 疫情当头 莫斯科红场阅兵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.06.2020

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时政风云

疫情当头 莫斯科红场阅兵

俄罗斯为纪念苏联反法西斯战争胜利75周年，6月24日在莫斯科举行盛大的阅兵仪式。这一红场上有史以来规模最大的阅兵在疫情时期格外引人关注。

Russland Moskau Siegesparade 2020 (Reuters/M. Shemetov)

（德国之声中文网）按照惯例，俄罗斯本计划今年5月9日"胜利日"在红场举办阅兵，纪念战胜法西斯德国75周年。因新冠疫情影响，这一庆典推迟到6月24日，这是1945年苏联首次举行胜利阅兵庆典的日子。

据中国媒体报道，有十多个国家派出高层代表参加了阅兵式，包括白俄罗斯、中国、印度、塞尔维亚、蒙古和多个中亚国家。中国派出了国防部长魏凤和、印度国防部长拉杰纳特·辛格也在列。

"无法想象，如果没有苏联红军的保卫，这个世界会是什么样子"，俄罗斯总统普京发表讲话说，苏联士兵"把欧洲从侵略者手中解放出来，结束了犹太人大屠杀的悲剧，拯救了纳粹主义致命意识形态中的德国人民"。他说，"我们有义务把这些保留在记忆中"。

总统临时掉头
唯一观礼的外国国家元首是白俄罗斯总统卢卡申科。鉴于全球仍处于疫情中，多国领导人谢绝了赴莫斯科的邀请。德国驻俄罗斯大使代表德国总理默克尔出席阅兵典礼。

Russland Moskau | Vladimir Putin während Militärparade (picture-alliance/dpa/Sputnik/S. Pyatakov)

据德新社报道，本已抵达莫斯科的吉尔吉斯斯坦总统申贝科夫（Sooronbaj Scheenbekow），因随行代表团成员中有两人新冠检测呈阳性，临时取消了出席阅兵的计划。61岁的申贝科夫本人并未受感染，但他表示，唯有取消行程，才是对其他出席者负责的做法。

在莫斯科，13000名士兵参加了此次规模空前的阅兵游行。除莫斯科外，俄罗斯其它城市也有阅兵等庆祝活动。据俄国防部称，共有64000名士兵参加了各地举办的阅兵。大型集会在莫斯科尚未被重新允许，周三的阅兵是个例外。队列中的士兵未戴口罩，也未保持安全距离。

战争英雄请先隔离
参加阅兵典礼的二战老兵都年事已高，很多人年龄超过90岁。为了让这一高危人群能够参与这一大型集会，并与总统普京握手，老兵们此前都进行了多日的隔离。

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Reuters/M. Voskresensky )

    纪念战胜法西斯德国75周年 莫斯科疫情中大阅兵

    推迟大典

    俄罗斯每年都在5月9日“胜利日”在红场举办阅兵，纪念战胜法西斯德国。今年的75周年纪念庆典，因新冠疫情影响从5月推迟到6月24日，这是1945年苏联首次举行胜利阅兵庆典的日子。

  • Russland Moskau | Vladimir Putin während Militärparade (picture-alliance/dpa/Sputnik/S. Pyatakov)

    纪念战胜法西斯德国75周年 莫斯科疫情中大阅兵

    贵宾寥寥

    来自白俄罗斯、中国、印度、蒙古和叙利亚的外国领导人和代表参加了阅兵式。鉴于全球仍处于疫情中，包括德国总理默克尔在内的多国元首谢绝了赴莫斯科的邀请。德国驻俄大使作为德国代表出席阅兵典礼。

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Getty Images/AFP/A. Nemenov)

    纪念战胜法西斯德国75周年 莫斯科疫情中大阅兵

    今天是例外

    在莫斯科，13000名士兵参加了此次规模空前的阅兵游行。除莫斯科外，俄罗斯其它城市也有阅兵等庆祝活动。据俄国防部称，共有64000名士兵参加了各地举办的阅兵。大型集会在莫斯科尚未被重新允许，周三的阅兵是个例外。

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Reuters/M. Shemetov)

    纪念战胜法西斯德国75周年 莫斯科疫情中大阅兵

    保持距离？

    队列中的士兵未戴口罩，也无法保持安全距离。

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Getty Images/AFP/A. Nemenov)

    纪念战胜法西斯德国75周年 莫斯科疫情中大阅兵

    “在家看电视”

    反对派批评政府坚持举行阅兵典礼的做法，因为俄罗斯境内的新冠疫情尚未根本缓解，感染人数仍在增加。莫斯科市长建议市民在家中通过电视观看阅兵。但穿越莫斯科市区的坦克、核导弹、防空系统等新式还是武器吸引了很多民众来到街头。

  • Russland Moskau | Militärparade (picture-alliance/dpa/A. Maishev)

    纪念战胜法西斯德国75周年 莫斯科疫情中大阅兵

    空中秀

    莫斯科天气晴朗，直升机飞越红场和克里姆林宫上空。

  • Russland Moskau Wladimir Putin Gedenktag Tag der Befreiung Zweiter Weltkrieg (Reuters/A. Druzhinin)

    纪念战胜法西斯德国75周年 莫斯科疫情中大阅兵

    总统有好戏

    批评者还认为，普京试图以阅兵式为6月25日举行的修宪公投造势。若修宪案通过公投，普京将可连任总统直至2036年。

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Reuters/M. Shemetov)

    纪念战胜法西斯德国75周年 莫斯科疫情中大阅兵

    二战老兵

    参加阅兵典礼的二战老兵都年事已高，很多人年龄超过90岁。为了让这一高危人群能够参与这一大型集会，并于总统普京握手，老兵们此前都进行了多日的隔离。

  • Russland Militärparade (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

    纪念战胜法西斯德国75周年 莫斯科疫情中大阅兵

    群众演员

    除了军队的阵列和武器展示，在这个富有怀旧色彩的日子，还有外围的历史秀上演。图为身穿二战时期服装的群众演员在排练间隙休息。


反对派批评政府坚持举行阅兵典礼的做法，因为俄罗斯境内的新冠疫情尚未根本缓解，感染人数仍在增加。俄罗斯全境的每日新增确诊病例约为7500例。目前疫情发展较快的是较为远离大城市的地区。在莫斯科，近日来每天新增的确诊病例仍有1000人左右。两周前莫斯科开始允许商店开门营业，餐馆和幼儿园也先后开放。

莫斯科市长建议市民在家中通过电视观看阅兵。但穿越莫斯科市区的飞机、坦克、核导弹、防控系统等新式还是武器吸引了很多民众来到街头。

批评者还认为，普京试图以阅兵式为6月25日举行的修宪公投造势。若修宪案通过公投，普京将可连任总统直至2036年。

 

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