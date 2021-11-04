疫情终结者？辉瑞称其新冠口服药“疗效显著”

（德国之声中文网）辉瑞公司表示，一项正在进行的研究显示，其研发的新冠抗病毒药物能将新冠相关的住院和死亡风险减少近90%。该研究是针对出现新冠症状后三天内开始服用取得的结果，在出现症状后五天内服药也有类似的结果。

抑制病毒复制

辉瑞公司这款代号为PF-07321332的抗病毒药物是口服药。该药物抑制了新冠病毒的3CL蛋白酶--这是一种对病毒复制至关重要的酶。

也就是说，这种药物不能预防感染，但当它与低剂量的人类免疫缺陷病毒(HIV)药物利托那韦结合使用时，可以阻止新冠重症发生。

这些数据来自一项已运行了几周的II/III期临床试验（EPIC-HR）的中期分析，试验对象是已经感染了新冠肺炎并有发展成重症风险的成年患者。

辉瑞公司称试验结果显示出"疗效显著"，计划向美国食品和药物管理局（FDA）提交其数据。该美国制药公司也表示，FDA已经开始了针对该药物的紧急批准程序。辉瑞此前与德国公司BioNTech联合研发了新冠疫苗。

默克公司的新冠口服药已在英国获批

周四（11月4日），英国成为全球第一个批准使用抗新冠药物的国家，获批的是默克公司的抗新冠口服药物莫努匹拉韦。这款药物目前也已经提交FDA接受审批。

莫努匹拉韦是由默克公司与合作伙伴Ridgeback Therapeutics共同研发的。据报道，如果在感染早期（出现症状后五天以内）使用这款口服药，可以显著降低住院风险。

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。