 疫情放缓 主要疫情国谨慎解封 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2020

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时政风云

疫情放缓 主要疫情国谨慎解封

美国、西班牙、意大利、德国……随着新冠疫情趋稳，这些主要疫情国开始逐步解封，担心疫情再度爆发的警告也随之而来。

Spanien Coronavirus Lockerung Ausgangssperre (Getty Images/C. Alvarez)

本周六起，被禁足7周的西班牙民众终于获准出门

（德国之声中网）3月23日以来，德国各州统一实行"社交禁令"，禁止非家庭成员超过两人在公共场合聚集。如今，疫情一直较轻的萨克森-安哈尔特州成为第一个宣布放宽此项措施的联邦州：从下周一（5月4日），该州允许最多五个人在公共场所聚集。

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周四（4月30日）晚间，德国总理默克尔与各州州长召开联席会议后对公众表示，任何人都不能满足于“虚假的安全感”。目前，德国联邦政府以及各州当局已经决定，在下阶段逐步谨慎开放宗教场所、儿童游乐场所、文化设施。 (01.05.2020)

德国政界还在讨论解封步骤该更大一些还是更小心一些之时，数字显示，德国的新冠病毒传染率又有所回升。中国专家也提醒人们，疫情有可能季节性回头。 (28.04.2020)

许多德国人几乎从3月底以来就未与亲朋好友会过面。然而现在的数据显示，人们私下的接触正在显著增加。 (30.04.2020)

4月中旬，德国政府允许营业面积小于800平方米的零售商店在遵守现行社交距离规定的前提下得以恢复营业。萨克森-安哈尔特州现在允许所有零售商店，不论面积大小，下周一起在满足防疫前提条件下恢复营业。

在本周四的联席会议上，德国总理默克尔与各州州长就有限开放儿童游乐场、博物馆、纪念馆、动物园、植物园等公共场所达成共识。宗教场所在提出了具体的防疫措施后，也将被允许重新开放。各州将分别规定此类公共场所重新开放所需满足的防疫前提条件。萨克森、图林根等多个联邦州已经宣布从五月初起重新允许宗教场所开放。据默克尔介绍，将在5月6日的下一场联席会议上，探讨如何逐步开放学校、幼儿园以及体育活动。

美国

在全球疫情最严重的美国，多个州也已经开始放松限制。据路透社报道，美国总统特朗普的经济顾问预计4月失业率将超过16%，许多美国人对居家令感到不满，尽管缺乏大规模的检测手段，但大约有12个州正在采取行动，重启其经济。德克萨斯州本周宣布，将终止该州的"居家令"，并从5月1日开始分阶段恢复商业场所营业，包括餐馆和零售商店；在佐治亚州和路易斯安那州，人们被重新允许在餐厅就餐；缅因州则开放了高尔夫球场、理发店以及牙科诊所。在宣布放宽政策的德克萨斯州出现了反对放宽政策的抗议活动。

包括纽约州在内的其他州的州长则推迟了放宽限制的计划，因为他们担心这可能会引发第二波感染。其中一些州出现反对维持限制的抗议活动。

哈佛大学健康指标与评估研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation)周一表示，美国死于新冠病毒的人数在4月15日达到约每日2700人的峰值后，减少速度并没有此前预计的那样快。模型显示，虽然大多数州似乎已经度过了疫情高峰期，但夏威夷、密西西比、德克萨斯、怀俄明、犹他、内布拉斯加和北达科他这七个州现在或未来几周可能会经历高峰期。

目前美国新型确诊病例已突破100万，占全球病例总数的三分之一。公共卫生专家警告说，过早取消社交疏离政策可能会导致新感染病例激增。

China Wuhan | Hubei verringert die Corona-Alarmstufe (Getty Images/AFP/Str.)

