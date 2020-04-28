疫情未减先解封 俄罗斯巴西如临大敌

(德国之声中文网) 俄罗斯总统普京周二(4月28日)警告，俄罗斯还没有达到新冠病毒感染的高峰期，但他说，分阶段解封措施可能会在两周内开始实施。

由于病例数量每天以数千人的速度上升，普京将全国停工时间延长至5月11日，并告诉官员们计划在这之后逐步解除隔离措施。

他说:「我们已经设法减缓疫情蔓延......每天新发现的疫情病例数量已经稳定下来......但这不应该让我们感到放心。情况仍然非常艰难。协助我们审视防疫计划和措施的专家和科学家说，疫情还没有达到高峰。」

他命令各地区政府从5月12日开始，「根据全国各地区的流行病学情况」，制定出分阶段解封计划。他也要求官员制定新的 一揽子紧急措施，以支持经济。

普京表示，这个月，俄罗斯生产了800多台呼吸机和850万个口罩，到本月底，每天将为医护人员提供10万套防护服。但他说:「与我们现在的需求相比，还是太少了」。他也下令每天扩大生产规模。

他提到俄罗斯病毒检测规模已扩大到目前每天约15万次的水平。

截至周二，俄罗斯有6400例新的新冠病毒确诊病例，总数达到93558例。不过与其他国家相比，记录在案的病亡人数仍然较低，截至周二，病亡人数为867人。

普京在4月初宣布全国停工一个月，鼓励俄罗斯人待在家里防止病毒传播。个别地区随后也采取了各种隔离措施，其中疫情重灾区莫斯科的封锁措施尤为严格。

南美疫情最严重国家:巴西

巴西是受新冠病毒大流行影响最严重的南美国家。巴西卫生部周二宣布，巴西已有5千个病亡案例，有474人是在过去一天内死亡。总确诊人数则来到71886人。

专家们认为，由于缺乏检测，巴西全国2.1亿人口中，可能还有大量未发现病例，总数可能比现在的数字高出12到15倍。

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巴西原住民协会（Articulation of Indigenous Peoples of Brazil）数据显示，弱势的原住民社区死亡人数在周一增加了15人，在过去5天内增加了50%。

圣保罗州是受灾最严重的区域，有三分之一的病例都来自这里。但官方计划从5月11日开始逐步恢复经济活动。

东南部的里约热内卢州和米纳斯吉拉斯州正在准备采取类似措施，而巴西利亚联邦区和南部的圣卡塔琳娜州已经恢复了某些活动。

邹宗翰/杨威廉 (法新社)