疫情致欧元区GDP历史新低

（德国之声中文网）欧盟官方周五（7月31日）发表的初步评估显示，新冠疫情导致欧元区经济受到前所未有的重创， 2020年第二季度GDP下跌12.1％。 27个欧盟成员国中有19个使用欧元作为货币。整个欧盟，状况略好，GDP走低11.9％。

重创整个欧洲

欧盟第四大经济体西班牙首当其冲， GDP下跌了18.5％。该国首相桑切斯周五晚些时候预定会晤各地区领导人，讨论经济重振和欧盟重建资金的分配。西班牙GDP在今年第一季度已下跌5.2％。第二季度数据显示，该国经济出现大萧条。 葡萄牙的GDP下降14.1％，法国下跌13.8％，意大利下跌12.4％。

欧委会经济委员根蒂罗尼（Paolo Gentiloni）说，"所有欧洲国家"都遭受了前所未有的重创。

困难才刚刚开始

总部位于法兰克福的ING银行的资深经济学家科里金（Bert Colijin）评论说，由于疫情的特殊情况，这种下跌"并没有告诉我们多少有关整体经济状况的信息"。他对法新社说："这是一个令人震惊的下跌，但鉴于本季度经济活动长期停滞，这完全可以理解。真正困难的时期才现在才开始。"

欧盟统计局提示说，经济数据来源仍"不完整，尚待进一步修订"。

疫情对欧盟第二季度经济的影响比美国更严重。美国公布GDP下跌9.5％。而且，欧洲也将面临前几周已在美国出现的第二波疫情。

德国周四宣布，本国GDP下跌了10.1％，为自1970年开始季度统计以来的最大降幅。与之相比：2009年金融危机之后的跌幅为5.7％。

德国GDP在欧盟中的占比几达四分之一。

张平 / 凝炼 （路透社、德新社）

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