疫情起源报告受质疑 谭德塞罕见批评北京

(德国之声中文网) 世界卫生组织30日公布了新冠病毒起源的调查报告 世卫组织总干事谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 也在记者会上表示，世卫专家在获取原始数据时遭遇到困难。

他说：「在我与世卫团队的讨论中，专家表示在获取原始数据时遇到了困难。我希望未来的合作研究能够包括更及时和全面的数据共享。」

世卫组织领导的专家团队在今年1月和2月到武汉及周边地区进行了为期4周的调查，在与中国科学家联合撰写的最终报告中，专家团队表示，新冠病毒很可能是通过另一种动物从蝙蝠传染给人类的，而病毒从实验室泄漏的可能性「极小」。

该团队的一名调查人员曾表示，中国拒绝向世卫专家团队提供早期新冠病例的原始数据，这可能会使试图了解新冠病毒如何在全球扩散的过程变得复杂。

世卫专家团队尚无法断定病毒从何处以及如何开始在人群中传播，这意味着，与疫情起源相关的紧张局势将继续存在。路透社报导，各国也将继续质疑中国在调查疫情起源的过程中，是否有协助世卫完成调查。

澳大利亚丶加拿大丶捷克丶丹麦丶爱沙尼亚丶以色列丶日本丶拉脱维亚丶立陶宛丶挪威丶韩国丶斯洛文尼亚丶英国丶美国和欧盟在一份联合声明中说：「关于新冠病毒起源的国际专家调查被严重拖延，并且缺乏完整的原始数据和样本的机会。」

谭德塞：世卫报告结论不够广泛

世卫专家团队的负责人恩巴雷克 (Peter Ben Embarek) 在30日的新闻发布会上表示，新冠病毒「完全有可能」在2019年11月或10月就已经在武汉周边地区流传，因此病毒有可能更早便在国外传播。

虽然世卫专家团队的结论显示，新冠病毒从武汉实验室的泄漏是可能性最低的假设，但谭德塞说，世卫需要针对这个问题展开进一步调查，专家团队可能会到中国展开更多相关任务。

谭德塞表示：「我不相信这种评估足够广泛，我们需要进一步的数据和研究才能得出更有力的结论。」

世卫专家团队的负责人恩巴雷克 (Peter Ben Embarek) 在30日的新闻发布会上表示，新冠病毒「完全有可能」在2019年11月或10月就已经在武汉周边地区流传，因此病毒有可能更早便在国外传播。

他说：「我们获得不少各领域的数据，当然我们也难以获得其他领域的原始数据，我们有很多充分的理由去解释这些情况。」

恩巴雷克补充说，世卫需要进行第二阶段的研究。他说，该团队感受到了政治压力，包括来自中国以外的压力，但他从未被要求从最终报告中删除任何内容。

同为世卫专家团队成员的澳大利亚专家德怀尔（Dominic Dwyer）说，他对於「没有明显的证据」显示武汉病毒学研究所存在任何问题的结论感到满意。

欧盟称世卫团队的研究是「重要的第一步」，但也批评，新冠病毒起源的研究开始得太晚，专家有太长的时间被阻挡在中国之外，以及世卫未获得足够的数据和早期样本。

欧盟驻联合国日内瓦办事处大使史蒂文斯 (Walter Stevens) 在一份声明中呼吁世卫展开进一步研究，并能及时前往相关地点，取得所有相关的人类丶动物和环境数据。

William Yang/邹宗翰 (路透社、美联社)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。