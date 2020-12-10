疫情爆发一年后 武汉人民吐露心声

(德国之声中文网) 本月初，武汉当地商场的多家奢侈品店外出现大排长龙的景象。除了现场每个人都戴着口罩之外，武汉当地的生活步调似乎已逐渐恢复正常。一年前的此刻，武汉刚出现全球头几个新冠病例，而与当时的情况相比，武汉现在的情况显得非常不同。

虽然全球仍有许多国家无法有效的抑制最新一波的新冠疫情，但是武汉居民似乎不太担心当地是否会爆发新一波新冠疫情。今年29岁的英语老师罗宾告诉德国之声：「我没有那麽担心中国会出现大规模的疫情。经过今年初那波疫情後，我觉得武汉居民都已清楚相关的自我防护措施，所以能避免疫情再次大规模扩散。」

罗宾表示，自从武汉4月逐步解除封城後，所有公共场所仍要求居民戴口罩，而一旦有人在这些场所忘记戴口罩，身旁的人还会随时提醒。他说：「这也就是为什麽我们不可能会有不戴口罩的日子。我现在连出门运动都会随身备着口罩，因为不知跑到哪会需要用到它。」

新冠疫情的初始中心

自从2019年12月武汉出现新冠疫情後，新冠病毒在全球已感染超过6800万人，并导致接近150万人丧命。武汉是在2019年12月31日向世界卫生组织通报首批新冠案例，而这个病毒很快的在数周内感染了武汉当地将近5万人。

部分武汉居民指控当地政府在疫情爆发初期打压「吹哨者」，并未能在病毒开始传播的前面几周即时告知当地居民新冠病毒会出现人传人的情况。他们认定这是导致数万名武汉居民在几周内快速被病毒传染的主要原因。

30岁的家庭主妇李小姐在接受德国之声访问时表示：「疫情爆发初期，武汉当地医院禁止医护人员对外传播任何与疫情相关的消息，而武汉政府後来为了湖北两会期间的稳定平和，欺瞒拖延，让民众毫无警惕之心，临近春节，各种团拜，年饭，聚会热闹非凡，包括着名的百步亭万人聚餐，倒给病毒传播创造了良机。」

到了1月底，武汉政府决定实施全面封城。不仅大众运输工具全面停驶，政府也规定市民待在家中。在封城实施数周後，武汉市内的确诊数字逐渐下降。而今年4月初，武汉政府决定实施逐步解封，当地的商家也在那之後逐渐的恢复营运。

新冠疫情後的生活

虽然确诊数不断下降，但是今年初的大规模疫情爆发以及长达数月的全面封城，让武汉当地居民对於新冠病毒仍抱持一定程度的警戒心。从事运输业的林先生告诉德国之声：「自从6月，武汉的日常生活已恢复正常。我们会去看电影丶看演出，甚至是到中国境内其他城市旅游。即便如此，武汉市的每个人都仍戴着口罩，包包内也会带着小瓶的酒精。」

林先生表示，当他上个月去上海与长沙旅游时，他惊觉这些地方并不像武汉一样满街都是戴口罩的人。他说：「由此可见，武汉人应该还是有不小的心理压力的。」

中国与外国的防疫之别

在武汉当地生活逐渐恢复正常之际，全球许多城市刚刚施行新一波的封城计画。美国在过去一周已有15,000人因感染新冠病毒而丧命。欧洲多个国家则是在圣诞节假期前，宣布严格的社交禁令。

当他们看着其他国家迟迟无法抑制新冠疫情时，不少武汉人对此都感到不可置信。罗宾告诉德国之声：「我只能用『奇葩』来形容美国的抗疫策略。他们在疫情爆发初期，迟迟无法搞定该如何执行封城，接着马上又爆发全国性的反黑人歧视运动，全国数万人民天天上街怒吼。几个月後，马上又进入总统大选的竞选阶段。所以我感觉他们的疫情一直无法真正得到控制。」

不过，也有部分武汉人对於疫情肆虐全球的情况感到抱歉。林先生向德国之声表示：「看着其他国家的疫情持续失控，其实我不太知道该以什麽样的心情面对。我觉得很难过，也很抱歉，毕竟疫情是从武汉开始的。」

林先生指出，从各国不同的抗疫策略中，可以看出各国间「民性」的差异。他认为，中国的抗疫模式显现出中国文化的「教化」成果，因为中国人就是「听话与服管」。另一方面，他认为想要那些追求「自由」与「权利」的国家像中国人一样听话是不可能的。

保护人民还是监控人民？

虽然能明显看出中国抗疫模式的成效，但仍有部分武汉居民不断在思考中国的抗疫模式是否真的符合经济效益。林先生告诉德国之声：「自从年初武汉爆发疫情後，我已接受过5次的新冠病毒检测。另外，我也要不断担心是否会被政府透过各种二维码追踪与监控。自从疫情爆发後，我感觉自己的权利又被剥削了一遍。这让我特别厌恶。」

过去几周，中国多个地方陆续出现小规模的疫情，而部分武汉居民也因此开始提高警觉，怕武汉又会爆发一波新冠疫情。在中国政府宣布於部分进口冷冻食品上测出新冠病毒後，罗宾说他的朋友已决定今年冬天不买任何冷冻食品。

罗宾说：「我们最近在办公室也戴上口罩了，之前夏天秋天天气比较好的时候，在办公室已经不戴口罩了。此外，大家又在囤口罩与酒精。很多人趁之前的『双十一』采购了不少。我家人也催着我囤一些能保存的食物干粮。我们仍会担心武汉再爆发一波新的疫情。」

当全球都将有效抑制新冠疫情的希望寄托在疫苗之时，武汉居民却不认为将所有希望寄托在疫苗上是明智的事。李小姐告诉德国之声：「我在听到疫苗投产的消息後，感觉松了一口气。但是面对这个病毒，我却不敢太乐观。我认为最终只有科学才能真正战胜这场疫情。」

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