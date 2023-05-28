 疫情数年 朝鲜加修边界墙与外界隔绝 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.05.2023

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时政风云

疫情数年 朝鲜加修边界墙与外界隔绝

在新冠病毒困扰全世界的几年时间里，金正恩却在“闷声干大事”，对该国北部和中、俄接壤的边界线进行了翻新和扩建，基本切断了朝鲜人获取外界信息和逃离该国的一切通道。路透社和美国一所研究所通过分析卫星图像和采访脱北者和活动人士得出了这一结论。

资料照片（2022年12月）：朝鲜士兵在与丹东接壤的边界线附近巡逻执勤

资料照片（2022年12月）：朝鲜士兵在与丹东接壤的边界线附近巡逻执勤

（德国之声中文网）对于朝鲜人来说，该国曲折绵延的北部边界是获取外界信息的难得渠道，同时也是寻求出逃的最佳路线选择。

然而就在2020年新冠疫情席卷全世界的同时，金正恩领导的朝鲜政权却以规模浩大的工程，以封锁该国与中国和俄罗斯之间的大段边界，切断走私者和脱北者的通道。

根据路透社发布的一份调查报道，商用卫星图像显示，平壤政府在疫情数年中修建或者翻新了总长数百公里的边界围栏、围墙和哨所，使其能够加强对流入朝鲜的资讯和物资进行控制，防止本国民众外逃。

路透社和美国明德大学蒙特雷国际研究学院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）根据卫星图像分析研究，以及7名脱北者、活动人士以及其他知情者提供的口述，得出了上述结论。

一位曾经帮助朝鲜人脱逃的韩国牧师对路透社说：“传统的朝鲜-中国路线如今基本上算是断了，除非时局发生重大变化。”

连接中国辽宁省丹东市与朝鲜新义州市的中朝友谊桥

连接中国辽宁省丹东市与朝鲜新义州市的中朝友谊桥

根据韩国方面的官方统计，2022年只有67名脱北者成功进入韩国，这与2019年的1047人相比明显下降。由于中国加强了边境管制，这一数字其实在疫情爆发之前就已经出现下滑。对于脱北者来说，取道中国是他们首选的路径。

对于修建加固边界的工程，朝鲜政府和官方媒体几乎没有提及，而朝鲜驻伦敦大使馆也没有接听路透社记者的问询电话。不过金正恩在去年宣布“战胜新冠病毒”的演讲中，曾经指令官员们“确保边境、前线和沿海地区和海空域的全面多重封锁墙的完善”。

切断“生命线”

路透社和明德大学蒙特雷国际研究学院对谷歌地球专业版（Google Earth Pro）在2019年到2023年初之间不同阶段拍摄的朝鲜北部边界卫星图像进行了分析。

由于图像不完整、地理特征和天气条件等限制，分析人员无法对朝鲜和中国之间的1400公里边界线以及和俄罗斯之间的18公里边界线进行全面检视，包括有353公里左右的边境状况无法获得图像更新。来自卫星运营商Maxar的图像被用于详细分析6个关键区域。

明德大学蒙特雷国际研究学院的助理研究员施梅乐（Dave Schmerler）表示，在至少489公里的边界线上都能够看出新增或者扩建了基础设施，包括简单的铁丝网、双层围栏、坚固的混凝土墙以及额外的警卫岗哨。其它一些区域也能看出一些变化，但由于图像的局限性无法做出结论性的判断。

这位研究人员指出，这些加建的边界防护设施大多位于缺乏天然屏障（比如高山）的人口聚居地区，此外图们江沿岸的平坦开阔农田附近也增设了边界围栏。

从丹东一侧看过去的朝鲜村庄

从丹东一侧看过去的朝鲜村庄

脱北者、人权活动人士以及在中国境内参与货物走私或者人员跨境的消息人士表示，这些新增的安全设施切断了那些弱势群体的经济生命线，关闭了他们逃离这个专制国家的通道，并且进一步限制了朝鲜人获取外部信息的途径。

一名在中朝边境工作的脱北者告诉路透社，朝鲜在边界线上每隔一段距离都安装了摄像头，增设了多层围栏，包括带刺的铁丝网和电子围栏。他的描述以及他从中国一侧拍摄的照片视频，都和分析人员从卫星图像上辨别出来的特征相吻合。

