疫情未见起色 德国考虑延长封禁

（德国之声中文网）德国卫生部长施潘（Jens Spahn）周末对RTL电视台表示："鉴于德国感染数字依然居高不下，有必要延长限制措施。"他指出，德国的重症监护病房收治大量新冠患者，无论如何都必须降低感染数字并持续将感染率维持在低水平。"这比过早放松限制、几周后又面临严重问题好。"

巴伐利亚州长索德（Markus Söder）在接受周日版《图片报》采访时呼吁延长严格防疫限制三周。"封锁必须延长到一月底。过早放松会使情况大幅退步。"

受到新冠疫情严重冲击的其他联邦州也在电话会议中要求延长封锁，一些疫情较为缓和的州则倾向两周后就再次评估。联邦政府对谨慎的一方表示支持。

面临决策关头

德国总理默克尔将在来临的周二（1月5日）与各州州长磋商是否延长封锁，此前的电话会议便是为此做准备。对于幼儿园和小学是否继续停课，各方的意见出现分歧。感染率高的联邦州呼吁继续关闭学校，个别联邦州则希望以交错上课或远程教学方式让高年级开课。

汉堡市长辰薛尔（Peter Tschentscher）在接受《星期日世界报》采访时呼吁联邦政府公开"是以什么科学依据或数据为基础，要求继续全面关闭幼儿园和学校；以及在此情况下，如何维持基本服务和医疗服务。"巴伐利亚州长索德则认为："在感染数字如此高的情况下让教师和学生全面重返校园是不负责任的做法。"

据德新社消息，未来是否在全国范围内强制高风险地区返国的旅客接受新冠筛检，也是各方在电话会议中讨论的话题。巴伐利亚目前已经实施强制性筛检。

不完整的数据？

德国罗伯特·科赫研究所（RKI）周日上午公布的24小时内新增感染数字是10315例，病亡人数312人。截至目前为止，德国的新冠肺炎死亡总数为34272人。然而，数据分析目前存在困难度，因为圣诞节及跨年期间筛检率降低，部分地方政府也可能尚未通报数据。RKI表示，近日内或将有后续更新数字。

截至周日早晨，全德的"7日内每10万居民新增病例指数"为139.6。此前的峰值是12月22日的197.6。各州之间的感染指数也呈现极大差异：数值最高的萨克森州和图林根分别为329.7和248.9；7日内感染率最低的则是石荷州的77.4。

张筠青/叶宣（德新社、路透社、天主教通讯社）

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