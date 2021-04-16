 疫情急转直下 印度是否会接受中国伸来的援手？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2021

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时政风云

疫情急转直下 印度是否会接受中国伸来的援手？

印度疫情告急。单日新增确诊已连续两天超过30万，创新冠疫情暴发以来的全球最高纪录。中国外交部本周四表示，愿为印方抗疫提供支持和帮助。这是否会有助于中印两国关系的缓和？

TABLEAU | Indien Coronakrise Impfungen Krematorien

印度许多医院氧气供应告急，新冠病人家属排队等待续氧气罐

（德国之声中文网）印度本周四（4月22日）新增确诊314,835例，为新冠疫情爆发以来全球各国中单日新增之最。本周五，印度再创纪录，新增确诊332,730例，新增死亡病例2,263例。

如何解决氧气荒？

面对来势凶猛的新一轮疫情，印度各医院的医用氧气和病床极度匮乏，大医院已张贴无法继续接收病人的告示。据印度媒体报道，包括首都新德里在内的印度北部和西部的多家医院都已发出预警，称他们用于供应新冠病人的氧气只够维持数小时。

为缓解“氧气荒”，印度州政府据悉正试图从军方获得制氧机并计划紧急进口5万吨氧气。

本周四，中国外交部新闻发言人汪文斌在例行记者会上回答提问时表示，“新冠肺炎疫情是全人类共同的敌人，国际社会需要团结一心共同抗疫。中方注意到近期，印度国内疫情形势严峻，并出现暂时的防疫必要物资短缺情况，我们愿为印方控制疫情提供必要的支持和帮助。”

China Sprecher Außenministerium Wang Wenbin

中国外交部新闻发言人汪文斌

《印度时报》本周五以“中国愿意帮助，但印度却到别处寻找氧气”为题写道，中国表示，中方愿为印方控制疫情提供必要的支持和帮助，但印度官方消息来源称，中国目前并不在印度寻求氧气进口的来源国之列，印度现在确定的潜在的氧气进口国来源国主要为海湾国家以及新加坡。

《印度斯坦时报》本周五报道说，在回答《印度斯坦时报》关于北京准备向新德里提供何种援助的询问时，中国外交部表示，"中国愿意根据印度的需要与它沟通具体事项，"该报指出，尚无法确定北京是否已向新德里正式转达了其帮助印度抗击第二波Covid-19大流行的意图。

从互相支持抗疫到关系急转直下

《印度斯坦时报》回顾到，去年，当新冠疫情在中国最严重的时候，印度是向北京提供医疗用品的国家之一。当时，印度向中国提供了15吨医疗用品，包括口罩，手套和紧急医疗设备，耗资约211千万卢比。去年2月，莫迪总理曾致函习近平主席，表示印度将为抗击疫情提供援助。中国驻印度大使孙卫东不久后在一次新闻发布会上对印度给予中国的支持和声援表示赞赏。当印度去年4月面对第一波严重疫情时，中国也派遣了几十架飞机运送相关医疗用品予以回报。然而不久之后，中印在拉达克东部有争议的边境地区发生军事摩擦，两国关系骤然降至几十年来最糟糕的程度。近一年后，两国仍在努力化解这一局面。

Indien Treffen zwischen Narendra Modi und Xi Jingping

2019年11月，习近平访问印度

本周五，法国总统马克龙也表示，法国愿意为印度抗击新冠疫情提供帮助。印度总理莫迪周五和报告病例最多的11个邦和联邦属地的首席部长们举行高级别会议，称印度铁路和空军正在部署，以减少氧气罐的运输时间，并号召齐心协力共同抗疫。

对国际上伸来的援手，印度将如何选择尚待观察。印度新一轮疫情暴发中出现大量变异毒株 B.1.617感染。许多国家已对印度发出旅行警告，并采取其它限制措施，包括禁止近期有印度旅行史的人员入境。

更多阅读：印度新冠变种B.1.617有多危险？

观看视频 00:50

印度疫情升温 单日确诊破31万人

（据《印度时报》、《印度斯坦时报》）

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