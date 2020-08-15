疫情笼罩：日本第二季度经济萎缩创纪录

（德国之声中文网）受新冠疫情影响，日本经济出现了创纪录的滑坡。日本政府周一在东京宣布，二季度日本实际国内生产总值（GDP）环比下降7.8%，按年率计算实际下降27.8%。此前，日本经济已连续下滑了两个季度。至此，日本经济已陷入萧条阶段。经济学家对第二季度的预估原本更为糟糕。但他们同时相信，第三季度内经济会明显复苏，但该国恢复至疫情前的水平仍需要很长的时间。

1980年记录可比数据以来，日本今年第二季度创下了跌幅最高记录。同第一季度相比，第二季度的经济下滑了7.8%。疫情爆发之前，受中美贸易战影响，日本经济已经受到严重冲击。除此之外，去年日本提升增值税的后续影响，目前也逐渐显露出来。新冠疫情爆发后，日本虽未采取类似其他国家的严厉封城措施，但四五月间采取的限制性措施仍使已经疲软的经济倍受打击。

为了缓解新冠疫情带来的冲击，安倍政府已经出台了一系列数额惊人的经济重振计划。路透社报道称，日本经济再生大臣西村康稔承认GDP数据"非常严峻"，但他也提到近期消费回升等亮点。西村康稔表示："我们期望尽最大努力推动日本经济，景气可能已经在4月及5月触底，在内需带动下步入复苏，"

日本经济萎缩幅度小于美国的下滑32.9%，但比2009年第一季日本经济因雷曼兄弟倒闭引发的全球金融危机而下滑17.8%的GDP降幅大很多。连续三个季度的经济萎缩导致日本实质国内生产总值(GDP)降至十年新低，使得日本首相安倍晋三从2012年底开始实施的"安倍经济学"所带来的成果也已化为乌有。

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