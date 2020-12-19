疫情给全球各大港口添堵

（德国之声中文网）位于英国英格兰东海岸的费利克斯托港（Port of Felixstowe ）数月来一直在努力处理大量海运集装箱，箱内的货物对被疫情打击的英国经济而言颇为重要。

英国约40%的集装箱都是通过该港口装卸。今年年初疫情刚爆发时，全球贸易突然停滞，费利克斯托港由此面临前所未有的危机。 除了要解决大量空集装箱的积压问题，费利克斯托港还不得不优先处理匆匆到港的医院所需的个人防护设备（PPE），包括医用防护服、口罩和面罩。距离英国报告首例新冠确诊病例已有11个月之久，仍有许多个人防护设备滞留在该港口。

除了受疫情的影响，英国脱欧也进一步加剧了港口的拥堵问题。英国的超市、国家卫生服务体系（NHS）和制造商一直在囤积食品、药品和零部件，以防12月底英国脱欧过渡期混乱结束而导致进口延误。

该国货运协会——英国物流（Logistics UK）的政策经理麦克莱诺恩（Zoe McLernon）向德国之声表示，企业都希望 “在明年1月1日之前持有缓冲库存。”她说，拥堵问题已经蔓延到了英国的非集装箱港口。

该问题造成的延误已经迫使日本汽车制造商本田（Honda）因零部件短缺而暂停其在英国工厂的生产。瑞典零售商宜家公司本周就因港口滞留而导致的家具交付延误向客户道歉。 与此同时，英国的孩子们如果因此无法及时得到圣诞礼物，可能会非常不高兴。

今年的圣诞节早上，英国的孩子们可能收不到Playstation 5或Xbox X系列等礼物

问题普遍存在

代表玩具制造商利益的英国玩具和爱好协会（BTHA）提醒说，运载玩具的船只已经改道前往鹿特丹。之后这些货物只能通过卡车运往目的地，可能无法及时到达。

悉尼、洛杉矶等全球各地的港口都出现类似的拥堵现象，今年不同时期的经济突然停摆更是雪上加霜。 全球大约有60%的货物通过集装箱运输。根据中国集装箱行业协会（CCIA）的数据，由于欧美国家的运力削减，集装箱的平均周转时间已经从之前的60天跃升至100天。

中国是世界第一大制造国，也是最早出现新冠病毒的地方，该国似乎已得以重振经济。那里的工厂机器轰鸣再起，11月份中国的出口额比去年同期增长了21%。

欧洲和美国对 “中国制造”商品的需求在疫情期间也发生了一些变化。“禁足令”使家具、健身器材、电子产品以及居家办公所需的科技产品的订单大增。

德国最大的船运公司赫伯罗特（Hapag-Lloyd）的首席执行官哈本·詹森（Rolf Habben Jansen）在接受《法兰克福汇报》采访时表示，美国港口的延误迫使一些船只需要等待一个星期才能卸货。这家总部位于汉堡的公司预计其约有10%的货物会被延误。

外界指责，赫伯罗特公司从美国向中国运送空集装箱，从而加剧了危机，因为这些集装箱本应装满美国大豆和其他农产品运往中国市场。现在，三分之一的美国大豆种植户的收成滞销。

该公司则强调需要在回程中弥补损失的时间，因为从中国发往美国的货运量是反方向的八倍。

航空和铁路运输需求激增

货船的短缺和其他港口的类似瓶颈问题使物流对航空和铁路运输的额外需求激增。尽管距离中国遥远，一些航运公司现在还是选择使用卡车向欧洲市场运送货物。而这种极端措施依旧无法弥补海运运力的不足。

航空运力也达到了极限，部分原因是由于疫情期间航班数量锐减。大多数客机都会搭载货运，这是长期以来航空公司增加收入的做法之一。然而，今年全球航空运输量减少了约60%。许多航线不再运营，热门转机航班也被削减。

因零部件短缺本田暂停其英国工厂生产

除此之外，由于客机的舱门不够大，无法装载集装箱，所以很难用客机运输货物。而将货物转移到航空运输中使用的小得多的箱子中又不划算。

另一种替代海运的方式是铁路运输。由于北京对被称为 “新丝绸之路 ”的“一带一路 ”倡议的投资，现在中国和西欧之间已经有了直达的铁路线路。但据德国国家铁路运营商德国铁路（DB）的物流部门德铁信可（DB Schenker）称，铁路货运代理也已经达到了饱和状态。 但是这依旧无法解决航运的难题，因为一艘货轮能运载2.4万个标准集装箱(TEU)，相当于300列货运列车的运输量。

运价上涨

当商品供不应求时，价格往往会上涨。这种趋势已经出现，但是由于许多航运合同规定了长期和固定的价格，所以人们还没有感受到相关影响。

据赫伯罗特的哈本·詹森透露，平均运价仍处于去年的水平。 路孚特（Refinitiv）Eikon的货运数据显示，自6月1日以来，从中国到美国东海岸的运价上升了85%，而同期到欧洲的运价增长142%，经苏伊士运河到地中海的运价也上升了103%。

“有人向我描述说，这就像一个赌场”，欧洲货代运输与清关协会（CLECAT）的总干事凡·德·贾格特（Nicolette van der Jagt）向德国之声坦言。她补充说，有证据表明，航运巨头正在从危机中获利。

“大型航运商能够通过减少航次来操纵市场”，她接着指出，他们在一些市场上拥有垄断地位，而在这些市场上，进入该行业的成本极高。

目前的港口瓶颈问题预计要到明年年初才能缓解。如果英国在没有与其最大贸易伙伴欧盟达成协议的情况下结束脱欧过渡期，那么英国港口的瓶颈问题可能会持续更长时间。英国物流的麦克莱诺恩表示，只有真的发生了，他们才会知道没有协议对拥堵情况的全部影响，即使最终签订协议，也会导致一些延误。

麦克莱诺恩对德国之声表示：“我们相信我们现在已经度过了拥堵问题的高峰期”，但她认为延迟现象可能会持续到明年。

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