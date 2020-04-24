疫情窒碍农业活动 粮食价格上涨

(德国之声中文网) 英媒《卫报》（The Guardian）在3月26日报道，联合国粮食及农业组织（FAO）指出，由于各国都有不同规模的封锁令，令农业生产受阻。

目前已经出现运输与物流中的困难，饲料没有办法运送，导致家畜产业、屠宰场产接连受到影响，加上员工本身出行自由受限，不少地方出现劳工短缺现象。

新冠疫情直接冲击国际贸易业务，导致大宗商品、集装箱和油品等多货种的进出口受到影响。而现时全球约有80%的货物是经由海路运输。

港口方面，受公路运输限制、航线取消、运输需求下降影响，码头货物吞吐量下滑，港口检疫耗时加长，集疏港效率下降，货物周转面临着严峻挑战。

发达国家出现农业劳工荒

各国的旅游禁令，也使欧洲富裕国家陷入缺乏来自较贫穷国家民众帮忙采收农作物的困境。这个问题尤其在欧洲特别严重，英国、法国和德国都正在急忙召集国内劳工，包括学生和来自受疫情影响产业的遭遣散的员工。

据法国全国农民总联盟（FNSEA）统计，法国光是未来三个月就需要20万名劳工帮忙采收草莓、芦笋等作物。德国农民协会DBV指出，德国每年通常都要仰赖约30万名来自东欧的应季劳工。英国每年都会有约7万-8万名主要来自罗马尼亚和保加利亚的劳工，帮助采收蔬果。

主要粮食出口国的封锁情况

据日本农林水产省统计，截至本月14日已有泰国、越南、俄罗斯、柬埔寨等 13 国宣布对粮食出口采取「限额」或「限制」措施，主要是因为担忧国内疫情蔓延，导致经济活动停顿及粮食生产下降，而各国对出口限制的农产品不尽相同。

如俄罗斯决定对一些粮食实施出口配额制，配额为700万吨，配额适用于俄罗斯对非欧亚经济联盟国家出口的小麦、黑麦、大麦和玉米，有效期至6月30日为止。

越南从2020年3月24日零点开始，各种大米产品都被列入禁止以任何形式出口; 塞尔维亚禁止出口葵花籽油等商品。

绿色周迎来德国农民发泄愤怒 德国农民”受够了！“ 绿色食品周本是讲好德国农民故事的大舞台。周六，正值这个年度博览会期间，大约27000名农民浩浩荡荡将拖拉机开进京城柏林，举行抗议。本次活动的联合组织者提出的口号是”我们受够了！“

绿色周迎来德国农民发泄愤怒 告诉他们，我们需要钱！ 农民的要求很直接，很具体。他们高举欧元货币，向欧盟委员会新当选主席冯德莱恩（von der Leine）要求给予更多的农业补贴。”绿色食品周“期间，大约70个国家的农业负责人在柏林聚会，参加德国联邦农业部长克罗科纳（Julia Klöckner）主持的研讨会。

绿色周迎来德国农民发泄愤怒 动物的福祉与你相关 动物保护组织也参加了抗议。对他们而言，动物的福祉跟你我相关，国家政策不可对此漠视。因此，他们要求德国政府制定新的农业政策，不仅保护动物，同时为保证人类自身的健康，限制农药的使用量。

绿色周迎来德国农民发泄愤怒 农民的前途在哪里？ 150辆拖拉机组成的车队正在通过勃兰登堡门。抗议的农民指责政府"不顾农民的死活"，”对农村的衰落毫不在乎“。有数字显示，自2005年以来，德国超过13万个小农企业被迫关闭。

绿色周迎来德国农民发泄愤怒 农民填饱你的肚子 农民的示威活动遍布全德国，图上是纽伦堡农民在示威时堵住了一条公路。他们举出的抗议标语显示：”是农民填饱了你的肚子！“ ”没有农民，就没有食品，没有未来！“

绿色周迎来德国农民发泄愤怒 学习法国农民好榜样 怎样做到食品质量更高、价格更为廉价，同时生产过程又不破坏环境？德国联邦环境部长舒尔策（Svenja Schulze）认为，欧盟的补贴政策是解决这对矛盾的关键。而布鲁塞尔对这个问题并不陌生，2009年牛奶价格降低时，法国奶农来到欧盟总部前，上演了让欧盟官僚永生难忘的这一幕。 作者: Wesley Rahn



粮食价格上涨

芝加哥小麦期货价格3月中起累增15%，3月25日星期三创下每蒲式耳（bushel）5.80美元的新高。美国农业部此前预期，2019年至2020年间，小麦仅为每蒲式耳4.55美元。

被视为「国际交易基准」的泰国米价格，上周一已急升至每公吨490美元，对比3月初的仅为443美元升逾1成，今年更累升逾2成。

伦敦智库皇家国际事务研究所（Chatham House）新兴风险研究总监本顿（Tim Benton）警告，如果各国政府未能携手合作，确保全球粮食供应稳定，只顾自己国家，情况将变得更差。他指出，如果各国抢购明年的收成，粮食价格将会上升，决策者将感到更加恐慌。届时将连带引发社会不稳。

疫情或引发粮食危机

中国农业农村部副部长于康震北京时间4月20日表示，全球新冠病毒疫情有可能对国际粮食贸易造成严重冲击，引发新一轮粮食危机。

在3月26日，路透社引述澳洲国民银行(NAB)农业企业分析师菲恩·齐贝尔(Phin Ziebell)之说法，他指出"人们开始恐慌了，如果主要出口国开始把粮食留在国内，真的会让买家很担心。这是恐慌行为，是不理智的，因为从基本面来看，全球粮食供应是足够的。"

4月21日新华社的一则报导称，根据联合国粮农组织的最新评估显示，东非地区国家继今年年初遭遇25年来最严重的蝗灾之后，短时间内将迎来新一轮蝗灾。在新冠疫情全球蔓延的背景下，蝗灾将使粮食安全本就脆弱的东非国家面临前所未有的严峻考验。