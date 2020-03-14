疫情当前 国际援助物资难进朝鲜

（德国之声中文网）旨在帮助朝鲜抗击新冠病毒疫情的首批国际医疗物资预计本周抵达该国边境，但是由于严格的边检，援助物资进入朝鲜或面临延迟。

一些援助组织必须要从联合国那里申请在紧急状态下的禁运制裁措施豁免许可，才能将与抗击疫情有关的医疗救援物资运往朝鲜。而在抵达边界之后，这些物资还将接受严格的入关检查。为了阻隔新冠病毒（Covid-19）进入该国，平壤实行了严格的边检措施，并且对境内外国人采取了医学观察隔离。

到目前为至，朝鲜尚未报告任何确诊感染新冠肺炎的病例。尽管一名美国军方高官上周曾表示，他"相当确信"朝鲜一定有人感染该病毒。朝鲜中央通讯社（KCNA）周五报道称，除3名外国人外，朝鲜19日正式解除了对境内所有无新冠肺炎异常症状外国人的医学观察隔离。平壤政府要求所有境外人士都必须接受为期30天的隔离观察。

在平壤一家超市里购物的市民

朝鲜由于医疗体系资源不足，所以一旦面临新冠疫情爆发将难以应对，救援组织指出，这也部分是由于国际社会针对平壤的核武器和弹道导弹计划采取的制裁禁运措施造成的。

在救援组织的紧急请愿之下，联合国已经批准了为期六个月的部分豁免，即允许世界卫生组织、红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）和无国界医生组织将医疗物资送往该国，包括体温计、便携式呼吸机、心肺复苏仪、医用手套、防护面罩、医用口罩、防护服和防护镜等。

联合国儿童基金会表示自己在进口手套、防护服和呼吸防护装备等个人防护物资方面不需要豁免许可，该组织预计本周内将从陆路通过中国向朝鲜运送首批救援物资。

但是人道救援工作者透露，朝鲜方面的严格边界防疫措施导致这些物资滞留在边界。两名匿名知情人士对路透社表示，从口罩到测试仪器的大量国际救援物资目前都滞留在中国，尽管朝鲜民众非常需要这些援助。

平壤民众接受体温检测

根据朝中社3月13日报道，作为"超强力防疫措施"的一部分，所有进口物资必须先"隔离"10天。朝鲜官方媒体报道中展示了身穿防护服的工作人员对火车和货车进行消毒的画面。

无国界医生组织在一份书面声明中表示，他们的救援物资已经运到北京以及靠近朝鲜边境的丹东，朝鲜官方也已经允许物资在边境关闭的情况下进入。不过该组织也表示，目前尚不清楚相关物资何时能够进入朝鲜。

红十字会与红新月会国际联合会表示，正在积极努力向朝鲜输送"急需物资"，但不得不考虑到该国"对进口物资的限制"。该组织未说明相应物资预计何时运抵朝鲜边界。

专家指出，各国际组织计划提供的救援物资还远远不能满足帮助朝鲜抗击疫情的需要。

哈佛医学院的朴基（Kee Park，音译）曾经在朝鲜从事过卫生项目工作，他表示由于朝鲜测试条件不足，所以该国可能存在未被发现的感染者。

朝鲜方面表示，正在对数千名出现疑似症状的人员进行观察。俄罗斯表示已经应朝鲜的请求捐赠了1500套新冠病毒检验试剂盒。

相对于朝鲜的居民数量来说，该国医生人数较为充足，而且平壤的专制政权有能力控制和封锁人员流动。但是据"脱北者"和外国医学专家介绍，该国的医疗系统长期存在资源匮乏的问题。

朝鲜官方媒体报道，服装厂目前已经转为生产口罩，以保证供应。

朝鲜一家生产消毒用品的工厂

本周二，朝鲜领导人金正恩出席了平壤新建大型医院的奠基开工仪式，他指出了朝鲜医疗系统存在的缺陷，并且要求医院在10月份之前建成完工。

首尔延世大学附属医院国际诊疗中心主任林顿（John Linton）表示，由于医药资源匮乏，不少朝鲜医生都自己到山上去采草药。静脉注射液都是医院自己配制，使用的输液瓶都是回收利用的啤酒瓶或者其它玻璃容器。

林顿本人曾经参与过在朝鲜建设手术室和结核病防治项目的工作。他透露，朝鲜也"间接地"向韩国方面提出了物资援助请求，包括口罩。但是他不知道韩国方面是否向朝鲜运送了口罩等医疗物资。

雨涵/ 洪沙（路透社）