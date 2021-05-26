 疫情缓解 德国各州感染指数均降至警戒线下 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.05.2021

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时政风云

疫情缓解 德国各州感染指数均降至警戒线下

在德国，7天内每十万人发病率是关系到防疫措施放宽还是加强的重要指标。目前，德国所有联邦州过去7天每十万人发病率都降到50以下。不过，副总理舒尔茨仍警告人们不要大意。

Düsseldorf Einkaufsstrasse Shoppingmeile Corona Pandemie

杜塞尔多夫的购物街又恢复了生机

（德国之声中文网）据科赫研究所周日的数据，德国过去7天每十万人发病率为35.2。所有联邦州的这一指数都降到了50以下。情况特别好的是梅前州（14.7）、石荷州（17.9)、勃兰登堡州（20）、汉堡（22.4)和下萨克森州（23.1)。在发病率曾长期居高不下的图林根，这一数字为47.5%。

不过，尽管情况朝着好的方向发展，副总理、社民党总理候选人舒尔茨（Olaf Scholz）仍然告诫大家不要大意 ，并拒绝了经济界提出的提前取消在家办公义务的要求。德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）则表示，有希望进一步放宽抗疫规定。他说，重返正常的想法也包含了重返以前的工作场所。反对党绿党则要求将在家办公义务变成在家办公的权利。该党一份关于后新冠疫情时代办公现代化的计划中写道，“对于适合的工作而言，现代化的工作方式应该包括自主决定、移动办公的权利，由雇员自己来决定并出于自愿。”

从下周一起，德国许多州的中小学生也将重返课堂。

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部份解封 德国民众出门透气

疫苗接种加紧进行

据科赫研究所的数据，截至5月28日，共有约42.2%的德国人口接种了第一针，17.1%的德国人口完成了接种。

欧洲药品管理局5月28日宣布，批准将美国辉瑞公司和德国生物新技术公司合作研发的新冠疫苗用于为12岁至15岁未成年人接种。德国拟于6月7日开始允许年满12岁的未成年人预约接种新冠疫苗。德国总理默克尔表示，“从6月7日起，12岁以上青少年将有机会预约接种……那些有接种意愿的人在8月底前至少可接种一剂。”德国德国社民党卫生问题专家劳滕巴赫（ Karl Lauterbach）表示，如果12到18岁青少年不加入施打疫苗之列，德国无法完成80%的人口接种的目标。

Impfkampagne Deutschland

德国萨克森州的一个疫苗接种中心

欧洲议会议长大卫·萨索利（David Sassoli）向媒体表示，目前已有2.37亿剂疫苗运往全欧洲，到7月中旬，欧洲至少能有70%的成年人打上疫苗。

在人口约3.3亿的美国，目前已有至少一半人口接种了第一针，大约40%的人口已完全接种了疫苗。美国疾病控制与预防中心的数据显示，62%的成年人已接种了第一针，51%以上的成年人已完全接种。而在65岁以上的人群中，86%已至少接种了第一针。 

（德新社、美联社、科赫研究所）

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