这名脱北者说，有的时候一些走私者可以离开朝鲜，但却几乎无法再回去，导致不少人滞留中国。他还补充道，朝鲜方面已经额外部署了特种边防部队以加强警戒。

中国外交部在回复路透社的一份声明中表示对于相关情况并不了解，但是强调“中国和朝鲜始终保持沟通，共同努力维持边境安全稳定”。

根据中国政府2020年向边境居民发放的警告通知，朝鲜下令边防警戒人员对试图越境人员开枪。接受路透社采访的韩国牧师和人权组织都表示这一命令目前仍然有效。

借疫情之机加强管控

“朝鲜政府利用新冠疫情作为借口，新建了这些围栏、哨所和其它基础设施”，人权观察（HRW）组织的朝鲜问题高级研究员Lina Yoon指出。

国际专家指出，部分由于边界关闭，朝鲜内部的粮食短缺问题近几个月里发生了恶化。今年2月，金正恩呼吁向农业经济转型，强调了实现粮食产量目标的必要性。

脱北者援助组织“自由朝鲜”（Liberty in North Korea）的Sokeel Park对路透社表示，对边境管控的收紧可能使得近年来一系列“积极变化”遭到扼杀，朝鲜人越来越难以获得外部信息。不过他也指出，尽管存在重重封锁，类似《鱿鱼游戏》这样的韩国热播剧还是以某种渠道传入了朝鲜。

不过他也指出，随着时间流逝，疫情渐渐消散，平壤政府会发现越来越难以为这些限制政策自圆其说。“正因为如此，国际社会才应该增加对朝鲜人权的支持。”
 

（路透社）

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  • Although China and North Korea have maintained close diplomatic relations in the past, the relationship has declined in recent years. Unprecedented border controls on the south of the Jilin Province in China reflect the atmosphere: Apart from passports, travelers must hand in all their devices and luggage for an exhaustive, lengthy inspection.

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    难以逾越的朝鲜国境

    牢不可破的边境

    朝鲜咸境北道与中国隔图们江相望。2016年，咸境北道遭遇了严重的洪涝灾害，边境的铁丝网也被冲走。不过，朝鲜当局很快就重新修建了铁丝网，并加强了边境的兵力部署。朝鲜国民若试图偷越边境，会面临被边防军射杀的危险。

  • The number of North Korean defectors has been decreasing for several years in a row, but it is still a sensitive subject for the regime. The photo above shows a South Korean television celebrity Lim Ji Hyun (Jeon Hye Song by her real name) who returned to North Korea under suspicious circumstances and made a public statement in July on the local propaganda TV channel about the hell in the South.

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    "迷途知返"的脱北者?

    近年来，朝鲜"脱北者"的数量持续下降。对于平壤政权而言，逃亡国外的"脱北者"绝对是个敏感话题。就在今年7月，朝鲜脱北者、韩国电视明星林智贤重新出现在朝鲜，并公开表示"在韩国的每一天都是地狱"。韩国方面怀疑，重新回朝的"脱北者"，很有可能受到了胁迫。

  • Many North Korean defectors return to their country after their families are detained or blackmailed. Following a recent report, the regime has dispatched agents to border regions in China to locate and kidnap defectors. The abduction teams stay in the Jiangbin International Hotel and Life's Business Hotel in Dandong, the release stated.

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    行踪莫测的特工

    韩国媒体的一则近期报道披露，朝鲜向中国边境地区派遣了不少特工人员，搜索并绑架"脱北者"。据报道，这些特工居住在丹东市的江滨国际酒店、莱弗仕商务快捷酒店、中联大酒店(图)等处。

  • Even though it is impossible for its inhabitants to leave North Korea, the country invites foreign tourists to discover the many attractions of the country. The official North Korean travel agency even launched its international website in August, offering trips to various parts of North Korea and even theme tours focused on architecture, biking, sports or - as cynically as it sounds - labor.

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    内外有别的旅行

    一方面，朝鲜当局不让本国民众离境；同时，该国则对外国游客开放。近日，朝鲜旅游局的官方网站上线。除了介绍本国的旅游名胜，该网站还推出了建筑、自行车、运动等各类主题旅游产品。甚至还有一条主题游路线专门聚焦于朝鲜的实验室。不过，外国游客入境朝鲜后，并不允许自由行动，而是要处处听从朝鲜导游的安排。

    作者: Jan Tomes


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