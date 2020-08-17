 疫情未了山火肆虐 加州″祸不单行″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2020

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时政风云

疫情未了山火肆虐 加州"祸不单行"

在美国西海岸，数百处的灌木和森林大火在迅速蔓延。加利福尼亚州已宣布进入紧急状态。旧金山北部和南部的情况尤其糟糕。

USA Kalifornien | Waldbrände (Reuters/S. Lam)

火势凶凶，一些瓦卡维尔居民还来不及换衣服就匆匆逃离住宅

（德国之声中文网）瓦卡维尔（Vacaville）的居民不得不仓惶逃命。在位于旧金山东北75公里处这个拥有9万居民的城市，因大火逼近，一些居民只穿着睡衣仓惶逃离住宅，其中多人被大火烧伤。大火漫过街道，引起多栋房屋中的煤气管道爆炸。根据初步报道，瓦卡维尔附近约50座建筑物被摧毁，将近19000公顷的土地被大火吞噬。

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加州北部的森林大火迄今至少造成71人死亡，另有上千人失踪。此次森林大火造成的损失之严重可能超过之前的估计。

整个加利福尼亚州有数千人逃离家园。在美国西海岸的这个联邦州，数百处灌木和森林大火在燃烧。大部分火势尚未得到控制。


USA Kalifornien | Waldbrände | Feuerwehreinsatz (picture-alliance/AA/N. Waters)

瓦卡维尔消防队员在灭火

加利福尼亚州州长加文·纽森（Gavin Newsom）警告说，"巨大的热浪"加剧了灾情。鉴于火灾肆虐和夏季的持续高温，他已经在星期二（8月18日）宣布加州进入紧急状态。这样可以快速获得援助资金和援助人员。此外，他还呼吁其他州提供救援人员和设备协助灭火。

闪电加速火情

据纽森说，该州在过去几天里共发生了360多起火灾。其中23起为大火，目前仍在蔓延。在许多地方，火灾显然是由雷击引起的。

消防部门发言人丹尼尔·伯兰特（Daniel Berlant）在星期三晚上说，大多数较小的火情可能很快就被扑灭。总共有近7000人参与了灭火行动。他呼吁受威胁地区的居民在必要时迅速服从疏散命令。

USA Kalifornien | Waldbrände | Feuerwehreinsatz (picture-alliance/ZUMAPRESS/N. Waters)

达文波特（Davenport）附近的森林大火，热浪加剧了火势。

在旧金山以北约80公里的纳帕和索诺玛山谷葡萄酒产区附近，火势加剧。为安全起见，数千人被要求离开住宅。

停电威胁

大火的烟雾甚至蔓延到旧金山。在这个西海岸大都市以南，山火也在熊熊燃烧。沿海城市圣克鲁斯和卡梅尔附近的火灾也来势凶猛。在弗雷斯诺县，一架直升机在灭火时坠毁，飞行员遇难。

加州州长纽森呼吁4000万加利福尼亚人节省能源。当局警告说，如果电网受到过载威胁，可能会断电。由于夏季的酷暑高温，空调系统高负荷运行，可能会导致供电紧张。

 

李京慧/叶宣（德新社、法新社）

 

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