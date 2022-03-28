 疫情、战争冲击中国经济 制造业PMI跌破荣枯线 | 经济纵横 | DW | 01.04.2022

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经济纵横

疫情、战争冲击中国经济 制造业PMI跌破荣枯线

3月份的企业指数显示，中国各地疫情防控措施收紧以及俄乌战争对全球供应链的影响，对中国制造业生产经营造成明显冲击。在华美国企业也对形势不乐观。

China | Produktion von Socken in einer Fabrik in Funan

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中國約5.5%的經濟增長目標恐將更難達成？中國經濟面臨內憂外患，李克強週二（29日）在國常會稱要「把穩增長放在更突出的位置」，盡快出台穩定經濟的政策，並加大國債發行力度，但上海疫情發展卻讓專家看法不太樂觀。

有外媒引述知情消息報導，北京正急於打探民主國家對俄制裁的更多細節，以了解該如何遵守美國主導的制裁。對此，中國外交部發言人週一（28日）表示，包括中國在內，各國與俄羅斯的正常經貿往來「已受到不必要的損害。」

由于多个省市再度爆发新冠疫情，政府下令实施了一系列严厉的停摆措施，位于长春和深圳的一些重要企业宣布停产，这无疑给中国和全球经济带来了难以预测的风险。

（德国之声中文网）财新网4月1日发布的3月财新中国制造业采购经理指数（PMI）较上月回落2.3个百分点至48.1，降至2020年初新冠疫情爆发以来最低水平，表明制造业景气度受到疫情较严重影响。

此前中国国家统计局发布的重点反映大型国企景气的制造业PMI也显示出下行趋势。3月制造业PMI录得49.5，较2月回落0.7个百分点，五个月来首次跌至收缩区间。PMI数值50被视为企业界对景气预期的"荣枯线"。而财新制造业PMI主要反映中小型工业企业的信心指数，被认为能更准确体现中国经济的整体状态。

数周以来，面对新一波新冠感染，如深圳、上海等重要的制造业和物流业中心先后进入严格封控的状态，对工业生产影响巨大。

财新中国制造业PMI各分项指数显示，制造业供给和需求全面收缩。3月生产指数和新订单指数均为2020年3月以来最低，反映3月以来中国多地暴发的疫情，使得制造业供应链受阻，生产秩序受到影响，整体需求尤其是消费品需求较为疲弱。海外需求亦大幅下降。厂商提到的不利因素中最突出的是疫情导致的不确定性、乌克兰局势以及成本急增。

Symbolbild I Containerschiff

财新智库高级经济学家王喆称，目前国内正面临2020年初以来最为严峻的疫情形势，同时外部不确定因素增加，俄乌局势前景不明，大宗商品市场大幅波动。多种因素形成共振，加剧了中国经济下行压力，滞胀风险凸显。

上海逾八成美企停工减产

上海美国商会周五发布的一项问卷调查显示，超过一半的在沪美国企业表示，因疫情影响而下调了年度盈利预期。

在受访的167家美国制造业企业中，82%表示因员工短缺、无法获得供货或政府的封城措施而不得不放慢或减少生产。54%的企业已降低了年度营收预期，不过也有38%的企业认为目前评估影响还为时过早。

问卷显示，只有将近一半的在上海美国企业对中国政府的防疫措施感到满意，77%的受访企业对当局规定的隔离期限长度表示不满。

与此同时，越来越多的中国本地企业在抱怨封城对它们的影响，包括暂停运营和销售停滞，以及流动资金枯竭和财务发布延迟。一家上海的输电设备制造商对路透社表示，封城造成企业的运作、物流和原材料供应中断，直接影响公司全年度的业绩。一家泊车服务公司更是被迫停业，由于其业务、客户主要集中在上海，封城意味着运营停摆。

 

(路透社、法新社)

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