疫情早期 德国是如何浪费了两个月?

（德国之声中文网）德国为什么没有在第一时间意识到新冠疫情的危害性？为什么政府犹豫了数周之久才出台防疫措施？德国《世界报》和德广联旗下巴伐利亚广播电视台对上述问题展开了深入调查，并获取了一些与之相关的内部文件。

2019年12月31日，国际预警系统ProMED发出电子邮件称，中国发现不明肺炎病例。这一有关新冠病毒的消息也传到了柏林联邦政府和罗伯特科赫研究所。对于日后发展为全球性的新冠疫情而言，这封信可以被视作是一场时间赛跑的发令枪。对于疫情防范，德国政府拥有现成的方案。上述两家媒体都提到了这一题为《民防风险报告》的文件。这一拟定于2012年的文件中称，一旦发生疫情，政府应关闭学校和叫停大型活动。然而面对新冠病毒来袭，政界却在疫情爆发数周之后，才采取了相应措施。

德国抗疫大事记 早期传染链迅速切断 德国的首起新冠病毒感染病例出现在1月27日，汽车零部件供应商Webasto位于慕尼黑附近总部的一名员工被前几天从中国前来培训的一位正处潜伏期的同事传染。这条传染链总共传染了14人，按照德国卫生部门的说法，该传染链迅速被切断，没有酿成严重后果。此后几天，还有几名从武汉撤出的德国侨民在隔离期间被发现感染了新冠病毒。早期的病例均为轻症患者及无症状感染者。

德国抗疫大事记 传染源不明的狂欢节达人 2月20日前后，意大利北部疫情突然爆发。2月25日，德国西部海因斯贝格县的一位居民被确诊感染，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

德国抗疫大事记 疫情进入“起始阶段” 在接下去几天，海因斯贝格县的确诊病例数开始加速增长，学校、幼儿园关闭，越来越多的居民收到了居家隔离令。与此同时，德国各地也陆续传出了从意大利度假归来的人被确诊感染的消息，短短一周内，全国病例总数就新增了数百人。卫生部长施潘表示，德国疫情已经处于起始阶段。到了3月9日，感染人数过千，北威州也首先报告了两起死亡病例。

德国抗疫大事记 默克尔总理发出警告 但是，德国社会此时依然在是否要执行严格防疫措施的问题上犹豫不决，各界为是否应禁止千人以上群体活动争论不休。3月7日，距离海因斯贝格县仅仅20公里的门兴格拉德巴赫市甚至还照常举办了一场德甲联赛，数万球迷涌入球场。3月11日的总理新闻发布会是重要转折点：默克尔警告，全国2/3的人口最终有可能被感染，当务之急是减缓病毒蔓延速度，避免医疗系统崩溃，从而造成武汉、意大利北部那般病死率飙升的悲剧。

德国抗疫大事记 医疗系统上限不容突破 随后几天，德国陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴；德国卫生部还动员高年级医科大学生以及退休医生参与力所能及的防疫工作，努力提升医疗系统上限。不过，在欧洲层面上，德国禁止防疫物资出口的做法引发了邻国强烈不满。

德国抗疫大事记 全国大面积停摆 3月22日，德国总理与各州州长召开联席会议，决定在全国范围内执行“社交限制令”：民众仍然可以出门，但是结伴而行原则上不能超过两人，禁止包括居家派对在内的聚集活动，本图中所示的“聚众野餐”行为，可以被警方课以每人250欧元的罚款；公共场所内民众互相应保持至少1.5米距离；非必须品的商店一律关门，餐馆只能提供外卖服务。不过，与意大利、法国、西班牙等欧洲邻国相比，德国的防疫措施仍然相对温和。这多少与德国医疗资源相对充裕、病死率较低有关。

德国抗疫大事记 政府拨巨资保就业 在经济层面上，厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。专家估计，疫情将让德国GDP损失5到10个百分点。

德国抗疫大事记 德国空军转运南欧重症病人 在德国有雄厚的经济实力抗疫的同时，意大利、西班牙、法国提出欧盟应当发行共同债券，从而为重灾区国家融资，但是这会导致德国等财政富裕国家的融资成本上升。德国至今在共同债券问题上不松口，而是主张通过其他手段为南欧国家提供纡困资金。不过，欧盟层面上的纡困资金总额只有5000多亿欧元，很难满足各国需求。外界担心，此次疫情将严重损害欧盟团结。在此背景下，德国3月底取消了对欧盟邻国的防疫物资出口限制，还积极接受意大利、法国等国的重症病人，减轻其医疗系统负担。

