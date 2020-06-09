疫情期间的官僚主义令美国失业者生活更艰难

（德国之声中文网）3月的一个星期五，美国俄勒冈州女州长凯特·布朗（Kate Brown）没有发出"在家隔离"的命令，但是决定关闭所有学校。听到这个消息后，塔比莎·卡森（Tabitha Carson）意识到这是她作为代课老师在校工作的最后一天，今后的情况如何只能等待通知。位于美国西海岸的俄勒冈州，当时感染新冠病毒的案例并不是很多。但是因邻近的加利福尼亚州和华盛顿州疫情严重，因此需要加强防范。

幸亏有存款

自2007年以来，卡森一直在尤金（Eugene）市的一所学校担任代课老师。她认为自己的情况相对来说还算不错的。因为她还有些存款，丈夫和女儿都有工作。令她惊讶的是，此前已经安排的4月份的代课，学校竟然也如数支付了报酬。卡森说："到目前为止，我的存款还能够支付我的所有开销。"

这位63岁的代课教师于4月申请了失业救济，但至今未得到答复。作为所谓的"独立雇佣者"，她本来是无权申请救济的。不过因爆发新冠疫情，政府额外为他们提供了资助金。但是申请资助的人太多，俄勒冈州劳动局对此感到有些措手不及。

用于记录和处理救济申请的应用程序系统多次崩溃。 5月底，劳动局局长被免职。而此时，已经有上万份的失业救济申请等待着处理。出现这种情况的不仅仅是俄勒冈州。4月份美国多个联邦州的失业统计数据创纪录。目前内华达州以超过28％的失业率位居榜首。

"我还算是幸运的"

卡森一直期待着她的申请能够得到处理。她对政府感到失望。她说："当地人、一些小团体、学校和尤金市，他们的准备工作都比俄勒冈州政府或中央政府做得更好。"

卡森说："我还算是幸运的。"她的很多朋友现在都陷于经济困境，生活拮据。但她全家目前仍有支付能力。她期待10月份学校能够恢复正常，她也恢复工作。

"我期待的更多"

保罗·埃罗比诺（Paul Iarrobino）和他的同性丈夫住在俄勒冈州人口最多的波特兰好莱坞区。这位57岁的故事达人原本认为2020年将是稳定的一年，他已获邀参加一个著名的音乐节，并为此获得了丰厚的报酬。

但是随后新冠病毒的出现打破了他的所有计划。没有了活动，也就没有了收入。埃罗比诺说"如果我一个人生活的话，现在就会面临巨大困难。"因为他的伴侣是一位工程师，可以在家工作，所以他们还能支付贷款和其它账单。 3月份埃罗比诺递交了失业救济申请，但是被拒绝。 4月，他再次向俄勒冈州劳动局申请救济金，这一次是因为美国政府新推出了一项新冠疫情期间的救助计划，旨在帮助那些因爆发疫情而无法工作的个体户和自由职业者。

仍然保持乐观的埃罗比诺

埃罗比诺说："我确实抱有更多的期待。" "我本来想，虽然这种状况可能会持续很长时间，但是我可以通过打电话得到帮助。"。但他感觉劳动局对其电话和电脑系统出现故障却矢口否认。最近他与劳动局的一名工作人员打了90分钟的电话，最后被告知找不到他的资料，数据可能丢失了。埃罗比诺说："打电话等着接通花费很多时间。对我的问题却是不同的人给出不同的答复。"



"有些人有自杀的危险"

埃罗比诺是在Facebook上组建的一个小组的成员。俄勒冈州的居民在这个小组内相互交流申请失业救济的经验。埃罗比诺说："这个小组中的有些人有自杀的危险。"有些人对打电话时的漫长等待时间表示愤怒，还有些人询问是否还有比较容易拨通的其它电话号码。

州劳动局使用的计算机系统是在1990年代引入的。尽管2009年州政府从美国政府那里获得了8600万美元的资金用于更新过时的计算机系统，但是几年前才开始进行初步更新，预计到2025年才能彻底完工。自从新冠危机爆发以来，州劳动局已经收到30万份失业救济申请，工作负荷之大几乎难以胜任。不过当局还是做出了承诺，将处理所有提交的申请。

新冠疫情爆发两个月后，感染了病毒的埃罗比诺不仅已经康复，而且还收到他的申请终于得到处理的消息。他希望不久就能得到失业救济金。现在他还学会了如何举行电话会议，以及组织视频对话来帮助老年人应对疫情。