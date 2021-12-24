疫情断了收入 波兰前总统瓦文萨自称破产

（德国之声中文网）直到2020年中，莱赫·瓦文萨（Lech Walesa）通过在国际会议场合演讲有着丰厚的收入。这位1980年代波兰团结工会领导人、反共产专制运动的偶像人物表示，一年半多以来的防疫旅行限制，让他在经济上已到了破产的边缘。

“我有过很多出访计划。我本打算飞往意大利、德国、美国和其它地方。很不幸，这些旅行都取消了。”瓦文萨对波兰《超级快报》（Super Express）说。

来自波兰的嘉宾在国际英语演讲圈里并不多见。但瓦文萨在海外享有知名度。“除了他、图斯克（前欧盟理事会主席、波兰总理）、莱万多夫斯基（拜仁队球星），很少有其他人了”，一位不愿具名的波兰知识界人士对德国之声说，“从前还有教宗（约翰·保罗二世，1920-2005），现在也过世了。”

苦度时艰

新冠疫情让人难以跨出国门。“我现在只有一个月6000兹罗提（约合1280欧元）的退休金，可我太太一个月要花7000”，瓦文萨对《超级快报》记者说，他出国演讲能收入1万到10万欧元，“我从西方资本家那里挣钱”。

据报道，一家中介公司曾将瓦文萨的演讲报价5万到10万美元。此外，瓦文萨还有一些其它的收入渠道，包括作有关领导素质、企业员工励志的报告以及其它推广活动。一场1到2小时的活动收费至少2万兹罗提。

瓦文萨不是第一次遇到财政困境。今年2月他就说，疫情之下手头拮据，不得不寻找其它工作，“这样下去，再过6个月，我就得到教堂门口去乞讨了”，或者重拾本行当电工，他当时说。1967年瓦文萨进入格但斯克列宁造船厂时就是一名电工，13年后他参与创建了书写波兰和东欧历史的团结工会。

今年4月，瓦文萨在波兰一家针对50岁以上中老年人的求职网站flexi.pl上贴广告求职。介绍中有这样的文字：“有领导经验、口才出众、诺贝尔和平奖得主、1990-1995年波兰共和国总统、团结工会联合创建人和首任主席，愿意主持领导层的会谈和培训，接受公司和家庭的邀请参与团建活动，以及相关的宣传活动、合影拍照、签名等。”

国际演讲者

1990年代与瓦文萨同时代的一些领导人——美国前总统克林顿、德国前总理施罗德、英国前首相布莱尔，要么从巡回演讲中获益颇丰，要么善于将长期积累的高层人脉，包括与倾向专制政权的内部联系变现。

前美联储主席耶伦是大公司的座上宾

他们出场要价不菲。希拉里·克林顿2013年不再担任国务卿后也加入了这一行列，她的开价是每次出场不低于22.5万美元。据报道，美联储前主席耶伦（Janet Yellen）在两年里为大公司、对冲基金和华尔街银行作报告获得的报酬达700万美元。

投资银行高盛（Goldman Sachs）是经常邀请高层人士演讲的大公司之一。但今年年初以来，该公司的“高盛谈话”（Talks with GS）系列活动就没有再邀请政治家。

中介公司伦敦演讲室（London Speaker Bureau）的肯伊恩·斯拉尼（Tom Kenyon‑Slaney​）对德国之声说，疫情期间，这个行业转向了线上视讯会议的形式，演讲者的收费随之大幅下降。“这对所有人都是件好事。”

“演讲者之角”（Speakers Corner）的执行经理戈尔德（Nick Gold）表示，这个行业没有级别排行和明确的门槛，“每个人都可以自称是演讲者，都可以有自己的独特的经验和认知”。他说，疫情带来的影响改变了整个行业。 “线上世界给演讲者提供了一个新的传播信息的平台”，让他们必须重新发现和设计自己宣讲的内容。

瓦文萨庆祝70大寿 反叛者、诺贝尔和平奖得主、前总统 他是波兰共产主义的掘墓人，他改变了世界。波兰前团结工会主席，后来的波兰总统莱赫·瓦文萨（ Lech Walesa）多次因其政治成就受到表彰。2013年9月29日是他70岁生日。

瓦文萨庆祝70大寿 罢工运动领袖 1980年夏，波兰全国各地掀起一场罢工潮，导火索是肉价上涨。1967年以来在格但斯克（但泽）列宁造船厂当电工的瓦文萨因是非法自由工会运动的活跃分子多次坐牢并受到监视。1980年8月14日，他成为格但斯克联合罢工委员会主席。

瓦文萨庆祝70大寿 “团结工会” 在罢工工人占领列宁船厂后，全国各地的波兰工人都争相效仿。瓦文萨代表新成立的“团结工会” 与政府举行了谈判。这一史无前例的反社会主义工人运动很快成为一个拥有1000万成员的自由组织。

