 疫情期间 德铁准时率大升 | 经济纵横 | DW | 13.07.2020

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经济纵横

疫情期间 德铁准时率大升

新冠危机给德国人带来了意外之喜：虽然疫情使德国铁路面临许多问题，但由于搭车人次减少，许多乘客已经许久没有像近期一样能准时抵达目的地。数据显示，德铁准时率为2008年以来最高。

Deutsche Bahn | ICE (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

德铁远程列车乘车率目前只有约30%

（德国之声中文网）根据德国铁路公布的统计，今年上半年，83.5%的远程列车都准时到站。德铁总裁卢茨（Richard Lutz）表示："这是2008年以来最好的记录。"在2019年的同一时段里，德铁远程列车的准点比例只有77.2%。"准点"的定义是，火车到站时间不晚于预定时刻6分钟。

卢茨指出："准点率的显著提升当然与新冠疫情期间极低的发车数量有关。" 自今年3月以来，德国铁路设施的负荷显著减少。不过，卢茨认为，德铁的努力也功不可没："我们的铁路强化策略在一年后终于展现了首个正面效果。"他表示，德铁对其基础设施和车辆进行了"创纪录的投资"，铁路变得更加坚固，此外也为增加运输容量开创了先决条件。

Deutsche Bahn | Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG (Imago Images/photothek/F. Gaertner)

德铁总裁卢茨称不会沾沾自喜

乘车率仅三成

根据德铁表示，德铁远程列车乘车率复苏缓慢，目前只有约30%，但施工现场管理的显著改善、更快速的火车维修以及基础设施的故障率降低，都对准点率提升有所贡献："更大的车间、工作室以及全新的维修和停放用轨道，使火车能更好更快地接受检修，并迅速重新投入运作。"

德铁还指出，不停汰旧换新的远程列车也是准点率获得改善的原因。目前德铁共有49辆ICE-4高速列车投入使用。该系列车具备更高的加速性能，能更轻易地追回误点时间。德累斯顿-柏林-罗斯托克铁路线使用的城际双层列车也有相同功能。

Deutsche Bahn | Haltepunkt Nordbögge an der Bahnstrecke Dortmund - Hamm (Imago Images/R. Wölk)

德铁乘车率在新冠疫情期间大幅减少


虽然低承载率大幅提升远程列车的准点率，但新冠疫情期间的发车辆减少至四分之一，使德铁蒙受巨额损失，因此必须推出撙节计划并寻求数十亿欧元的政府援助。但德铁将继续对基础设施进行投资并进行人员扩充。德铁表示："仅今年一年，德铁就将对维护和扩张铁路线、车站及发电厂投资约122亿欧元。"
 

张筠青/凝练（德新社、法新社）

 

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