疫情放缓？德国医院压力山大！

(德国之声中文网) 根据德国罗伯特·科赫研究所的最新统计数字，11月15日全天，德国总共报告了10824起新增病例，低于一周前的1.7万例。同一天，死亡病例数字则增长了62，总共已达12547例。自今年初以来，8200万人口的德国已经累计有80.1万人确诊感染过新冠病毒。

具有疾控中心地位的罗伯特·科赫研究所还每日更新R值，即“再生传染数”。目前，全德国过去七天R值平均数为1.03，这意味着每1名新冠病毒感染者平均会再传染1.03人。只有当R值被控制在1.0以下时，疫情才会逐渐平息，否则就会呈现指数式增长。今年5月第一波疫情放缓时，R值只在0.7左右波动。第二波疫情以来，全德国的R值从9月中旬的1.0左右迅猛增长到10月底的1.5左右，最近两周则缓慢回落。

默克尔总理佩戴口罩上的中文标签也引起了社交媒体网友的关注

重症患者越来越多

虽然疫情增长速度有所放缓，但是全国医疗系统依然面临着持续高压。根据德国医院协会的数据，当前全德国重症新冠患者的数量比今年春天第一波疫情时增加了20%。德国联邦医生协会主席莱因哈特(Klaus Reinhardt)呼吁德国联邦政府以及各州政府增加对医院的支持力度。莱因哈特对德新社表示，许多疫情严重地区的医院已经在满负荷运作，“当前的‘轻度封城’措施也许能够遏制住指数式增长的势头，但是如果要确保众多新冠患者都能得到合适的治疗，我们需要调配更多的医护人员去重症病房。”他认为，非紧急的住院治疗、手术治疗现在应当尽量推迟，从而腾出更多的重症床位给新冠病毒患者。

莱因哈特还建议，不同地区的医院之间应该加强合作，以便统筹利用好床位资源。他同时表示，除了新冠患者之外，其他病人也应该得到充分及时的治疗。

联邦医生协会还要求加强对医护人员的防护。根据该机构的统计，今年初以来，全德国已经有至少2.1万名医护人员累计感染过新冠病毒，目前仍有约1700名医护人员尚未康复。

总理对现状表示不满

德国总理默克尔则对居高不下的新增病例数字表示了担忧。她在执政党基民盟的主席团会议上明确指出，尽管与11月初相比，当前局面已经稍微有所稳定，但是减速幅度“依然太慢”。默克尔还注意到各个城市之间的明显差距，比如柏林的疫情依然十分严峻，这与汉堡、不来梅形成了鲜明对比。她呼吁应当对疫情高发地区采取更有针对性的措施。

德国总理与各州州长11月16日下午再次召开视讯会议。根据德广联在会议开始前掌握的资料，联邦政府在会议上力主进一步限制公共场合聚集人数，除了自己家庭的成员外，最多只能再与另外一个家庭的至多两人接触。联邦政府还希望限制私人场合的聚集，呼吁民众在圣诞节前放弃私人庆祝活动。其他有可能采取的措施还包括：凡是出现任何感冒症状的人都应当立刻居家隔离、探访老龄或高危亲友前应当主动减少社交活动一星期、向高危人群提供优惠价FFP2口罩(即N95口罩)等。

不过，据德新社掌握的信息，各州政府在会议上建议继续观望几天，11月23日再做出具体的防疫措施调整决定。

此前有消息称，联邦政府一度酝酿让中小学全体学生及教师在校园内全天戴口罩，即便坐在教室座位上时也不应摘下，同时还要严格减少每间教室内的人数。不过，这一提议在会议前即遭到了各州政府的强烈反对。



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