中国

在最早出现疫情的中国本周五迎来五一小长假。故宫博物院和中国国家博物馆在闭馆三个月后于5月1日起重新开放，开放后仍将实行线上购票、错峰、限流参观等措施。据中国官媒央广网报道，上线通知仅发出12小时，故宫五一假期内每日限量5000张的门票在30日就宣告预订一空。目前，成功预约门票的游客需要先到游客服务中心扫健康码，通过后预定的门票被激活，在午门入口处，新增了无接触式体温监测设施，游客可在监测体温正常后刷二代身份证进入故宫参观。

据文化和旅游部微信公众号5月1日发布的消息，五一假期首日"全国假日旅游市场总体运行平稳，全国A级旅游景区开放8498家，约占总数的70%。严格落实游客流量不超过最大承载量30%左右的要求，未发现大规模人员聚集情况，基本做到限量、错峰、安全、有序开放"。

西班牙

西班牙卫生部紧急事务协调员西蒙（ Fernando Simon）本周通报表示，西班牙全国各地的病毒基本再生数R均已降至1以下。也就是说，理论人每一个感染者再感染他人的人数小于一。西班牙严格防疫政策由此也有所放宽。本周六起，被禁足7周的西班牙民众终于获准独自出门锻炼身体以及与同住者一起出门散步。西班牙近日推出包含四个阶段的解封计划。每个阶段持续至少14天，相应的起始日和到期日将视情况灵活调整，预期整个计划将持续到6月底。

Spanien Corona-Pandemie Barcelona (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

本周六上午的巴塞罗那

除了允许民众独自锻炼身体以外，第一阶段的计划还包括：4月26日起，西班牙儿童每天可出门活动不超过1小时，但身边需有一名家长监护，活动范围仅限住宅周边1公里内，并且要与他人保持社交距离；餐馆提供外卖，但不恢复堂食服务；所有公共场所将清洁和消毒以迎接第二阶段等。

意大利

意大利总理孔特本周也公布了该国的逐步解封计划。他表示，在保证能够实时抗议计划的前提下，工厂丶建筑业与批发供应业便可尽快复工。此外，下周一起，意大利的公园与花园将重新开放，民众也可以在佩戴口罩的情况下小规模探访亲人。如果一切措施进展顺利，博物馆与商家也能于5月18日起开始营运，餐厅、咖啡厅与理发店则被允许6月1日起全面复工。

然而，孔特同时也警告，如果人民不戴口罩与遵守保持社交距离的准则的话，意大利的疫情可能再次攀升，这也会对经济带来无法弥补的伤害。意大利于3月9日开始实行在全国范围内的封闭政策，于4月14日出台了非常有限的放松措施，允许书店、干洗店、文具店等不会吸引公众聚集的低风险零售店重新开业。

  • Deutschland Coronavirus Webasto Hauptquartier (Reuters/N. Woschek )

    德国抗疫大事记

    早期传染链迅速切断

    德国的首起新冠病毒感染病例出现在1月27日，汽车零部件供应商Webasto位于慕尼黑附近总部的一名员工被前几天从中国前来培训的一位正处潜伏期的同事传染。这条传染链总共传染了14人，按照德国卫生部门的说法，该传染链迅速被切断，没有酿成严重后果。此后几天，还有几名从武汉撤出的德国侨民在隔离期间被发现感染了新冠病毒。早期的病例均为轻症患者及无症状感染者。

  • Deutschland Corona-Pandemie | Hotspot Heinsberg | Ortseingangsschild (picture-alliance/dpa/J. Güttler)

    德国抗疫大事记

    传染源不明的狂欢节达人

    2月20日前后，意大利北部疫情突然爆发。2月25日，德国西部海因斯贝格县的一位居民被确诊感染，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

  • Bundestag - Regierungserklärung zu Coronavirus - Jens Spahn (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    德国抗疫大事记

    疫情进入“起始阶段”

    在接下去几天，海因斯贝格县的确诊病例数开始加速增长，学校、幼儿园关闭，越来越多的居民收到了居家隔离令。与此同时，德国各地也陆续传出了从意大利度假归来的人被确诊感染的消息，短短一周内，全国病例总数就新增了数百人。卫生部长施潘表示，德国疫情已经处于起始阶段。到了3月9日，感染人数过千，北威州也首先报告了两起死亡病例。

  • Pressekonferenz zum Coronavirus. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (R), der Bundesminister fuer Gesundheit Jens Spahn ( (Imago Images/photothek/T. Imo)

