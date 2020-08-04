疫情枷锁 邮轮业的艰难重启

（德国之声中文网）邮轮业正在努力恢复运营。不过24小时之内就传出两个邮轮公司取消航线的消息：先是爱达邮轮（Aida Cruises ）取消了8月上旬波罗的海迷你邮轮行程，因为11名工作人员被检测出感染了新冠病毒，并且航程没有得到意大利当局的批准。此后，挪威海达路德邮轮公司（Hurtigruten）暂时叫停了了三艘探险游轮的所有行程。原因是，阿蒙森号（Roald Amundsen）的36名工作人员以及多名游客新冠检测结果呈阳性。



途易邮轮工作人员测量躺椅之间的距离



先测体温再吃早饭

尽管出现了取消航线的消息，业界观察人士，德国不莱梅哈芬应用科学大学的帕帕萨纳西斯（Alexis Papathanassis）仍然态度乐观：“透明的沟通以及严格遵守防疫措施都是重回正轨的正确途径。”

德国大型邮轮收到的订单数字也证实了这一点。很多邮轮迷都迫不及待地想回到船上。梅尔策（ Martin Melzer）就是其中一员。这位邮轮粉丝兼博主在途易邮轮预订了“Mein Schiff 2”号为期三天的迷你之旅，几天前顺利进行，从汉堡经克里斯蒂安桑(Kristiansand) 进入到挪威再返程，期间不做停留。

有一幕让梅尔策深深难忘：邮轮驶回汉堡时，另外两艘途易邮轮突然出现，驶向这艘因为疫情停运如今又重新起航邮轮的，在其左右护航，并且用响亮的船号声迎接它。

这真是让人激动的汗毛竖起的一刻！这也是是梅尔策第64次乘船远航的原因。不过，这次邮轮旅行可能是他经历的最特别的一次。

这艘大型邮轮上大约有1200名乘客，800名船员。一开始大家就被告知要测体温。每天早上都要测。 甲板上下都摆放了免洗消毒液。人与人之间要保持1.5米的距离，椅子和躺椅也要保持这个距离。在空间狭小的地方，比如船舱走廊或电梯里必须戴上口罩。迪厅和桑拿不开放。梅尔策说，船上并不挤。毕竟这艘邮轮可容纳近3000名游客，但现在船上的客人还不到这规模的一半。



让人激动的一刻：姐妹邮轮护航 "Mein Schiff 2"号



邮轮业前路坎坷



在新冠疫情爆发之前，邮轮旅游是全球各地最受欢迎的度假和休闲方式之一。挪威海达路德邮轮公司去年接待了大约3000万游客，其中大部份来自美国。远途邮轮旅行的欧洲人中，最多的是德国人。疫情是否给这一趋势画上句号？

途易邮轮重启运营受到外界关注。美国的嘉年华邮轮公司(Carnival Cruise Lines)和意大利歌诗达邮轮（Costa Crociere）的航海旅游都还没拿到监管部门的批准，依然处在停摆中。

邮轮上客人只满了一半 泳池也显得空旷



途易试探性的运营是一场不允许出错的冒险。如果发生像“钻石公主号”邮轮那样爆发连环感染事件，后果将不堪设想。

为了防止这种情况的发生，德国当局、港口城市和德国三家邮轮公司爱达邮轮、赫伯罗特邮轮（Hapag-Lloyd Cruises）和途易邮轮（Tui Cruises）达成了协议：初步规定从德国港口出发的邮轮不设港口停靠，大幅度减少客运量。邮轮再次载客出航前，所有船员须进行为期14天的隔离。工作人员必须接受新冠检测。

需要创新力和耐力

办理等船手续以及在邮轮上的每一天都要测量体温 ​​​​​​​

不仅有感染风险的问题，船员还受到旅行限制的影响，有时候船员难以准时上船。就算最后所有的人都健康顺利上船，邮轮目前只能“不靠港航行”(Cruise to nowhere)，最多能在挪威峡湾转一圈。

计划中的第二阶段是，如果放宽旅行限制，港口实施防疫措施，就逐步恢复停靠港口。第三阶段将全部恢复正常运营。

帕帕萨纳西斯解释说：“在这个新的起点，航运企业面临着巨大的物流和运营挑战“。不过如果有一个行业能做到这点，那么必定是邮轮业。这位45岁的教授深信邮轮业有能力应对各种危机：“我们今天所熟知的邮轮也是在危机中诞生，然后获得成功。船长们和邮轮有勇气，也有创造力来应对这场风暴。”

上世纪六七十年代，世界范围内的客轮生意一落千丈。原因是：泛美航空等多家航空公司的崭新客机开启了跨大西洋航线，人们花在旅途上的时间缩短了很多。不少原本坐船出行的人选择乘坐飞机。不过聪明的邮轮公司和旅游公司将横渡大西洋打造成全新的旅游体验 ，请知名艺术家在邮轮上进行表演，高级餐厅推出8道菜的套餐，客人还可以在船上欣赏到珠宝商的高级珠宝。

取消靠港行程

行业观察家帕帕萨纳西斯认为，这种创意为受到破产、疫情病重创的邮轮公司带来了巨大的机会：“走在正确的路上。“ 不能求快。新常态要通过考验：“如果现在出了什么问题，邮轮上爆发疫情，会给整个行业的声誉带来影响。”



船舱走廊的喷淋消毒装置



邮轮旅行爱好者梅尔策充满信心，他对航线被取消不以为然，无论如何，他将会继续邮轮之旅。虽然他计划的海达路德邮轮斯匹次卑尔根号（MS Spitsbergen） 远航被暂时取消，不过梅尔策8月末将会乘坐途易全景号邮轮前往挪威，在不停靠港口的情况下观赏峡湾。

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