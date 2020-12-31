 疫情起源未明 北京抢先定调 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

疫情起源未明 北京抢先定调

在面对新冠病毒溯源问题时，北京曾反复呼应世卫表示相关调查不该「政治化」，但在世卫小组出发前，中国外交部却透过官媒采访和记者会表达立场。

China Außenminister Wang Yi

中国外长王毅1月2日接受官媒访问时，不断强调中国在抗疫上的贡献与成就。

(德国之声中文网)  1月4日中国外交部记者会上，外媒记者询问有关世卫组织新冠肺炎病毒溯源专家组到中国调查的相关细节。然而，中国外交部不但没有回答问题，反而暗示疫情起源可能不在中国。

发言人华春莹说：「大家都知道，有越来越多的线索和研究报道都指向新冠肺炎疫情前年下半年在世界多地多点爆发，而且时间线还在不断提前。」

事实上，这样的说法在中国外交部长王毅1月2日接受中国官媒就已经定调。他说：「越来越多的研究表明，疫情很可能是全球多地多点爆发。」

除此之外，华春莹还说：「中方一直积极配合世卫组织工作，主张由科学家本着严肃和科学的态度，在世界范围内开展溯源工作。我们也希望，其他有关国家都能像中方一样积极配合世卫组织相关工作，以便尽早查明事实真相，为人类今后更好应对可能出现的公共卫生危机提供更好的科学依据。 」

在被问到英国《每日邮报》报道，美国总统国家安全事务副助理波廷杰称，他相信新冠病毒最有可能是由中国实验室泄露的，有可信证据表明武汉病毒所是疫情全球蔓延的来源。

华春莹除了强烈否认之外，也再提另一位发言人赵立坚的「美军带病毒到中国说」，表示「美方为什么迄今不邀请世卫组织派专家去美国开展实地调查？美国在海外设立200多个生物实验室到底在做什么？美方为什么不允许国际记者去进行实地参观和采访？ 」

疫情起源调查还未正式展开，中美已先吹响政治化的号角，若再加上各种带风向的研究或是阴谋论，真相恐怕难以水落石出。

China I Virologin Shi Zhengli in Wuhan

中国政府和武汉病毒研究所和石正丽都曾严正驳斥实验室泄露病毒的指控。

DW.COM

美联社回顾了病毒起源调查的来龙去脉，直指中国国家主席习近平严控相关研究。科学政治化恐将导致下一场疫情失控。

世卫专家团预计赶在1月18日世卫组织执行委员会开会之前，动身前往中国调查新冠起源。这次他们能进得了武汉吗?

世界卫生组织专家团队中唯一的德国人告诉美联社，追踪新冠病毒起源是为了更了解过去发生过什么，试图借此降低未来风险。

初听之下有阴谋论之嫌，却也有可能是事实：新型冠状病毒或许真是从一个研究蝙蝠病毒的中国科研机构泄露的？

新型冠状病毒疫情爆发以来，科学界对病毒确切来源尚未得出结论。因此，与此有关的猜测和传言一直没有平息，一些矛盾的说法引起公众更多怀疑。近日一批国际学者联署发声，谴责各种阴谋论。

「武汉实验室泄漏论」未休

《纽约》杂志1月4日刊出美国知名作家贝克 (Nicholson Baker)长文，他表示，「武汉实验室泄漏论」并不是阴谋论。他以过去数十年世界上相关的事件说明人为疏失的可能性。

贝克引用多位科学家的说法表示，武汉实验室事故是一个合理的可能，这些科学家皆表示，如果这个病毒非自然起源，按照现在中国严格控制疫情起源调查的方式，在找不到起源的情况下，可能会对人类健康造成更大威胁。

他提到，虽然也有许多顶级科学家和疾控专家，包括美国顶级疾控专家福奇曾否认这种看法，但是在不该排除可能性下，让专家前往调查不就可以了吗?但中国政府至今未让专家进入武汉相关地点调查，令人存疑。

虽然主要被锁定的武汉病毒研究所研究员石正丽向BBC表示:「我个人明确表示欢迎他们来武汉病毒所访问。」

但「当BBC记者追问这是否会意味着展开正式的调查，例如让专家们查看实验室数据和记录，石正丽教授表示，『我个人欢迎任何形式的访问，基于公开、透明、信任、可靠和合理的对话方式。但是具体方案应该不是我能决定的。』」

「BBC随后接到来自武汉病毒所宣传办的电话，称石正丽教授是以个人身份发言，她的回答也未获该机构批准。」

BBC提到，目前世卫组织新冠溯源调查十人团队的部分成员已几乎排除「武汉实验室泄漏论」。报导提及，团队中英国动物学家达扎克（Peter Daszak）曾和石正丽教授密切合作，对中国的蝙蝠进行大规模采样。达扎克此前曾称实验室泄露论是「阴谋论」，并且「纯属胡扯」。

观看视频 02:28

新冠一年后 武汉的生鲜市场

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

China Filmstill aus Coronation von Ai Weiwei: Überwachungsmonitore im Krabnkenhaus

中国严控病毒起源调查　真相为何？ 31.12.2020

美联社回顾了病毒起源调查的来龙去脉，直指中国国家主席习近平严控相关研究。科学政治化恐将导致下一场疫情失控。

China Das Labor des chinesischen Impfstoffhersteller Sinovac Biotech in Peking

中国资金遭质疑 美国批世卫不透明  11.11.2020

新冠病毒年初在中国爆发後，扩散到世界各地。5月因疫情被缩减的世界卫生大会於11月9日至14日续会，美国再次批评世界卫生组织不够透明。

Bochum | Einkaufsstraße in Bochum

德国新冠感染率仍远高于目标值 25.12.2020

尽管采取了封锁措施，但罗伯特·科赫研究所公布的数据表明，德国又有超过25000人感染新冠病毒。与此同时，南美洲首批国家已经率先开始了疫苗接种方案。

广告

媒体看中国

China I Peking I Beziehung zu USA

德语媒体：新冠危机将让中国成为唯一超级大国？

德国门户网站t-online发表文章，探讨新冠危机是否将让中国成为唯一的超级大国。《新苏黎世报》聚焦中国如何试图在德国和欧洲搞”统战“。  