瓦文萨庆祝70大寿 教会赐福 尽管经历了几十年共产党的统治，波兰大片地区仍然效忠天主教会，拒绝国家宣传的无神论。影响力很大的波兰教会从一开始就支持造船厂的罢工工人。受天主教教育长大的瓦文萨受到主教亨里克• 索卡尔詹科斯基（Hennryk Jankowski）的支持 。

瓦文萨庆祝70大寿 争取自由工会 1980年8月31日，罢工委员会和政府委员会达成一项协议，罢工潮告一段落。该协议保证工人有罢工和建立独立工会的权利，并计划改善社会福利、释放政治犯。同年11月，华沙一家法院宣布团结工会合法。

瓦文萨庆祝70大寿 从领袖到囚徒 直到1981年12月，瓦文萨一直是“团结工会全国协调委员会主席”。在共产党主席、总理雅鲁泽尔斯基（Jaruzelski）宣布实行战争法后瓦文萨在靠近苏联边界的一个监狱里被关押了近一年。

瓦文萨庆祝70大寿 1983年：荣获诺贝尔和平奖 美国《时代》周刊1982年将瓦文萨评为年度风云人物。1983年，瓦文萨因担心波兰政府阻止他返回波兰而没有前往奥斯陆领取诺贝尔和平奖。他的夫人达努塔（Danuta) 和13岁的儿子代他领取了证书和奖章。

瓦文萨庆祝70大寿 捐赠奖金 瓦文萨在波兰南部重要的天主教城市琴斯托霍瓦（Tschenstochau）将诺贝尔奖献给黑色圣母。他还将奖金捐给被迫流亡的“团结工会”。

瓦文萨庆祝70大寿 1988年：挑战政府 早在1983年，瓦文萨就要求回到格但斯克的造船厂。但是，直到1987年，他一直被软禁加重。尽管如此，团结工会在1981年至1988年期间一再组织矿工、造船厂工人和运输工人罢工。

瓦文萨庆祝70大寿 1990年：宣誓就任总统 1989年，罢工浪潮迫使共产党领导层与瓦文萨领导的罢工工人谈判。在半自由的议会选举中，反对党取得了压倒性胜利。1990年12月20日，瓦文萨在波兰全国议会宣誓就任总统。

瓦文萨庆祝70大寿 教皇和宪法 教皇约翰·保罗二世1983年6月访问波兰时与瓦文萨在波兰南部的一个山中小屋会面。8年后，他作为首位后共产党时期总统亲吻教皇的手。当时，他左手拿着200年历史的波兰宪法的第一版。

瓦文萨庆祝70大寿 在尊严中隐退 1995年底，瓦文萨失去了人民党支持，并宣布不再作为总统候选人参加选举。但他在全世界仍然受到敬仰，就连达赖喇嘛也对这位致力于波兰变革的领导人物表示尊敬。

瓦文萨庆祝70大寿 德波友谊 在德国，瓦文萨被视为德国统一的引路人，尽管他并不总是赞成德国统一。在2009年11月9日举行的柏林墙倒塌20周年纪念活动上，瓦文萨成为了德波和解的象征。

瓦文萨庆祝70大寿 不完美偶像 在波兰，瓦文萨迄今是一个富有争议的人物，原因之一是他歧视同性恋的言论。著名导演安德烈·瓦伊达（Andrzej Wajda）在今年的威尼斯电影节上展示了他导演的电影《瓦文萨》，片中的瓦文萨也并非完人。扮演“希望所在”的罗伯特·维凯威兹 (Robert Wieckiewicz）并不喜欢真实的瓦文萨。

瓦文萨庆祝70大寿 受到公众尊敬 从普通电工到诺贝尔和平奖得主和总统，瓦文萨走过了一条很长的路。回顾过去30多年，他给波兰政治变革打上了烙印，也给自己带来多个荣誉博士头衔以及各种殊荣。生日快乐，瓦文萨！ 作者: Sabine Peschel



NGO的糊涂账

瓦文萨的经济问题其实由来已久。以他名字命名、建立1995年的非营利性NGO瓦文萨研究所（LWI）2014年改名欧洲团结中心（European Solidarity Center），曾被指控财务渎职。

华沙一个检察官办公室收到过关于该机构两名前负责人涉嫌违法犯罪的通知，其中一人曾是瓦文萨的司机和亲信瓦科夫斯基（Mieczyslaw Wachowski）。

2014年，该机构账面上的收入有370万兹罗提，而到了2017年资金已被席卷一空。据波兰网站gazeta.pl的调查，瓦科夫斯基多次用中心的资金为自己“颁奖”，还卷入了一场与电力公司的司法纠纷，最终被判罚款82.5万兹罗提。2017年，该中心大幅裁员，审计显示其债务超过100万兹罗提后，当时的主席辞职。

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