疫情、战争冲击中国经济 制造业PMI跌破荣枯线

（德国之声中文网）财新网4月1日发布的3月财新中国制造业采购经理指数（PMI）较上月回落2.3个百分点至48.1，降至2020年初新冠疫情爆发以来最低水平，表明制造业景气度受到疫情较严重影响。

此前中国国家统计局发布的重点反映大型国企景气的制造业PMI也显示出下行趋势。3月制造业PMI录得49.5，较2月回落0.7个百分点，五个月来首次跌至收缩区间。PMI数值50被视为企业界对景气预期的"荣枯线"。而财新制造业PMI主要反映中小型工业企业的信心指数，被认为能更准确体现中国经济的整体状态。

数周以来，面对新一波新冠感染，如深圳、上海等重要的制造业和物流业中心先后进入严格封控的状态，对工业生产影响巨大。

财新中国制造业PMI各分项指数显示，制造业供给和需求全面收缩。3月生产指数和新订单指数均为2020年3月以来最低，反映3月以来中国多地暴发的疫情，使得制造业供应链受阻，生产秩序受到影响，整体需求尤其是消费品需求较为疲弱。海外需求亦大幅下降。厂商提到的不利因素中最突出的是疫情导致的不确定性、乌克兰局势以及成本急增。

财新智库高级经济学家王喆称，目前国内正面临2020年初以来最为严峻的疫情形势，同时外部不确定因素增加，俄乌局势前景不明，大宗商品市场大幅波动。多种因素形成共振，加剧了中国经济下行压力，滞胀风险凸显。

上海逾八成美企停工减产

上海美国商会周五发布的一项问卷调查显示，超过一半的在沪美国企业表示，因疫情影响而下调了年度盈利预期。

在受访的167家美国制造业企业中，82%表示因员工短缺、无法获得供货或政府的封城措施而不得不放慢或减少生产。54%的企业已降低了年度营收预期，不过也有38%的企业认为目前评估影响还为时过早。

问卷显示，只有将近一半的在上海美国企业对中国政府的防疫措施感到满意，77%的受访企业对当局规定的隔离期限长度表示不满。

与此同时，越来越多的中国本地企业在抱怨封城对它们的影响，包括暂停运营和销售停滞，以及流动资金枯竭和财务发布延迟。一家上海的输电设备制造商对路透社表示，封城造成企业的运作、物流和原材料供应中断，直接影响公司全年度的业绩。一家泊车服务公司更是被迫停业，由于其业务、客户主要集中在上海，封城意味着运营停摆。

(路透社、法新社)

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