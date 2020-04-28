疫情放缓 主要疫情国谨慎解封

（德国之声中网）3月23日以来，德国各州统一实行"社交禁令"，禁止非家庭成员超过两人在公共场合聚集。如今，疫情一直较轻的萨克森-安哈尔特州成为第一个宣布放宽此项措施的联邦州：从下周一（5月4日），该州允许最多五个人在公共场所聚集。

4月中旬，德国政府允许营业面积小于800平方米的零售商店在遵守现行社交距离规定的前提下得以恢复营业。萨克森-安哈尔特州现在允许所有零售商店，不论面积大小，下周一起在满足防疫前提条件下恢复营业。

在本周四的联席会议上，德国总理默克尔与各州州长就有限开放儿童游乐场、博物馆、纪念馆、动物园、植物园等公共场所达成共识。宗教场所在提出了具体的防疫措施后，也将被允许重新开放。各州将分别规定此类公共场所重新开放所需满足的防疫前提条件。萨克森、图林根等多个联邦州已经宣布从五月初起重新允许宗教场所开放。据默克尔介绍，将在5月6日的下一场联席会议上，探讨如何逐步开放学校、幼儿园以及体育活动。

美国

在全球疫情最严重的美国，多个州也已经开始放松限制。据路透社报道，美国总统特朗普的经济顾问预计4月失业率将超过16%，许多美国人对居家令感到不满，尽管缺乏大规模的检测手段，但大约有12个州正在采取行动，重启其经济。德克萨斯州本周宣布，将终止该州的"居家令"，并从5月1日开始分阶段恢复商业场所营业，包括餐馆和零售商店；在佐治亚州和路易斯安那州，人们被重新允许在餐厅就餐；缅因州则开放了高尔夫球场、理发店以及牙科诊所。在宣布放宽政策的德克萨斯州出现了反对放宽政策的抗议活动。

包括纽约州在内的其他州的州长则推迟了放宽限制的计划，因为他们担心这可能会引发第二波感染。其中一些州出现反对维持限制的抗议活动。

哈佛大学健康指标与评估研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation)周一表示，美国死于新冠病毒的人数在4月15日达到约每日2700人的峰值后，减少速度并没有此前预计的那样快。模型显示，虽然大多数州似乎已经度过了疫情高峰期，但夏威夷、密西西比、德克萨斯、怀俄明、犹他、内布拉斯加和北达科他这七个州现在或未来几周可能会经历高峰期。

目前美国新型确诊病例已突破100万，占全球病例总数的三分之一。公共卫生专家警告说，过早取消社交疏离政策可能会导致新感染病例激增。

中国

在最早出现疫情的中国本周五迎来五一小长假。故宫博物院和中国国家博物馆在闭馆三个月后于5月1日起重新开放，开放后仍将实行线上购票、错峰、限流参观等措施。据中国官媒央广网报道，上线通知仅发出12小时，故宫五一假期内每日限量5000张的门票在30日就宣告预订一空。目前，成功预约门票的游客需要先到游客服务中心扫健康码，通过后预定的门票被激活，在午门入口处，新增了无接触式体温监测设施，游客可在监测体温正常后刷二代身份证进入故宫参观。

据文化和旅游部微信公众号5月1日发布的消息，五一假期首日"全国假日旅游市场总体运行平稳，全国A级旅游景区开放8498家，约占总数的70%。严格落实游客流量不超过最大承载量30%左右的要求，未发现大规模人员聚集情况，基本做到限量、错峰、安全、有序开放"。

西班牙

西班牙卫生部紧急事务协调员西蒙（ Fernando Simon）本周通报表示，西班牙全国各地的病毒基本再生数R均已降至1以下。也就是说，理论人每一个感染者再感染他人的人数小于一。西班牙严格防疫政策由此也有所放宽。本周六起，被禁足7周的西班牙民众终于获准独自出门锻炼身体以及与同住者一起出门散步。西班牙近日推出包含四个阶段的解封计划。每个阶段持续至少14天，相应的起始日和到期日将视情况灵活调整，预期整个计划将持续到6月底。

本周六上午的巴塞罗那

除了允许民众独自锻炼身体以外，第一阶段的计划还包括：4月26日起，西班牙儿童每天可出门活动不超过1小时，但身边需有一名家长监护，活动范围仅限住宅周边1公里内，并且要与他人保持社交距离；餐馆提供外卖，但不恢复堂食服务；所有公共场所将清洁和消毒以迎接第二阶段等。

意大利

意大利总理孔特本周也公布了该国的逐步解封计划。他表示，在保证能够实时抗议计划的前提下，工厂丶建筑业与批发供应业便可尽快复工。此外，下周一起，意大利的公园与花园将重新开放，民众也可以在佩戴口罩的情况下小规模探访亲人。如果一切措施进展顺利，博物馆与商家也能于5月18日起开始营运，餐厅、咖啡厅与理发店则被允许6月1日起全面复工。

然而，孔特同时也警告，如果人民不戴口罩与遵守保持社交距离的准则的话，意大利的疫情可能再次攀升，这也会对经济带来无法弥补的伤害。意大利于3月9日开始实行在全国范围内的封闭政策，于4月14日出台了非常有限的放松措施，允许书店、干洗店、文具店等不会吸引公众聚集的低风险零售店重新开业。