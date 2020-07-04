疫情期间 欧洲非法捕猎格外猖獗

（德国之声中文网）如果找到腐烂的鹰体、一块有毒的肉或者有毒的蛋，那么法尔可和卡洛会感到兴奋--它们是两只帮助追查野生动物捕猎的嗅探犬。法尔可和卡洛会将其发现交给匈牙利的野生动物保护者，它们俩在过去一段时间格外忙碌。

新冠疫情引发的封锁和禁足也给动物世界带来影响。鹿、猞猁之类的野生动物搬到它们平日不敢去的地方--城市里。与此同时，对动物们的捕猎有所增加。在新冠疫情危机期间，针对野生动物的非法捕杀、捕捉、下毒更常见。因为，禁足期间犯罪比较不容易被目击发现。

提到野生动物犯罪，很多人想到的主要是在中国遭遇非法买卖的穿山甲或者在非洲被猎杀的犀牛。然而事实上，欧洲也存在偷猎。

受威胁的猛禽

在欧盟境内，所有猛禽都受到法律保护。除了少数例外情况，捕杀它们或者毁坏它们的巢穴是非法的。尽管如此，对于这些猛禽而言，人类依旧是一个威胁。

"依据研究，英国应该生活着大约300对白尾鹞，然而实际上却只有10对到15对。这就是因为非法捕猎"，英国皇家鸟类保护协会的托马斯（Mark Thomas）对德国之声说。

有人认为，这些猛禽对野鸡、松鸡和兔子等其他动物造成威胁而将其猎杀；也有人是为了食用野味或者纯粹为了打猎乐趣。托马斯表示，疫情封锁以来，针对野味的报道的报道明显增加。他的团队已经20多年没有这么忙过了。

嗅探犬保护猛禽

在匈牙利和斯洛伐克，针对猛禽的非法捕猎也有所增加。

匈牙利鸟盟（Birdlife）通报，在今年1月至4月，发现中毒的鸟类动物高达77只，其中也包括海鹰和帝王鹰。这比起过去4年的平均数目增加了一倍还多。

"很难说，呈现这种上升的原因是什么。有可能是因为人们猜想，警察现在根本顾不上管这种犯罪行为"，匈牙利鸟盟的阿瓦伊（Márton Árvay）对德国之声说。

在打击野生动物犯罪时，欧洲大陆的鸟类保护组织越来越多使用嗅探犬。它们可以找到鸟类尸体，并嗅出被禁止使用的呋喃丹（也称"克百威"）等毒药。

根据斯洛伐克猛禽保护组织的资料，自从使用嗅探犬以来，对猛禽的射击和下毒事件已大大减少。不过该组织也通报称，在封锁期间，针对猛禽的射杀有所增加。

与猎人们合作

在英国，这一系列的犯罪行为可能会引发关于猎杀猛禽的讨论。英国许多动物保护者希望，对捕猎猛禽处以更高的罚款、更重的刑罚。有些人还要求，狩猎场应具有许可证，才可以捕猎经特别繁殖的野生动物。

英国各狩猎组织则感觉被冤枉当了替罪羊。英国沼地协会（Moorland Association）告诉德国之声，该协会绝不容忍捕猎猛禽。

匈牙利鸟盟的阿瓦伊表示，在今年之前，对猛禽的迫害实际上有所减少。他认为，这要归功于欧盟的Helicon和Pannon Eagle项目，这些项目与狩猎团体积极合作，以提高对这些鸟类的认识，此外也研究如何可以更好地保护猛禽。

"我们与狩猎协会们紧密合作，以便扩大野生动物的生存空间。我们希望以此确保有足够多的野生动物，减少冲突，"阿瓦伊对德国之声说，"大部分的猎人如今对猛禽都有了更好的认知。"他和他的团队希望，这种合作能够在禁足期结束后延续下去。

非法的鱼子酱

在过去几个月，陷入火线之下的不仅仅是鸟类。在罗马尼亚、保加利亚和乌克兰，非法捕鱼也有所增加。

自恐龙时代，鲟鱼就生活在地球上了。如今它们濒临灭绝，属于受威胁最严重的物种。以前，来自多瑙河的鲟鱼鱼子在整个欧洲合法销售，然而水坝建设和过度捕捞导致了目前鲟鱼的数量只有从前的百分之一。

目前，所有种类的鲟鱼都受到保护。世界自然基金会（WWF）多瑙河鲟鱼保护项目的负责人亚尔（Jutta Jahrl）说，在新冠疫情期间，对这种鱼的捕捞格外严重。

"因为新冠疫情，一些人不幸失去工作，在绝望之中开始捕捞鲟鱼"，亚尔对德国之声说。"鲟鱼鱼子是奢侈品，价格很高。"

在新冠危机中，可以凭此赚到不少钱，因为很多人积极地在黑市上购买鱼子酱。不过，亚尔的团队并没有放弃，而是继续努力与之斗争，不能让鲟鱼这样的濒危物种就这样灭绝了。