    德国抗疫大事记

    默克尔总理发出警告

    但是，德国社会此时依然在是否要执行严格防疫措施的问题上犹豫不决，各界为是否应禁止千人以上群体活动争论不休。3月7日，距离海因斯贝格县仅仅20公里的门兴格拉德巴赫市甚至还照常举办了一场德甲联赛，数万球迷涌入球场。3月11日的总理新闻发布会是重要转折点：默克尔警告，全国2/3的人口最终有可能被感染，当务之急是减缓病毒蔓延速度，避免医疗系统崩溃，从而造成武汉、意大利北部那般病死率飙升的悲剧。

  • Italien | Coronavirus: Intensivstation des Krankenhauses von Brescia (picture-alliance/dpa/AP/LaPresse/C. Furlan)

    德国抗疫大事记

    医疗系统上限不容突破

    随后几天，德国陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴；德国卫生部还动员高年级医科大学生以及退休医生参与力所能及的防疫工作，努力提升医疗系统上限。不过，在欧洲层面上，德国禁止防疫物资出口的做法引发了邻国强烈不满。

  • Deutschland Corona-Krise | Jugendliche draußen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    德国抗疫大事记

    全国大面积停摆

    3月22日，德国总理与各州州长召开联席会议，决定在全国范围内执行“社交限制令”：民众仍然可以出门，但是结伴而行原则上不能超过两人，禁止包括居家派对在内的聚集活动，本图中所示的“聚众野餐”行为，可以被警方课以每人250欧元的罚款；公共场所内民众互相应保持至少1.5米距离；非必须品的商店一律关门，餐馆只能提供外卖服务。不过，与意大利、法国、西班牙等欧洲邻国相比，德国的防疫措施仍然相对温和。这多少与德国医疗资源相对充裕、病死率较低有关。

  • Wolfsburg Volkswagen Golf 8 - Produktion (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    德国抗疫大事记

    政府拨巨资保就业

    在经济层面上，厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。专家估计，疫情将让德国GDP损失5到10个百分点。

  • Deutschland Köln Bundeswehr Medivac (Reuters/Bundeswehr/K. Schrief)

    德国抗疫大事记

    德国空军转运南欧重症病人

    在德国有雄厚的经济实力抗疫的同时，意大利、西班牙、法国提出欧盟应当发行共同债券，从而为重灾区国家融资，但是这会导致德国等财政富裕国家的融资成本上升。德国至今在共同债券问题上不松口，而是主张通过其他手段为南欧国家提供纡困资金。不过，欧盟层面上的纡困资金总额只有5000多亿欧元，很难满足各国需求。外界担心，此次疫情将严重损害欧盟团结。在此背景下，德国3月底取消了对欧盟邻国的防疫物资出口限制，还积极接受意大利、法国等国的重症病人，减轻其医疗系统负担。

  • BG Deutschland Corona Lockerung (picture-alliance/dpa/R. Michael)

    德国抗疫大事记

    学校准备部分复课

    复活节假期后，德国疫情增速不断放缓，疾控部门也指出，再生传染数(R值)已经跌到了1.0以下。德国总理与各州州长再次召开了联席会议，决定从4月20日起允许部分商店重新开门，并且在今后几周内让中学毕业班年级首先复课。不少经济界人士此时呼吁，政府应当加快解封步伐，积极推动社会“重启”。

  • Deutschland | Coronavirus | Maskenpflicht (picture-alliance/dpa/S, Schuldt)

    德国抗疫大事记

    戴好口罩 准备重启

    不过，许多医学界专业人士警告说，当前取得的阶段性防疫成果十分脆弱，一旦疏忽就会让疫情迅速反弹，届时经济界将蒙受更加惨重的损失。默克尔总理也赞成医学界“谨慎解封”的观点。德国各州也纷纷出台了公共场所口罩强制令。卫生部门还计划尽快推出相应的手机APP，便于流行病学调查人员迅速追踪确诊病患的密切接触者。科学界不断强调，逐步解封需要满足疫情蔓延放缓、防护措施跟进、高效追踪新增病例密接者等几大前提。

    作者: 文山


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