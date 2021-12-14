 疫情明显升温 西安市封城 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2021

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新闻广角

疫情明显升温 西安市封城

西安单日新增病例快速发展，除了在短时间内对该市1300万居民进行大规模检测外，当地政府也宣布了一系列措施：全市小区、单位实行封闭式管理；关闭长途客运站、学校和室内娱乐场所；大幅收紧旅行管制等。

西安全市小区（村）、单位实行封闭式管理（资料图片）

西安全市小区（村）、单位实行封闭式管理（资料图片）

（德国之声）中国北方城市西安周三（12月22日）开始实行全市小区（村）、单位封闭式管理，每户家庭每2天由1人外出采购生活物资，其他家庭成员除在疫情防控、城市运转保障、居民生活密切相关行业工作外，一般不外出，外出需持单位、社区开具的证明。

此外，西安也大幅收紧了旅行管制，以对抗日益严峻的疫情。未持有官方许可的乘客被禁止搭乘火车，数百个航班被取消。

随着北京准备在明年二月举办2022年冬奥会，中国正处于高度警戒状态，当局正在对抗几个城市蔓延的疫情。

据《明报》报道，中国驻美国大使秦刚12月21日在有关奥密克戎(omicron)的视讯会议上表示，奥密克戎变种病毒传播为北京冬奥会带来新挑战，强调中国“将采取更有效的措施保护来自世界各地的运动员和嘉宾”。

按照疫情防控要求，西安火车站进站乘车需先报备审批（资料图片）

按照疫情防控要求，西安火车站进站乘车需先报备审批（资料图片）

西安今天新增了52个新冠病例，使得自12月9日以来的新病例数达到143例。西安在昨天完成了对其约1300万居民进行大规模检测。

据法新社此前报道，根据航班追踪服务飞常准的数据，进出该市主要机场的航班之中已经有85%停飞了。在市区，公交车和火车的载客量遭到削减，大部分学校也已经停课。据中国媒体周三晚些时候报道，西安全市3574所学校已经停课。另外，除了单位、小区实行封闭式管理外，也加强农村地区人员排查管控工作，严格进行外来人员特别是中高风险地区来返人员的排查登记，查验48小时核酸检测阴性证明。

西安的大型室内娱乐场所继续保持关闭，而世界闻名的秦始皇兵马俑博物馆——这座有2000年历史的中国首位皇帝的陵墓——已经关闭并等待进一步的通知。

中国自去年年中以来，通过严格的边境管制、有针对性的封锁和长时间隔离等「清零」策略，使得新增新冠患者的数量呈现相当缓慢的成长趋势。当局采用的策略是：即使只有一个病例，也会迅速实施遏制措施。例如，南方广西省的东兴市在发现一例本土感染后，于周二下令当地20万居民全部在家隔离。

（法新社等）

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