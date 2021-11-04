疫情终结者？辉瑞称其新冠口服药“疗效显著”

疫苗可降低感染风险。而如果感染了，吃药可以防止发展成重症。继疫苗开发之后，制药巨头们又展开了针对新冠口服药的激烈竞赛。在默克公司之后，另一家美国制药巨头辉瑞也希望为其研发的新冠口服药申请批准许可。
（德国之声中文网）辉瑞公司表示，一项正在进行的研究显示，其研发的新冠抗病毒药物能将新冠相关的住院和死亡风险减少近90%。该研究是针对出现新冠症状后三天内开始服用取得的结果，在出现症状后五天内服药也有类似的结果。
辉瑞公司这款代号为PF-07321332的抗病毒药物是口服药。该药物抑制了新冠病毒的3CL蛋白酶--这是一种对病毒复制至关重要的酶。
也就是说，这种药物不能预防感染，但当它与低剂量的人类免疫缺陷病毒(HIV)药物利托那韦结合使用时，可以阻止新冠重症发生。
这些数据来自一项已运行了几周的II/III期临床试验（EPIC-HR）的中期分析，试验对象是已经感染了新冠肺炎并有发展成重症风险的成年患者。
辉瑞公司称试验结果显示出"疗效显著"，计划向美国食品和药物管理局（FDA）提交其数据。该美国制药公司也表示，FDA已经开始了针对该药物的紧急批准程序。辉瑞此前与德国公司BioNTech联合研发了新冠疫苗。
周四（11月4日），英国成为全球第一个批准使用抗新冠药物的国家，获批的是默克公司的抗新冠口服药物莫努匹拉韦。这款药物目前也已经提交FDA接受审批。
莫努匹拉韦是由默克公司与合作伙伴Ridgeback Therapeutics共同研发的。据报道，如果在感染早期（出现症状后五天以内）使用这款口服药，可以显著降低住院风险。
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