德国抗疫大事记 学校准备部分复课 复活节假期后，德国疫情增速不断放缓，疾控部门也指出，再生传染数(R值)已经跌到了1.0以下。德国总理与各州州长再次召开了联席会议，决定从4月20日起允许部分商店重新开门，并且在今后几周内让中学毕业班年级首先复课。不少经济界人士此时呼吁，政府应当加快解封步伐，积极推动社会“重启”。

德国抗疫大事记 戴好口罩 准备重启 不过，许多医学界专业人士警告说，当前取得的阶段性防疫成果十分脆弱，一旦疏忽就会让疫情迅速反弹，届时经济界将蒙受更加惨重的损失。默克尔总理也赞成医学界“谨慎解封”的观点。德国各州也纷纷出台了公共场所口罩强制令。卫生部门还计划尽快推出相应的手机APP，便于流行病学调查人员迅速追踪确诊病患的密切接触者。科学界不断强调，逐步解封需要满足疫情蔓延放缓、防护措施跟进、高效追踪新增病例密接者等几大前提。 作者: 文山



和流感差不多？

一月23日，德国卫生部长施潘（Jens Spahn）在电视节目中说："新冠病毒的传染特性明显要比流感更弱。" 一月底，德国出现了首批感染病例，但症状都比较轻微。参与救治的慕尼黑医生文德内尔教授（Clemens Wendtner）日后表示："如果当时出现了重症患者，也许我们对疫情严重性的评估会有所不同。" 柏林一名政府官员也持同样的观点。德国境内首批病例确实给人制造了一个"我们能控制疫情"的假象。

新冠疫情已经蔓延至全球的1月29日，德国联邦议院卫生委员会举行会议。会议记录显示，有关新冠疫情的讨论被列为第五项议题的第二项内容。罗伯特科赫研究所负责人维勒（Lothar Wieler）对"中国不全面的信息政策"提出批评，在病毒传播途径方面，中方始终语焉不详。

观看视频 04:56 分享 是运气,还是实力?德国的抗疫之道 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3bsw0 是运气,还是实力?德国的抗疫之道

防疫预案未受到重视

会议记录显示，联邦议院的这次会议中，与会者并没有就2012年出台的《民防风险分析》报告进行讨论。在不来梅大学公共卫生专家格拉斯科（Gerd Glaeske）看来，这无疑是政界的失误。"原则上讲，人们没有对这份预案予以足够重视，因此也就没有就防护疫情及时做出反应。"

两个星期后的2月12日，德国卫生部长施潘在联邦议院卫生委员会上宣称："发生大规模传染病疫情的可能性，就目前而言完全是脱离现实的想象。"卫生委员会左翼党籍委员凯斯勒（Achim Kessler）批评说，曾经有一段时间，疫情的风险被明显淡化处理。他对巴伐利亚电台说："我们被告知，德国有现成的流感防御方案，稍作修正，即可用来应对新冠疫情，一切都不会有问题。"

狂欢节与停摆计划

上述两家媒体的记者还调查发现，早在2月底，德国政府就已经开始考虑停摆经济和社会生活的可能性，这比公开信息要早得多。联邦内政部当时曾考虑一个问题，即一旦停摆，是否会对国内安全带来危险？这一时期，世界许多国家已经相继发生新冠疫情，而德国人却在如醉如痴地庆祝狂欢节。2月26日，德国内政部召集了一次专家会议。会议记录被定为内部机密，但《世界报》和巴伐利亚电台的记者还是设法获得了相关文本。会议记录显示，这次会议上讨论了口罩短缺的等问题，还有人建议禁止出口防护设备。

三月2日，联邦议院卫生委员会召开特别会议。与会者讨论了停止大型活动的可能性。会议记录显示，卫生部长施潘明确表示，停办大型活动的决定应由各地方政府做出，"柏林不应指手画脚。"又过了一个星期，德国卫生部长才发出停办大型活动的建议。

漫长的七十八天

三月11日，世界卫生组织发出全球性疫情警报。一周后，德国总理默克尔发表电视讲话并坦承："局势严峻。民众务须严肃对待。这是两德统一以来，不，是二战以来，德国从未有过的严峻挑战，最终胜负将取决于我们是否团结互助。"

截至5月17日，新冠病毒已经在德国境内导致7914人死亡。从全球范围来看，新冠疫情在德国造成的损失相对较低。然而，一个不争的事实却是，从全球预警系统ProMED发出第一份警报，到德国政府发布严厉的限制措施，整整过去了漫长的78天时间。