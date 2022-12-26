疫情海啸下中国放宽出入境 多国考虑采取措施

（德国之声中文网）12月25日，中国国家卫健委宣布从即日起，不再发布每日疫情信息，相关疫情信息将由中国疾控中心发布，供参考和研究使用。次日，中国国家卫健委又宣布将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染，并从2023年1月8日起，解除对新型冠状病毒感染采取的甲类传染病预防、控制措施。

根据中国疾控中心网页发布的数据，12月26日和12月27日，中国全国报告新增新型冠状病毒感染确诊病例分别为4436例和5231例，但这些数字显然只是中国实际每日新增感染人数的冰山一角。

各地出现感染海啸

杭州市卫健委网页12月26日发布信息称，"浙江日新增报告阳性人员数已突破100万例"，"预计浙江高峰将提前到达，在元旦前后进入高位平台期，期间日新增阳性人员最高将达200万，高峰期预计维持一周左右。"

《四川日报》12月28日的消息称，四川省疾控中心发布的问卷显示，省内的冠病感染率为63.52%。消息说，根据四川省疾控中心发布的该省新冠感染情况问卷调查（第二次）结果，"四川21个市州183个县（区、市）的158506名被调查者的感染率为63.52%，较12月19日首轮调查结果（46.93%）上升16.59个百分点，四川疾控认为，本次调查人群的新冠病毒实际感染率应高于63.52%。"官方数据显示，四川2022年常住人口为8372万。

路透社记者本周二在成都华西医院外采访到一位不愿透露姓名的救护车司机。他说："我从事这项工作已经30年了，现在是最繁忙的一段时间。"记者看到，华西医院急诊科和附近的发烧诊所都排着长队。大多数被救护车送来的人都在吸氧。一位急诊科药房工作人员说，几乎所有的病人都感染了新冠病毒。医院没有新冠专用药品的库存，只能提供治疗咳嗽等症状的药物。

人民网12月28日报道，记者从首都医科大学附属北京朝阳医院了解到，近两周该院急诊医学科持续高位运行。北京朝阳医院急诊科副主任梅雪说，"以前每天急诊内科的病人大概约100多人，现在每天患者激增至450到550人，其中以老年人、合并基础病的危重症患者为主，病情较为严重。"

据中国新闻周刊消息，北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发12月19日谈及北京疫情形势时说，"这次新冠疫情的感染高峰不是一般的高，是疫情海啸。"他预计北京在接下来一到两周内会迎来重症高峰。

中国放开疫情管控后，新冠病毒感染数据没有了大规模核酸检测的支撑，"百度疫情指数"、新冠城市数据库等成为普通人了解疫情发展的主要工具。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



修改新冠死亡标准引发质疑

由于中国官方最近改变了新冠死亡标准，只把死于与新冠病毒感染直接相关的呼吸衰竭的人统计进来，官方公布的新冠死亡人数从12月7日政府放弃清零政策以来仅有数例。12月20日，在国务院联防联控机制举行新闻发布会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，目前判定新冠死亡的标准是，"由于新冠病毒导致的肺炎、呼吸衰竭为首要死亡诊断"，而因其他疾病、基础病，比如心脑血管疾病、心梗等疾病导致的死亡，不归类为新冠导致的死亡。这一做法与西方国家目前通用的新冠死亡标准大相径庭，也掩盖了与新冠相关的死亡病例的真实情况，比如排除了新冠导致基础疾病加重引起的死亡。此外，中国对新冠死亡病例的统计也仅凭医院召集的专家组判定，在家中或其他地方的死亡病例都不算在内。

世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安12月21日表示，中国对新冠死亡的界定是不充分的。他说，"新冠死者往往死于许多不同的身体系统衰竭"，"中国的方法将"大大低估与新冠相关的真实死亡人数"。

《纽约时报》12月26日一篇题为"病例激增，中国官方新冠死亡数字引发质疑"的文章写道，"对于突然停止控制疫情造成的损害，执政的中共可能有政治动机进行淡化。中国最高领导人习近平将中国早些时候在限制新冠死亡上所取得的成功描绘为中国比西方优越的证据，如果死亡人数太多，这种说法就很难站得住脚。"该报援引詹姆斯敦基金会的中国政治专家林和立表示，"如果他们公开死亡数字，将对党的威望造成重大打击。"

三周来，从北京到广州，许多地方殡仪馆外载尸车排着长队，火葬场堆满了遗体。知名人士的死亡讣告也在激增，死因却并不公布。

放宽出入境措施引发担忧

12月26日，中国官方宣布自2023年1月8日起，取消入境人员的全员核酸检测及集中隔离措施，入境人员只需要在行前48小时内获得阴性测试结果。次日，中国国家移民管理局也宣布了从2023年1月8日起"有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照"等措施。

中国在目前国内新冠疫情高涨的情况下不再对中国居民出境设限重新引发了人们对该国可能输出新变异株的担忧，一些国家开始采取有关措施。

日本首相岸田文雄12月27日宣布，自12月30日起，7天内有中国旅居史的旅客，将在入境日本时接受落地检，如果被检测出阳性，原则上会进行7天隔离。印度也宣布了类似的举措。

韩国已将中国列入其"目标检查"国家名单，要求旅客在体温超过37.3摄氏度时接受新冠检测。

据彭博社报道，一名不具名美国官员说，华盛顿目前在与公共卫生专家和国际合作伙伴进行磋商，并将根据磋商结果考虑对来自中国的入境旅客采取新的入境管制措施。

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