疫情时期，德国获得多少全球点赞？

（德国之声中文网）德国三家国际性研究机构--德国国际合作机构（GIZ）、德国学术交流中心（DAAD）和歌德学院--周四（7月8日）在柏林发布了一项题为 "旁观者清：新冠疫情时期德国的国际印象"的研究报告。这三家机构的研究者采访了来自37个国家的文化、科学和国际合作领域的620多名专家。

德国总理默克尔在一段视频讲话中称，该调查结果是 "迷人的快照，其中有部分可以预料，部分令人惊讶"。默克尔说，国际社会的积极反馈是对迄今所取得的成就的肯定，激励德国承担更多国际责任。同时，默克尔也说，"批评意见则激励我们努力改进"。

柏林勃兰登堡门前燃烧二氧化碳的装置艺术

事实上，这份长达120页的报告俨然是将于9月选举的德国新政府的待办事项清单。德国国际合作机构发言人格纳（Tanja Gönner）、歌德学院秘书长艾伯特（Johannes Ebert）和德国学术交流中心秘书长西克斯（Kai Sicks）说，这项研究旨在 "比较自我认知和外部认知"。

研究报告的前言称，在 "我们目前正经历着新冠疫情导致的大范围纷扰 "的情况下，研究者咨询 "来自世界各地的德国专家和杰出的权威人士......让我们的国际伙伴和朋友有机会勾勒他们对我们国家的看法"。

成绩不错，差距不小

调查的结果并不令人惊讶。德国在其经济实力、民主稳定和文化吸引力方面得分最高。然而，受访者认为，在数字化、创新环境和大学招生方面尚需努力。尽管德国人似乎对环境问题非常感兴趣，但受访者认为，德国企业对环境保护的重视程度还不够。此外，受访者认为，德国在处理其殖民历史方面也还做得 "不够充分"。

研究报告认为，民粹主义和极端主义倾向的上升是德国最大的风险之一。受访者表示，近年来他们在德国体验到的友好程度有所降低，而且感觉到自己越来越不受欢迎。

根据这三家机构的研究报告，德国也应该采取更明确的国际立场。该研究报告认为，德国如何处理外交政策，例如如何面对中国、美国和俄罗斯之间的紧张关系，是非常重要的。德国也应该代表一个强大的欧洲。

德国文化受到尊重

德国可以在研究、科学、艺术和电影领域为促进国际交流承担更多责任。"德国继续被视为一个拥有国际吸引力的文化大国"，歌德学院秘书长艾伯特说，"即使在疫情，剧院和博物馆也得到了政府巨大的财政支持，这被视为对文化重要性的明确的社会承诺"。根据这项调查，德国在全球文化和科学合作得到了特别的认可。

德国在2020年春季第一波疫情期间的应对措施得到好评

该研究还考察了德国如何应对新冠疫情。在2020年春季第一波疫情期间，德国的应对措施得到普遍好评。但是在第二波疫情来袭、疫苗接种缓慢之后，评价有所降低。很多德国人抗拒疫情限制措施，也让国际好评打折。

这项联合研究的结论是什么？德国国际合作机构发言人格纳认为："数字化转型在我们的工作中的作用越来越大。"她称其所在机构正在 "努力引进和扩大"其创新能力。德国学术交流中心的秘书长西克斯提到了国际社会对更方便获得德国教育的期望。歌德学院秘书长艾伯特表示，这个活跃于全球的文化机构深受鼓舞，"要进一步发展和强化国内外的德语学习机会"。

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