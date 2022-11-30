疫情海啸 中国各地医院直面冲击

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在如海啸般的疫情面前，中国各地医院压力山大，许多医护人员不得不抱病上班。外界担心，中国极低的老年人疫苗接种率，将会导致数十万人在这波疫情中丧生。
在重慶、上海等中國主要城市，眾多老年患者出現疑似新冠肺炎症狀，排隊就醫的人潮擠滿醫院。法新社記者目睹多位年長者奄奄一息，醫療人員也向媒體證實，大部分患者都是驗出「陽性」的新冠染疫者。
进入2022年底，中国却开始了三年来全球范围最后一波的新冠病毒传播。且不论这一波疫情将在何种混乱中结束，人们更好奇的似乎是中国与世界的脱节。而历史上，这种总是赶着世界潮流末端的景象，也就是中国社会的落后，大概算是常态，却总是被美化为中国特色。
中国的新冠疫情迅速蔓延之际，当局宣布，不再发布“无症状感染者”的统计数字。与此同时北京疫情持续飙升，医疗机构面对越来越大的压力。
世卫组织总干事谭德赛12月14日在日内瓦表示，他希望在2023年的某个时候能够宣布CoViD-19不再构成全球公共卫生紧急事件。同时，他也再次呼吁中国方面公开数据，以便更好地进行病毒溯源研究。此外，中国的新冠死亡人数存在着很大的不确定性。
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