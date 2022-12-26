疫情海啸下中国放宽出入境 多国考虑采取措施

中国放弃“清零政策”后，新冠病毒大肆传播引发感染海啸，脆弱的卫生系统不堪重负。在此背景下，中国官方却宣布即将取消出入境限制。出于对新变种有可能产生以及被旅客携带输入的担忧，一些国家宣布或开始考虑对来自中国的入境者实施旅行限制。
（德国之声中文网）12月25日，中国国家卫健委宣布从即日起，不再发布每日疫情信息，相关疫情信息将由中国疾控中心发布，供参考和研究使用。次日，中国国家卫健委又宣布将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染，并从2023年1月8日起，解除对新型冠状病毒感染采取的甲类传染病预防、控制措施。
根据中国疾控中心网页发布的数据，12月26日和12月27日，中国全国报告新增新型冠状病毒感染确诊病例分别为4436例和5231例，但这些数字显然只是中国实际每日新增感染人数的冰山一角。
杭州市卫健委网页12月26日发布信息称，"浙江日新增报告阳性人员数已突破100万例"，"预计浙江高峰将提前到达，在元旦前后进入高位平台期，期间日新增阳性人员最高将达200万，高峰期预计维持一周左右。"
《四川日报》12月28日的消息称，四川省疾控中心发布的问卷显示，省内的冠病感染率为63.52%。消息说，根据四川省疾控中心发布的该省新冠感染情况问卷调查（第二次）结果，"四川21个市州183个县（区、市）的158506名被调查者的感染率为63.52%，较12月19日首轮调查结果（46.93%）上升16.59个百分点，四川疾控认为，本次调查人群的新冠病毒实际感染率应高于63.52%。"官方数据显示，四川2022年常住人口为8372万。
路透社记者本周二在成都华西医院外采访到一位不愿透露姓名的救护车司机。他说："我从事这项工作已经30年了，现在是最繁忙的一段时间。"记者看到，华西医院急诊科和附近的发烧诊所都排着长队。大多数被救护车送来的人都在吸氧。一位急诊科药房工作人员说，几乎所有的病人都感染了新冠病毒。医院没有新冠专用药品的库存，只能提供治疗咳嗽等症状的药物。
人民网12月28日报道，记者从首都医科大学附属北京朝阳医院了解到，近两周该院急诊医学科持续高位运行。北京朝阳医院急诊科副主任梅雪说，"以前每天急诊内科的病人大概约100多人，现在每天患者激增至450到550人，其中以老年人、合并基础病的危重症患者为主，病情较为严重。"
据中国新闻周刊消息，北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发12月19日谈及北京疫情形势时说，"这次新冠疫情的感染高峰不是一般的高，是疫情海啸。"他预计北京在接下来一到两周内会迎来重症高峰。
中国放开疫情管控后，新冠病毒感染数据没有了大规模核酸检测的支撑，"百度疫情指数"、新冠城市数据库等成为普通人了解疫情发展的主要工具。
由于中国官方最近改变了新冠死亡标准，只把死于与新冠病毒感染直接相关的呼吸衰竭的人统计进来，官方公布的新冠死亡人数从12月7日政府放弃清零政策以来仅有数例。12月20日，在国务院联防联控机制举行新闻发布会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，目前判定新冠死亡的标准是，"由于新冠病毒导致的肺炎、呼吸衰竭为首要死亡诊断"，而因其他疾病、基础病，比如心脑血管疾病、心梗等疾病导致的死亡，不归类为新冠导致的死亡。这一做法与西方国家目前通用的新冠死亡标准大相径庭，也掩盖了与新冠相关的死亡病例的真实情况，比如排除了新冠导致基础疾病加重引起的死亡。此外，中国对新冠死亡病例的统计也仅凭医院召集的专家组判定，在家中或其他地方的死亡病例都不算在内。
世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安12月21日表示，中国对新冠死亡的界定是不充分的。他说，"新冠死者往往死于许多不同的身体系统衰竭"，"中国的方法将"大大低估与新冠相关的真实死亡人数"。
《纽约时报》12月26日一篇题为"病例激增，中国官方新冠死亡数字引发质疑"的文章写道，"对于突然停止控制疫情造成的损害，执政的中共可能有政治动机进行淡化。中国最高领导人习近平将中国早些时候在限制新冠死亡上所取得的成功描绘为中国比西方优越的证据，如果死亡人数太多，这种说法就很难站得住脚。"该报援引詹姆斯敦基金会的中国政治专家林和立表示，"如果他们公开死亡数字，将对党的威望造成重大打击。"
三周来，从北京到广州，许多地方殡仪馆外载尸车排着长队，火葬场堆满了遗体。知名人士的死亡讣告也在激增，死因却并不公布。
12月26日，中国官方宣布自2023年1月8日起，取消入境人员的全员核酸检测及集中隔离措施，入境人员只需要在行前48小时内获得阴性测试结果。次日，中国国家移民管理局也宣布了从2023年1月8日起"有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照"等措施。
中国在目前国内新冠疫情高涨的情况下不再对中国居民出境设限重新引发了人们对该国可能输出新变异株的担忧，一些国家开始采取有关措施。
日本首相岸田文雄12月27日宣布，自12月30日起，7天内有中国旅居史的旅客，将在入境日本时接受落地检，如果被检测出阳性，原则上会进行7天隔离。印度也宣布了类似的举措。
韩国已将中国列入其"目标检查"国家名单，要求旅客在体温超过37.3摄氏度时接受新冠检测。
据彭博社报道，一名不具名美国官员说，华盛顿目前在与公共卫生专家和国际合作伙伴进行磋商，并将根据磋商结果考虑对来自中国的入境旅客采取新的入境管制措施。
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《世界报》刊评指出，在疫情早期，德国出现了一些混乱，但和中国如今的乱象相比，德国依然称得上优等生。《南德意志报》则担心，中国汹涌的新一波疫情会酝酿出危险的新病毒变种，而北京又一次玩弄数据的做法则让全世界面临疫情从头再来一遍的风险。
在中国骤然放开防疫导致疫情汹涌之际，数十架中国军机穿越台湾防空识别区。《慕尼黑信使报》文章认为，中国政府这种转移视线的做法应令德国政府警惕。《商报》文章认为，中国部分出于经济考虑推行新的新冠政策再次表明，其制度是多么难以捉摸与不稳定。