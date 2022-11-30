 疫情海啸 中国各地医院直面冲击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.12.2022

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时政风云

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

在如海啸般的疫情面前，中国各地医院压力山大，许多医护人员不得不抱病上班。外界担心，中国极低的老年人疫苗接种率，将会导致数十万人在这波疫情中丧生。

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老年人是新冠疫情中的高危易感人群，然而，中青年接种率颇高的中国，其老年人的新冠疫苗接种率却显著低于西方国家。中国政府在坚持严格清零政策同时，也开始大力推动老年人接种。

上海老年人如何看待动态清零？ 30.11.2022

德国的医疗体系在全球享有盛誉。但是，对该体系不满的人也有很多，尤其是医务工作者。他们认为，德国的医院应该更关注病人和医护人员的福祉。

德国医院见利忘义? 30.10.2022

德国疫情数字连日来屡创新高，医院重症病房的压力也越来越大。在接种率明显偏低的德国东部地区，情况尤其严重。德国之声探访了那里的一间医院。

德国疫情:医护人员精疲力竭 依然全力以赴 19.11.2021

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中国政府12月初突然放松防疫管控后，许多大城市的疫情正在爆炸式增长。在2200万常住人口的北京，殡仪馆压力陡增。

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德国政府计划让入籍德国变得更容易更快速，并且放松双重国籍限制。但这项计划引起激烈辩论。

德国国籍法改革打算改什么？ 13.12.2022

整整五十年前，美国的阿波罗17号结束了载人登月任务。如今，美国再次开启登月新篇章，猎户座飞船完成了绕月飞行返回了地球。尽管此次测试飞行只搭载了假人，但是NASA已经开始畅想载人登陆更遥远的火星。

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在重慶、上海等中國主要城市，眾多老年患者出現疑似新冠肺炎症狀，排隊就醫的人潮擠滿醫院。法新社記者目睹多位年長者奄奄一息，醫療人員也向媒體證實，大部分患者都是驗出「陽性」的新冠染疫者。

A woman wearing a face mask and face shield get ready for her routine COVID-19 throat swab at a coronavirus testing site in Beijing, Wednesday, Dec. 7, 2022. China has announced new measures rolling back COVID-19 restrictions, including limiting lockdowns and testing requirements. (AP Photo/Andy Wong)

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进入2022年底，中国却开始了三年来全球范围最后一波的新冠病毒传播。且不论这一波疫情将在何种混乱中结束，人们更好奇的似乎是中国与世界的脱节。而历史上，这种总是赶着世界潮流末端的景象，也就是中国社会的落后，大概算是常态，却总是被美化为中国特色。

Medical staff moves a patient into a fever clinic at Chaoyang Hospital in Beijing, China December 13, 2022, in this screen grab taken from a Reuters TV video. REUTERS TV via REUTERS

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中国的新冠疫情迅速蔓延之际，当局宣布，不再发布“无症状感染者”的统计数字。与此同时北京疫情持续飙升，医疗机构面对越来越大的压力。

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