疫情期间的官僚主义令美国失业者生活更艰难

新冠病毒还在继续传播。当下有13％的美国人失业。一位老师和一位艺术家谈到了他们的生活所面临的困难以及劳动局已不堪重负。
（德国之声中文网）3月的一个星期五，美国俄勒冈州女州长凯特·布朗（Kate Brown）没有发出"在家隔离"的命令，但是决定关闭所有学校。听到这个消息后，塔比莎·卡森（Tabitha Carson）意识到这是她作为代课老师在校工作的最后一天，今后的情况如何只能等待通知。位于美国西海岸的俄勒冈州，当时感染新冠病毒的案例并不是很多。但是因邻近的加利福尼亚州和华盛顿州疫情严重，因此需要加强防范。
幸亏有存款
自2007年以来，卡森一直在尤金（Eugene）市的一所学校担任代课老师。她认为自己的情况相对来说还算不错的。因为她还有些存款，丈夫和女儿都有工作。令她惊讶的是，此前已经安排的4月份的代课，学校竟然也如数支付了报酬。卡森说："到目前为止，我的存款还能够支付我的所有开销。"
这位63岁的代课教师于4月申请了失业救济，但至今未得到答复。作为所谓的"独立雇佣者"，她本来是无权申请救济的。不过因爆发新冠疫情，政府额外为他们提供了资助金。但是申请资助的人太多，俄勒冈州劳动局对此感到有些措手不及。
用于记录和处理救济申请的应用程序系统多次崩溃。 5月底，劳动局局长被免职。而此时，已经有上万份的失业救济申请等待着处理。出现这种情况的不仅仅是俄勒冈州。4月份美国多个联邦州的失业统计数据创纪录。目前内华达州以超过28％的失业率位居榜首。
"我还算是幸运的"
卡森一直期待着她的申请能够得到处理。她对政府感到失望。她说："当地人、一些小团体、学校和尤金市，他们的准备工作都比俄勒冈州政府或中央政府做得更好。"
卡森说："我还算是幸运的。"她的很多朋友现在都陷于经济困境，生活拮据。但她全家目前仍有支付能力。她期待10月份学校能够恢复正常，她也恢复工作。
"我期待的更多"
保罗·埃罗比诺（Paul Iarrobino）和他的同性丈夫住在俄勒冈州人口最多的波特兰好莱坞区。这位57岁的故事达人原本认为2020年将是稳定的一年，他已获邀参加一个著名的音乐节，并为此获得了丰厚的报酬。
但是随后新冠病毒的出现打破了他的所有计划。没有了活动，也就没有了收入。埃罗比诺说"如果我一个人生活的话，现在就会面临巨大困难。"因为他的伴侣是一位工程师，可以在家工作，所以他们还能支付贷款和其它账单。 3月份埃罗比诺递交了失业救济申请，但是被拒绝。 4月，他再次向俄勒冈州劳动局申请救济金，这一次是因为美国政府新推出了一项新冠疫情期间的救助计划，旨在帮助那些因爆发疫情而无法工作的个体户和自由职业者。
埃罗比诺说："我确实抱有更多的期待。" "我本来想，虽然这种状况可能会持续很长时间，但是我可以通过打电话得到帮助。"。但他感觉劳动局对其电话和电脑系统出现故障却矢口否认。最近他与劳动局的一名工作人员打了90分钟的电话，最后被告知找不到他的资料，数据可能丢失了。埃罗比诺说："打电话等着接通花费很多时间。对我的问题却是不同的人给出不同的答复。"
"有些人有自杀的危险"
埃罗比诺是在Facebook上组建的一个小组的成员。俄勒冈州的居民在这个小组内相互交流申请失业救济的经验。埃罗比诺说："这个小组中的有些人有自杀的危险。"有些人对打电话时的漫长等待时间表示愤怒，还有些人询问是否还有比较容易拨通的其它电话号码。
州劳动局使用的计算机系统是在1990年代引入的。尽管2009年州政府从美国政府那里获得了8600万美元的资金用于更新过时的计算机系统，但是几年前才开始进行初步更新，预计到2025年才能彻底完工。自从新冠危机爆发以来，州劳动局已经收到30万份失业救济申请，工作负荷之大几乎难以胜任。不过当局还是做出了承诺，将处理所有提交的申请。
新冠疫情爆发两个月后，感染了病毒的埃罗比诺不仅已经康复，而且还收到他的申请终于得到处理的消息。他希望不久就能得到失业救济金。现在他还学会了如何举行电话会议，以及组织视频对话来帮助老年人应对疫情。
今年度的"民主认知指数"报告不仅概述了民主进程的最新发展，新冠疫情的背景下，调查还纳入了给各国政府抗疫评分、中国与美国应对新冠的比较等新内容。 (16.06.2020)