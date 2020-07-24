疫情恶化 英国突然要求隔离西班牙入境者

（德国之声中文网）过去两周内，西班牙的新冠确冠病例大幅回升，多日出现上千新增病例。英国政府周六（7月25日）晚间临时决定，从当地时间26日零点起，将西班牙从安全旅行名单中移除，从西班牙入境英国的人必须隔离14天。

正在西班牙度假的英国游客听闻此项决定纷纷表示惊讶、担心、甚至愤怒，因为消息突如其来，令人措手不及。据报道，英国交通大臣沙普斯（Grant Shapps）目前也在西班牙度假。

英国发布隔离措施前，挪威也已宣布从西班牙返回挪威的人要进行为期10天的隔离。法国和比利时建议本国居民放弃前方巴塞罗那以及周边地区度假的计划。这些地区的海滩人满为患，人与人之间无法保持社交距离，警察一度需要采取措施，以减少海滩游客的数量。

旅游业是西班牙的重要支柱产业

西班牙：这里是安全的

针对英国做出的决定，西班牙外交部周日表示，该国疫情得到控制。西班牙外交部长冈萨雷斯（Arancha Gonzalez Laya）向媒体强调："西班牙是安全的，不仅对西班牙人而言，对游客来说也是安全的。"西班牙政府将试图说服英国政府将巴利阿里群岛（Balearic Islands）和加那利群岛（Canary Islands）排除在隔离措施之外。理由是，这两个旅游胜地的感染率远低于英国本土。为防止疫情扩散，西班牙加泰罗尼亚地区也已重启"禁足令"。

旅游业是西班牙的重要支柱产业，而西班牙是最受英国游客青睐的度假地之一。英国的这一决定预计将会使西班牙的旅游业大受影响。

安静/任琛（德新社，路透社）