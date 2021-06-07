疫情打击蔡英文信任度 专家：恐影响地方选举

(德国之声中文网) 过去几周，台湾爆发了新冠病毒现踪以来，最严重的本土疫情，在短短的几周内便从一千多起的确诊案例，增加到一万多起的确诊案例，病亡人数更是从双位数增加至超过250人。

在本土疫情不见减缓的同时，台湾也面临疫苗短缺的状况。截至目前为止，台湾只让将近70万的人民施打了第一剂的新冠疫苗，疫苗施打率仅将近3%，与全球平均的27%疫苗施打率相差甚远。

这些状况也让自全球新冠疫情爆发以来，一直在国内外因防疫成效受到讃扬的台湾政府与总统蔡英文面临新一波的政治危机。根据《美丽岛电子报》4日公布的最新民调，蔡英文的信任度下跌了8.9％，来到48.1％，这是自2019年11月以来，蔡英文的信任度首次低於50％。

另一方面，政治大学选举研究中心本月的最新民调也显示，台湾人民对蔡英文的施政满意度仅41.7%，不满意度则高达58.4％。在同一个民调当中，台湾民众对行政院长苏贞昌的施政满意度只有35.7%，不满意度高达64.3%。

如何解读民调?

美国富兰克林与马歇尔学院政府系助理教授颜维婷指出，台湾政府过去一年透过防疫，实现了政治学中有所谓的「聚旗效应」。这个理论是指当一个国家面临危机时，领导人能在一定的期限内获得很高的支持度，同时也减少国内舆论对政府的批判。

她说：「对政治人物来说，危机常常是转机，如果他们处理得宜，就会让他们声势上涨。所以台湾疫情的好坏与政治人物支持率的涨跌是有关系的，这其实是一个很普遍的现象。只要是重大的全国性危机，都会在政治上制造这样的效果。」

加州大学尔湾分校的政治学博士南乐 (Lev Nachman) 则认为，政治人物的民调在危机中下跌是可以预期的事，尤其民进党目前是台湾的执政党，所以他对於民调出现这样的结果并不感到意外。他认为比较值得观察的是，蔡英文与民进党如何在经历了这波疫情带来的影响後，在2022的地方选举前将民调提升回疫情爆发前的程度。

南乐告诉德国之声：「换句话说，现在的民调结果并不令我惊讶，但这个民调也不能说明什么。能够提供各界很多资讯的是民进党能在疫情结束後，把民调提升到那个程度，以及他们透过哪些方法达到这个目的。这些数据可以让我们了解，这波本土疫情到底为国内政治带来多大的冲击。」

日美疫苗援助有何政治效应？

上周，日本与美国陆续对台湾展开紧急的疫苗援助，除了日本提供了124万剂的阿斯利康疫苗外，三名短暂访台的美国议员也宣布拜登政府将提供台湾75万剂的新冠疫苗。台湾的国安团队在日本疫苗4日抵台後，也向媒体揭露了台湾政府的「十日宁静作战」，透露蔡英文政府如何透过多个管道在疫苗议题上，寻求日本的协助。

根据台湾中央社4日的报导，台湾政府透过国安与外交系统在5月底展开为期不到十天的计画，透过与美国跟日本政府的关系，讨论由日本向台湾提供AZ疫苗的相关安排。此外，国安团队还向中央社透露，蔡英文过去两周忙於私下打电话，催促外购疫苗的进度。

对於台湾政府选择在这个时间点公开与日本疫苗交涉的相关细节，颜维婷认为台湾政府某个程度上是为了保住人民对蔡英文的信任，但是从防疫的层面上来看，台湾政府则是维持疫情爆发後，一贯的高透明度的作法。

她向德国之声表示：「从纯粹防疫的角度，我觉得公开这些资讯并做很多的全国性发言，无非是为了要台湾人在此刻对於政府防疫的信任度或台湾是否在疫苗方面很糟这些面向做一些扭转。」

南乐认为，民进党目前正努力向社会建立一个他们如何对抗疫情的论述，而某种程度上，这个论述是建立於民进党如何与盟国一同透过幕後工作来取得更多的新冠疫苗。他告诉德国之声：「民进党现在正专注于构建一种论述，那就是『我们正在解决这个问题』。」

是否影响地方甚至总统选举？

由於目前台湾的本土疫情仍未出现缓和的迹象，所以颜维婷与南乐都认为，在台湾能有效控制本土疫情之前，这个议题会是整个台湾社会讨论的焦点，政党也很难将注意力转移至其他的议题上，包含即将在8月登场的莱猪公投。

颜维婷指出，由於台湾现在已进入了2022地方选举的周期，所以与疫情相关的议题跟事件势必会影响到政治人物与政党在该选举中的表现。她表示，由於台湾在去年疫情爆发前刚举行完总统大选，所以政治人物当时无法透过疫情取得选举收益。

然而，由於这次的本土疫情已蔓延至社区层级，所以这也是中央政府在防疫上，首次必须与地方的民选首长合作来对抗疫情。她告诉德国之声：「台湾已经进入了2022的选举周期，所以选民会对这次疫情留下印象，政治人物现在做的任何事，都会有政治上的增效。」

南乐也认为，这波本土疫情势很有可能在接下来的选举中，成为关键话题。他表示：「民进党与国民党都会针对这波疫情建立一个符合他们立场的论述，民进党会以成功来形容他们在这波疫情中的表现，但国民党则会把这次疫情叙述成蔡英文政府的失职。」

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