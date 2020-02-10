疫情蔓延下的两岸政治角力

(德国之声中文网) 台湾将在11日线上参与为期两天的世界卫生组织武汉肺炎全球论坛。这是在日本首相安倍晋三、加拿大总理杜鲁多和多国人士表达台湾应参与世卫共同防疫后的新发展。

台湾总统蔡英文表示，「全球防疫网络不该有破口，政治因素不该凌驾健康权利。」 她说:「我们也会持续争取实质的参与，希望WHO不要因为政治因素排除台湾。让台湾参与，发挥我们的专业，为世界尽一分心力。」

防疫前线的台湾目前有18例新冠病毒确诊个案，不断表达参与世卫讨论的需要。不过中国世卫代表李强2月3日在世卫总部日内瓦召开执行委员会议上强调，中国透过正常渠道「多次且及时」与台湾沟通疫情。

他说:「所谓的不让台湾参加世卫大会将导致国际防疫体系出现缺口，是台湾当局图谋参与世卫大会而编织的谎言和藉口。」

隶属于联合国的世卫在2016年蔡英文执政后，一直以「一个中国」原则排除台湾，也无法以「观察员」资格参与。这次台湾线上参与讨论疫情之后，两岸针对台湾实际参与世卫的争辩可以预期还会继续下去。

国际政治现实与事实

虽然世卫不断重申「健康是一项基本人权」，不因种族、宗教、政治信仰、经济或社会情境各异而有差别。但这个执掌全球医疗卫生及健康的组织仍是由联合国会员国组成的政治组织，按照一中原则运作。

在这次的新冠病毒疫情中，虽然中国称代表台湾参加世卫，但两岸分治下，各自的公卫健康、疾病控管和航空交管系统都有别，凸显了防疫上的矛盾。

台湾外交部表示，世卫几度错误登载台湾确诊病例数，并在报告中一再更改台湾名称，1月22日报告中称「中国台湾」，1月23日改称「台北直辖市」，1月25日又改为「台北」，2月6日再称「台北及周围地区」。

除此之外，中国武汉肺炎疫情严重，台湾也因「一中原则」列入部份国家的禁航名单。菲律宾民航局就在10日表示，基于「一中原则」，将台湾列入原来只针对中港澳发出的旅遊令。除了菲律宾籍或有永久居留资格的人士之外，一律不得入境。

根据中央社，这项突然的决定让台湾500多位团客滞留在当地，还有150名台籍旅客抵菲后被拒绝入境。路透社则报导，菲律宾航空公司也已经停止所有飞往台湾的班机。

早前，意大利也按照国际会生组织的规定，按一中原则将台湾列入疫情高风险区，并将台湾列入禁航地区。台湾方面则持续表达不满。

在两岸错综复杂的政治情势下，要防疫归防疫，政治归政治，恐怕是一件不可能的事情。