疫情急速恶化 美国放松隔离规定惹议

(德国之声中文网) 根据约翰霍普金斯大学疫情地图周三 (12月29日)公布的数据，美国累积确诊人数为282,723,301人，死亡人数达到5,413,303人。

美联社报道，拥有4,000万居民加利福尼亚州是第一个记录超过500万病例的州。根据加州公共卫生局的报告，在一连串的冬季风暴下，室内的假日派对和家庭聚会造成新的感染病例激增。加州也已经记录了超过75,500例与新冠疫情有关的死亡。

加州之外，截至26日，德克萨斯州有超过440万确诊病例，佛罗里达州也突破390万。此外，寒冷的气温也导致中西部和东北部地区的病例和住院人数激增最多，

目前还不清楚在新报告的这些病例中，有多少是奥密克戎 (omicron)，关于这个病毒变种的许多情况仍然未知，包括它是否会导致更多或更少的严重疾病。

科学家表示，奥密克戎比包括德尔塔 (delta)在内的其他新冠病毒更容易传播，预计到明年年初将在美国成为主要传播病毒。早期研究表明，接种疫苗的人需要打加强针，以获得预防奥密克戎感染的保护力，但即使没有打，接种两剂疫苗仍能提供保护，防止严重疾病和死亡。



为何放松隔离标准?

美国疾病控制和预防中心27日表示，无症状的新冠肺炎患者只需要隔离5天，而且不需要PCR或快速抗原测试阴性，就可以戴着口罩外出。同样的规则将适用于在隔离5天后症状正在缓解的人。

这项决定是在担心卫生保健和旅游等行业出现人员短缺的情况下做出的。最近几周，美国也面临着快速抗原测试的短缺。但科学家们担忧，说这样可能会增加病毒传播，使医院负担过重。

疾病预防控制中心说，这项建议背后有科学数据佐证，强调大多数新冠病毒的传播通常发生在症状出现前1到2天和之后2到3天。8月发表在《美国医学会杂志》（JAMA Internal Medicine）上的一项研究发现，在症状出现的前2天和后3天，传播潜力最大。但3天后仍有可能传播病毒。

瑞士伯尔尼大学的分子流行病学家霍德克罗夫特（Emma Hodcroft）告诉德国之声：「最初的隔离时间是根据在科学上发现的检测活病毒的时间，换句话说，这个人有可能感染其他人而设定的。」

西澳大利亚大学的流行病学家海德 (Zoe Hyde)则对德国之声表示，由于感染者在最初几天的传染性最强，缩短隔离期有一定的意义，但前提是测试结果为阴性。

她说：「我认为取消检测阴性的需要是一个非常糟糕的主意，因为这将导致很多人在社区传播病毒，还发出了一个错误的信息，让大家觉得这个病毒不严重。」

她补充说：「对于被允许结束隔离的无症状者来说，这可能并不重要，但对于他们所接触的社区中的脆弱人群来说，这可能是毁灭性的。」

政治凌驾科学？

科学家担心，将无症状和迅速恢复的病人的隔离时间减半的决定不是由公共卫生理由驱动。柏林夏里特(Charite)医院的公共卫生和流行病学教授科尔斯(Tobias Kurth)说：「这当然不是一个公共卫生准则，而是更倾向于确保我们能够保持基本的运行，所以更像是一个经济准则。」

他认为，在某些地区可以这样做，但不能当做普遍的规则。海德也赞同，「担心是政治，而不是科学在推动这一决定。」霍德克罗夫特则说，真正解决工作场所人员短缺的办法是让确诊数量减少。

霍德克罗夫特说：「如果让那些仍有可能被传染的人回到工作环境中，你可能会促成传播，让更多人被感染，并有可能使问题长期存在。」

另一个问题是，如果因为无症状的人没有被隔离足够长的时间，而且不需要进行阴性测试，导致感染率进一步上升，医院将如何应对。

库尔特警告说，在面临由奥密克戎助长的疫情浪潮的国家，如英国、法国、美国和德国，大量的病例将导致医疗保健系统崩溃。

海德说：「现在放宽限制似乎真的很糟糕，奥密克戎变体传播得如此迅速；我看不出医院系统将如何应对这种情况。」

(综合报道)

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。