 疫情恶化 英国突然要求隔离西班牙入境者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

疫情恶化 英国突然要求隔离西班牙入境者

西班牙疫情反弹，英国突然宣布，从西班牙入境英国的人必须隔离14天。这一消息让数以千计正在西班牙度假的英国游客措手不及。此前，挪威也做出类似决定。

Großbritannien I Coronavirus I Quarantäne für Touristen (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

（德国之声中文网）过去两周内，西班牙的新冠确冠病例大幅回升，多日出现上千新增病例。英国政府周六（7月25日）晚间临时决定，从当地时间26日零点起，将西班牙从安全旅行名单中移除，从西班牙入境英国的人必须隔离14天。

正在西班牙度假的英国游客听闻此项决定纷纷表示惊讶、担心、甚至愤怒，因为消息突如其来，令人措手不及。据报道，英国交通大臣沙普斯（Grant Shapps）目前也在西班牙度假。

英国发布隔离措施前，挪威也已宣布从西班牙返回挪威的人要进行为期10天的隔离。法国和比利时建议本国居民放弃前方巴塞罗那以及周边地区度假的计划。这些地区的海滩人满为患，人与人之间无法保持社交距离，警察一度需要采取措施，以减少海滩游客的数量。

Spanien Coronavirus Menschen mit Masken (Reuters/B. Suarez)

旅游业是西班牙的重要支柱产业

西班牙：这里是安全的

针对英国做出的决定，西班牙外交部周日表示，该国疫情得到控制。西班牙外交部长冈萨雷斯（Arancha Gonzalez Laya）向媒体强调："西班牙是安全的，不仅对西班牙人而言，对游客来说也是安全的。"西班牙政府将试图说服英国政府将巴利阿里群岛（Balearic Islands）和加那利群岛（Canary Islands）排除在隔离措施之外。理由是，这两个旅游胜地的感染率远低于英国本土。为防止疫情扩散，西班牙加泰罗尼亚地区也已重启"禁足令"。

旅游业是西班牙的重要支柱产业，而西班牙是最受英国游客青睐的度假地之一。英国的这一决定预计将会使西班牙的旅游业大受影响。

 

安静/任琛（德新社，路透社）

DW.COM

朝鲜首报新冠疑似病例 全球感染人数超1600万

按照朝鲜官方的说法，这个与世隔绝的国家曾经是全球新冠疫情感染地图上最后的“净土”。如今，朝鲜官方宣布发现了首个疑似感染病例，并同时封锁了病例出现的边境城市，并向南方“甩锅”。  

感染人数增多 德国迎来第二波新冠疫情？

近期，德国每天新增新冠病毒感染人数已经从500例上升到800例左右。德国一位政界人士本周六警告说，“第二波新冠疫情已经来临”。 罗伯特·科赫研究所称，疫情的发展态势“非常令人担忧”。  

相关内容

Außerordentliche Plenarsitzung des EU-Parlaments in Brüssel

万亿欧元经济振兴计划遭欧洲议会质疑 24.07.2020

规模高达1.8万亿欧元的欧盟疫后经济振兴财政案，本周一通过时被誉为“欧盟历史性的一刻”。但是，欧洲议会内如今却传出了大量质疑声音。一些议员指出，振兴计划必须在保护法治等多个方面予以改进方可获得批准。

BdTD Zella-Mehlis Kerzen zum Gedenken an fast 4000 Coronavirus-Opfer in Deutschland

评论：对新冠死者的哀悼何在？ 18.07.2020

世人紧盯着新冠疫情的死亡人数，同时，掌权者们试图要让一切重归“正常”。德国之声记者Astrid Prange认为，这不会成功，大流行瘟疫要求有一种集体哀悼文化。

Griechenland Häuser zu verkaufen | Nutzungseinschränkung beachten

面朝大海春暖花开 疫情促希腊楼市升温 19.07.2020

希腊迄今受新冠疫情的冲击程度相对较小。当地人民希望游客能逐渐回流。与此同时，越来越多外籍人士开始在阳光明媚的希腊物色物美价廉的房地产。

广告

评论分析

China Jin Canrong Interview in Beijing (picture-alliance/dpa/Kyodo)

墙外文摘：中共官方乌鸦嘴，还有多少神预言？

有评论指出，中国官方、学者、党媒的战狼外交，一次又一次导致“自我实现的预言”。自领馆关闭之后，金灿荣教授关于中国热战的“神预言”应该让人担忧吗？  