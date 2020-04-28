疫情未减先解封 俄罗斯巴西如临大敌

在恢复经济与防疫两难下，许多国家在疫情减缓之际选择两者并行。不过世界最大的国家俄罗斯和南美最大的巴西却在病毒感染还在高峰时期就逐步解封，冒险的措施令人担忧无法控制住疫情。
(德国之声中文网) 俄罗斯总统普京周二(4月28日)警告，俄罗斯还没有达到新冠病毒感染的高峰期，但他说，分阶段解封措施可能会在两周内开始实施。
由于病例数量每天以数千人的速度上升，普京将全国停工时间延长至5月11日，并告诉官员们计划在这之后逐步解除隔离措施。
他说:「我们已经设法减缓疫情蔓延......每天新发现的疫情病例数量已经稳定下来......但这不应该让我们感到放心。情况仍然非常艰难。协助我们审视防疫计划和措施的专家和科学家说，疫情还没有达到高峰。」
他命令各地区政府从5月12日开始，「根据全国各地区的流行病学情况」，制定出分阶段解封计划。他也要求官员制定新的 一揽子紧急措施，以支持经济。
普京表示，这个月，俄罗斯生产了800多台呼吸机和850万个口罩，到本月底，每天将为医护人员提供10万套防护服。但他说:「与我们现在的需求相比，还是太少了」。他也下令每天扩大生产规模。
他提到俄罗斯病毒检测规模已扩大到目前每天约15万次的水平。
截至周二，俄罗斯有6400例新的新冠病毒确诊病例，总数达到93558例。不过与其他国家相比，记录在案的病亡人数仍然较低，截至周二，病亡人数为867人。
普京在4月初宣布全国停工一个月，鼓励俄罗斯人待在家里防止病毒传播。个别地区随后也采取了各种隔离措施，其中疫情重灾区莫斯科的封锁措施尤为严格。
南美疫情最严重国家:巴西
巴西是受新冠病毒大流行影响最严重的南美国家。巴西卫生部周二宣布，巴西已有5千个病亡案例，有474人是在过去一天内死亡。总确诊人数则来到71886人。
专家们认为，由于缺乏检测，巴西全国2.1亿人口中，可能还有大量未发现病例，总数可能比现在的数字高出12到15倍。
巴西原住民协会（Articulation of Indigenous Peoples of Brazil）数据显示，弱势的原住民社区死亡人数在周一增加了15人，在过去5天内增加了50%。
圣保罗州是受灾最严重的区域，有三分之一的病例都来自这里。但官方计划从5月11日开始逐步恢复经济活动。
东南部的里约热内卢州和米纳斯吉拉斯州正在准备采取类似措施，而巴西利亚联邦区和南部的圣卡塔琳娜州已经恢复了某些活动。
邹宗翰/杨威廉 (法新社)