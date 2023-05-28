疫情数年 朝鲜加修边界墙与外界隔绝

（德国之声中文网）对于朝鲜人来说，该国曲折绵延的北部边界是获取外界信息的难得渠道，同时也是寻求出逃的最佳路线选择。

然而就在2020年新冠疫情席卷全世界的同时，金正恩领导的朝鲜政权却以规模浩大的工程，以封锁该国与中国和俄罗斯之间的大段边界，切断走私者和脱北者的通道。

根据路透社发布的一份调查报道，商用卫星图像显示，平壤政府在疫情数年中修建或者翻新了总长数百公里的边界围栏、围墙和哨所，使其能够加强对流入朝鲜的资讯和物资进行控制，防止本国民众外逃。

路透社和美国明德大学蒙特雷国际研究学院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）根据卫星图像分析研究，以及7名脱北者、活动人士以及其他知情者提供的口述，得出了上述结论。

一位曾经帮助朝鲜人脱逃的韩国牧师对路透社说：“传统的朝鲜-中国路线如今基本上算是断了，除非时局发生重大变化。”

连接中国辽宁省丹东市与朝鲜新义州市的中朝友谊桥

根据韩国方面的官方统计，2022年只有67名脱北者成功进入韩国，这与2019年的1047人相比明显下降。由于中国加强了边境管制，这一数字其实在疫情爆发之前就已经出现下滑。对于脱北者来说，取道中国是他们首选的路径。

对于修建加固边界的工程，朝鲜政府和官方媒体几乎没有提及，而朝鲜驻伦敦大使馆也没有接听路透社记者的问询电话。不过金正恩在去年宣布“战胜新冠病毒”的演讲中，曾经指令官员们“确保边境、前线和沿海地区和海空域的全面多重封锁墙的完善”。

切断“生命线”

路透社和明德大学蒙特雷国际研究学院对谷歌地球专业版（Google Earth Pro）在2019年到2023年初之间不同阶段拍摄的朝鲜北部边界卫星图像进行了分析。

由于图像不完整、地理特征和天气条件等限制，分析人员无法对朝鲜和中国之间的1400公里边界线以及和俄罗斯之间的18公里边界线进行全面检视，包括有353公里左右的边境状况无法获得图像更新。来自卫星运营商Maxar的图像被用于详细分析6个关键区域。

明德大学蒙特雷国际研究学院的助理研究员施梅乐（Dave Schmerler）表示，在至少489公里的边界线上都能够看出新增或者扩建了基础设施，包括简单的铁丝网、双层围栏、坚固的混凝土墙以及额外的警卫岗哨。其它一些区域也能看出一些变化，但由于图像的局限性无法做出结论性的判断。

这位研究人员指出，这些加建的边界防护设施大多位于缺乏天然屏障（比如高山）的人口聚居地区，此外图们江沿岸的平坦开阔农田附近也增设了边界围栏。

从丹东一侧看过去的朝鲜村庄

脱北者、人权活动人士以及在中国境内参与货物走私或者人员跨境的消息人士表示，这些新增的安全设施切断了那些弱势群体的经济生命线，关闭了他们逃离这个专制国家的通道，并且进一步限制了朝鲜人获取外部信息的途径。

一名在中朝边境工作的脱北者告诉路透社，朝鲜在边界线上每隔一段距离都安装了摄像头，增设了多层围栏，包括带刺的铁丝网和电子围栏。他的描述以及他从中国一侧拍摄的照片视频，都和分析人员从卫星图像上辨别出来的特征相吻合。

这名脱北者说，有的时候一些走私者可以离开朝鲜，但却几乎无法再回去，导致不少人滞留中国。他还补充道，朝鲜方面已经额外部署了特种边防部队以加强警戒。

中国外交部在回复路透社的一份声明中表示对于相关情况并不了解，但是强调“中国和朝鲜始终保持沟通，共同努力维持边境安全稳定”。

根据中国政府2020年向边境居民发放的警告通知，朝鲜下令边防警戒人员对试图越境人员开枪。接受路透社采访的韩国牧师和人权组织都表示这一命令目前仍然有效。

借疫情之机加强管控

“朝鲜政府利用新冠疫情作为借口，新建了这些围栏、哨所和其它基础设施”，人权观察（HRW）组织的朝鲜问题高级研究员Lina Yoon指出。

国际专家指出，部分由于边界关闭，朝鲜内部的粮食短缺问题近几个月里发生了恶化。今年2月，金正恩呼吁向农业经济转型，强调了实现粮食产量目标的必要性。

脱北者援助组织“自由朝鲜”（Liberty in North Korea）的Sokeel Park对路透社表示，对边境管控的收紧可能使得近年来一系列“积极变化”遭到扼杀，朝鲜人越来越难以获得外部信息。不过他也指出，尽管存在重重封锁，类似《鱿鱼游戏》这样的韩国热播剧还是以某种渠道传入了朝鲜。

不过他也指出，随着时间流逝，疫情渐渐消散，平壤政府会发现越来越难以为这些限制政策自圆其说。“正因为如此，国际社会才应该增加对朝鲜人权的支持。”



（路透社）

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