乎排除「武汉实验室泄漏论」。报导提及，团队中英国动物学家达扎克（Peter Daszak）曾和石正丽教授密切合作，对中国的蝙蝠进行大规模采样。达扎克此前曾称实验室泄露论是「阴谋论」，并且「纯属胡扯」。

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