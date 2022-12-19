疫情汹涌，中国宣传机器如何自圆其说？

（德国之声中文网）中国政府防疫政策突然急转弯之后，官方媒体正在苦苦挣扎，审查员也在加班加点，摸索一种能够自圆其说的连贯叙述方式。

多年来，中国的宣传机器将病毒“清零”政策誉为中共专制统治的优越性和伟大领袖习近平智慧的证明。

但是现在，宣传喉舌只能将取消严格的旅行限制、核酸检测和紧急封锁的决定说成是一种胜利，即使疫情汹涌，病例激增。

香港中文大学新闻与传播学院助理教授方可成说：“官方媒体还没有想出一个宏大的叙事来使这一突如其来的激进变化完全正当化。”

“他们被打了个措手不及。”他告诉法新社，“不一致的信息传递表明，宣传部门可能缺乏来自党内的适当指示，不知道如何讲述这种状况。”

无论怎样都是胜利

一些媒体暗示并非一切顺利。官方通讯社新华社和官方媒体中央电视台本周进行的报道敦促人们“适当”使用新冠感染相关药品，并强调政府努力保证供应。

但是，官方媒体避免报道疫情汹涌，而是努力平息民众对病毒效力的担忧，并将政策转变描述为合理的、可控的和胜利地结束封控。

上周，《人民日报》的一篇社评写道：“回首过去近三年时间，我们进行了一场惊心动魄的抗疫大战，经历了一场艰苦卓绝的历史大考。”

它说，“抗疫斗争，最大程度保障了亿万人民的生命安全，最大程度创造了生产生活条件和投资发展环境，最大程度彰显了我国社会主义制度的优越性”，“我们以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性，有效应对疫情形势的不确定性。近三年鏖战，稳扎稳打、步步为营，病毒弱了、我们强了，疫情防控面临新形势新任务”。

上周五，一家党报引用了官方估计的东部城市青岛每天50万个新增病例。法新社对该文章的核查显示，到周六（12月24日），该报道已被修改，删除了这个数字。

虽然习近平最近的一系列外交活动占据了媒体头条，但他还没有公开评论直到最近还是一项标志性政策的“清零”措施的崩溃。

批评与审查

中国的社交媒体上也弥漫着类似的不确定性，审查人员一直忙着清除政治敏感内容。

根据法新社记者的核查，在中国流行社交媒体微博平台上，有几条声称描述与新冠有关的死亡的帖子似乎在周五（12月23日）下午遭到审查了。

其中包括几张在火葬场拍摄的照片，以及一个自称是遭受病毒感染后死亡的两岁女孩的母亲发布的帖子。

据审查监督机构GreatFire.org称，有关药品短缺和价格欺诈的帖子也被删除了。

对此，社交媒体用户发表了愤怒或嘲讽的评论。

一家官方媒体报道2008年北京奥运会吉祥物的设计者、67岁的吴冠英死于“重感冒”，遭到网民的“围观”。

一位评论者将这种宣传方式类比中国的独裁邻国朝鲜，而另一位网友的评论则问道：“现在说新冠是违法吗？”

然而，截至周五下午，网上还有很多批评性的帖子，其中包括对政府缺乏退出清零政策计划的批评。

“他们真的以为可以通过封锁来消灭病毒吗？”一个网民问，“三年来，他们从未为无法控制的情况制定过应急计划？”

方可成说，中国官员“最终会找到一种方法，把一切都说成是胜利，也许是在感染情况稳定下来之后”。

他说：“计算新冠死亡人数的独特方式已经为其提供了基础。”他指的是中国政府对新冠死亡重新定义，排除了许多死亡人数。

根据国家卫健委的数字，中国在周六的正式记录了没有新冠病毒感染死亡病例。

一个与中国如何定义新冠病毒感染死亡有关的微博话题标签——只计算检测结果呈阳性后死于呼吸衰竭的人数——遭到了审查。



（法新社）

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