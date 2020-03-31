疫情期间户外运动健康还是危险？

（德国之声中文网）在一个阳光明媚的下午，波恩宽阔的莱茵河上几乎看不到航行的船只，尽管这里是世界上最繁忙的水道之一。然而岸边的人行道上却有很多人来来往往：有推着婴儿车散步的、有滑直排轮的、也有跑步和骑自行车锻炼的。他们或者独自一人或者三三两两或者是全家人一起。虽然大家普遍遵守了避免相互接触的规定，但这里还是人多空间少，某些时候相互间不可能保持足够的距离。

天气好时，德国许多地方的情况都和这里一样，大都市地区的公园和绿地人流量很大，就好像全球性的新冠病毒疫情在这里根本没有发生。尽管现在几乎没有人聚会或者一起烧烤，但仍有很多人在户外活动。春天的温和气候，对那些被迫呆在家中办公和照看孩子的德国人充满了诱惑。许多人纷纷走出家门去呼吸室外的新鲜空气。然而，这个时期开展户外运动有益健康吗？

现在能在户外进行体育活动吗？

这个问题取决于你所在的地区。各国的法律规定截然不同。例如西班牙、意大利、印度或以色列都严格禁止外出，个人运动也几乎是毫不例外。在西班牙，如果有人外出跑步或者骑自行车锻炼被警察发现，将被强行送回家并被罚款。一些国家或地区，例如比利时或巴伐利亚州，只允许居民在自己所在的城镇或地区进行个人运动，这也让一些运动员想出了奇特的主意。例如比利时科特赖克镇的一名自行车运动员就在当地一次骑行200公里，几乎走遍了城镇的每条街道和乡间小路。

法国和英国有类似的规定，但不是很明确。英国允许人们在当地每天进行一种形式的体育活动。法国则允许进行“少量体育活动”，但只能在自家范围内进行。

许多地方允许单独运动

瑞士、荷兰或德国等国家和地区，则明确允许个人运动作为健康防御措施的一部分。在德国，最多允许两人一起锻炼，但相互应保持一定距离。现在，许多国家都禁止开展集体运动。健身房、体育俱乐部的团队训练、周末的集体跑步，所有这些活动都被认为具有风险而被当局禁止。但是在受到冠状病毒严重影响的美国大都市纽约，目前仅建议人们放弃诸如篮球这样的近距离接触的体育活动。

当下是否应彻底放弃体育活动？

大可不必，因为经常从事体育活动对我们的健康以及免疫系统非常重要。医学专家们认为，免疫力强的人，受新冠病毒感染的可能性就小，感染后痊愈的机会更多。

特别是在目前研制的病毒疫苗尚未获得批准以及还没有有效的治疗方法的情况下，战胜病毒就只能依靠自身的免疫力。体育锻炼有助于人们赢得这场战斗。世界卫生组织建议成年人每周至少进行150分钟，最好是至少300分钟的耐力运动，以预防心血管疾病、糖尿病、高血压、癌症或抑郁症。

该建议尤其适用于病毒大流行时期。汉堡伯恩哈德·诺希特热带医学研究所的病毒学家查纳西特（Jonas Schmidt-Chanasit）教授说：“即使现在，运动对健康也是有益的。” 她在柏林夏利特医院（Charité）的同事德罗斯滕（Christian Drosten）也认为：“进行体育运动很重要。许多人每2、3天穿上运动鞋跑步半小时或1小时，就会大大加强精神稳定。”

但是户外运动是否有风险？

一些国家禁止户外运动的措施就说明也可能存在风险。体育活动通常会导致社交接触，这在目前是绝对应该避免的。为了给肌肉提供所需的氧气，人们在运动过程中会加强深呼吸，那么几米外喘着粗气骑自行车或者跑步者是否具有传染病毒的风险呢？对此病毒专家查纳西特的回答是，一般来说是不会的。“如果他们一个人在公园里跑步或散步，绝不会有任何危险。”只有在一大群人长时间呆在一个地方的情况下，才会有危险。

据这位汉堡病毒学家说，只要保持距离，从旁边走过的人不会有问题。同样重要的是不要触摸很多其他人摸过的任何东西，例如，避免使用公园里的健身器材，并且在运动后洗手。

一些国家或地区规定进行体育运动时必须带口罩

户外运动时也需要戴口罩吗？

病毒学家查纳西特认为户外运动不必戴口罩。她说：“外面公园里没有漂浮着可以造成感染的云团。”在室外新鲜空气中活动并避免与人群接触者不需要戴口罩。但是如果立法者要求戴口罩那是另外一回事。例如，斯洛伐克或越南就规定在公共场所或户外运动时必须戴口罩。

现在应该在哪里运动？

总之，应该在家里或人少的地方。几乎所有病毒学家都认为，防御新冠病毒的关键是避免直接接触，而不是避免活动。

必要时进行室内锻炼

如果所有人都做同样的事情时，就将成为问题。例如像在波恩莱茵河畔出现的情景。在狭窄的道路上有很多人在跑步或散步，而无法保持必要的距离。因此德国联邦议院体育委员会负责人达科马（Dagmar）警告说：“现在出来跑步的人太多，即使他们最初是独自一人从家中出来，这也是一个风险。”

他向德国之声表示：“为了那些身体不是非常健康的社会群体的利益，我们建议大家接受当前的限制。如果在四个星期内少出去跑步，谁也不会立刻生病。”她指出，与其他国家相比，德国人仍然享有相当多的活动自由。现在，每个人都应该为整个社会的利益负责。