疫情爆发后首次竞选造势 特朗普又语出惊人

（德国之声中文网）周六，特朗普在俄克拉何马州的塔尔萨举行了竞选集会。能容纳1.9万人的场地不少座位是空的，《纽约时报》指出场内约有三分之二满座率。特朗普对自己处理疫情的方式进行了辩护。他认为，美国确诊病例数比其他国家多，是因为美国比其他国家展开了更多新冠病毒检测："所以我对他们说'请放慢检测速度'"。

在场的不少支持者穿着印有特朗普标志的T恤，但几乎没有人戴口罩，尽管俄克拉荷马州卫生当局发出聚集会增加感染风险的警告。特朗普指责媒体和在场外表现很差的示威者，让许多有兴趣参加集会的人望而却步。

讲话中，特朗普把新冠病毒比作流感"Flu"，他称病毒为"Kung Flu"（功夫流感，读音类似功夫Kong Fu）。

集会前，6名竞选团队的员工病毒检测结果呈阳性。特朗普的竞选活动发言人默特（Tim Murtaugh）宣布了这个消息。特朗普像往常一样，在活动上没有戴口罩。

竞选集会场内并未坐满

中断数月后，特朗普原本承诺再次展开竞选造势将会是"史诗级的"。距离大选不到5个月的时间，民调结果显示，他的支持率明显落后于民主党候选人拜登。除了新冠危机管理之外，他对反种族主义的抗议活动的种种回应也受到批评。5月末，黑人男子弗洛伊德之死引发了大规模反种族歧视抗议运动。这位美国总统曾批评暴力与极端份子，扬言不惜出动军队恢复秩序。

特朗普谴责左翼暴徒

他在这次竞选活动上向支持者喊道："精神错乱的左翼暴徒正试图破坏我们的历史、玷污我们的纪念碑，我们美丽的纪念碑，拆毁我们的雕像，惩罚、迫害任何不符合他们绝对和完全控制的要求的人。我们不会屈从。"

这场竞选集会原本定在周五（6月19日）举行，但是这一天"六月节"纪念日，是标志美国奴隶制终结的日子。举办地塔尔萨恰是1921年发生白人攻击黑人事件并引发骚乱，是美国史上最严重的种族暴力事件之一。

世界各地的反种族主义示威浪潮 巴黎：战神广场上的抗议 数天前，法国警方刚动用催泪瓦斯驱赶过示威者；所预告的上周六（5月6日）在埃菲尔铁塔和美国大使馆前举行的示威活动起初也遭当局禁止。然而，在首都巴黎及其它地方，成千上万人仍走上街头，声讨种族主义。在各大城市的郊区，针对黑人的警察暴力尤为普遍。

世界各地的反种族主义示威浪潮 列日：禁令之下照样示威 与大多数欧洲国家一样，在对世界其它地区的殖民剥削和欺压方面，比利时也占有一份。如今的民主刚果曾是国王利奥波德二世（Leopold II）的私产，并在他的名下，建立了一个种族主义的非法政权。尽管有因新冠疫情导致的禁令，在首都布鲁塞尔以及安特卫普和列日等重要城市，人们仍举行了反对种族主义的示威游行。

世界各地的反种族主义示威浪潮 慕尼黑：多彩巴伐利亚 德国境内最大规模示威活动发生在慕尼黑，有３万人参加。科隆、法兰克福和汉堡等城市也出现较大规模示威活动。由于参与者源源不断，在首都柏林，警方不得不一度封锁进入亚历山大广场的通道。

世界各地的反种族主义示威浪潮 维也纳：示威人数超５万 根据警方提供的数字，在奥地利首都维也纳，上周五就聚集了约５万人，成为数年来最大规模的示威浪潮之一。这些年奥地利其实也发生过“伊维萨岛丑闻”及2019年右翼联合政府崩解这样的重大事件。据记者报道，一辆警车也被人喷上了“Black Lives Matter”（黑人的命也是命）这样的字眼。

世界各地的反种族主义示威浪潮 索非亚：禁令无用 与其它众多欧洲国家一样，保加利亚目前也禁止十人以上集会。然而，仍有成百上千人在首都索非亚聚集一起，呼喊乔治·弗洛伊德生前的最后一句话“I can't breathe”（我无法呼吸），并同时提醒人们不要忘了保加利亚社会中也存在种族主义现象。

世界各地的反种族主义示威浪潮 都灵：新冠时期的抗议 在都灵，这位女性索性把自己的政治诉求贴在了因冠状病毒瘟疫而必须佩戴的口罩上：“在意大利，黑人的命也是命。”在罗马和米兰也发生示威，其规模可能是自意大利实施新冠限制措施以来最大的。欧盟各国中，意大利是非洲移民的最大接收国之一。

世界各地的反种族主义示威浪潮 里斯本：现在行动！ 在葡萄牙首都里斯本，这两名示威者拉开的一面横幅上写着“现在行动”。此次集会未获批准，不过，警方还是未加干预。在葡萄牙，也一再发生针对黑人的的警方暴力。2019年1月，在一次类似事件发生后，成百上千人自发举行示威，警察向他们发射了橡皮子弹。

世界各地的反种族主义示威浪潮 墨西哥城：弗洛伊德和洛佩斯 在墨西哥，除了乔治·弗洛伊德之死，泥瓦匠乔万尼·洛佩斯（Giovanni Lopez）的类似命运也震动了全国。今年５月，因未戴口罩，洛佩斯在西部的哈利斯科州（Jalisco）被捕，并显然死于警方暴力。自数天前一段此次执法行动的视频曝光以来，墨西哥示威者们的愤怒情绪增加。

世界各地的反种族主义示威浪潮 悉尼：对原住民的种族主义 悉尼举行的示威集会以传统的烟熏仪式开始。至少２万名参加者不仅以此表达对弗洛伊德的声援，而且，也表达与同样成为警方种族主义暴力牺牲品的澳洲原住民的团结。示威者们要求，不能再有任何原住民在被警方拘留期间死亡。

世界各地的反种族主义示威浪潮 比勒陀利亚：高举的拳头 高举的拳头是#BlackLivesMatter运动的一种象征。其实，这一象征的历史要长得多：1990年 2月，自由斗士纳尔逊·曼德拉被南非种族隔离政府从狱中释放，在重获自由的一刻，他将拳头伸向空中，就像现在的这位比勒陀利亚的示威者。在南非，白人依旧常常受到优先对待。 作者: David Ehl



文木 / 洪沙（路透社，德新社）