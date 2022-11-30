疫情海啸 中国各地医院直面冲击

客座评论：致命的竞争——动态清零的根源及后果

进入2022年底，中国却开始了三年来全球范围最后一波的新冠病毒传播。且不论这一波疫情将在何种混乱中结束，人们更好奇的似乎是中国与世界的脱节。而历史上，这种总是赶着世界潮流末端的景象，也就是中国社会的落后，大概算是常态，却总是被美化为中国特色。