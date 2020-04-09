疫情引爆美失业潮 国会争辩新纾困预算

（德国之声中文网） 全球新冠疫情爆发至今已超过百日，除了各地确诊病例数持续飙升外，全球的经济也受到严重冲击。美国所采取的保持社交距离措施至今已导致上千万美国人申请失业救助津贴。根据美国劳动部统计，光是上周便有660万美国人申请失业救助，这也将疫情爆发至今的总失业人数提升至1600万人，比最近一次的经济衰退在两年内所制造的比率失业还高。

这个惊人的数字也代表美国前阵子通过的2万亿元的经济振兴方案，无法即时替受到严重冲击的产业与失业人口止血。美国总统特朗普正在要求国会快速通过另一项2500亿美元的预算，并将该预算作为协助受疫情严重影响的中小企业的贷款。不过，该提案目前因民主党与共和党在参议院内意见不合，所以暂时无法迅速通过。

同一天，德国经济研究院的院长法拉兹薛尔 （Marcel Fratzscher） 向德国之声表示，美国经济的复苏程度将决定全球经济能否从新冠疫情的冲击中止跌回升。他说：「如果美国经济没复苏，那全球经济便无法复苏。目前全球疫情发展大概比中国慢两到三个月，所以除非美国经济明显复苏，不然全球经济将陷入很困难的局面。」

纽约州再创死亡人数新高

与此同时，美国境内疫情最严重的纽约州周四再创疫情爆发以来最高的单日病亡人数。该州周四增加了799起病亡案例，将纽约州的累计病亡数字提升至7067。纽约州长古默连续两天以911恐怖攻击事件的死亡人数来做比喻，他将这场疫情形容为一场冲击社会的无声爆炸。

古默说虽然纽约的住院人数不断下降，但是他也警告人民继续遵守政府所实行的保持社交距离准则。他说：「当你停止遵守准则的那一刻开始，新冠确诊人数又会再次飙升。」然而，纽约市长白思豪（Bill de Blasio）却表示，他想像纽约市的疫情最快五月中便能进到低传染率的阶段。

周四，邻近纽约州的宾州也创下疫情爆发以来，单日最高的确诊人数。该州当天新增了1989起确诊案例，将累计的确诊人数提升至18288。根据统计，该州本周的确诊人数倍增，而死亡人数更是激增三倍。美国副总统彭斯（Mike Pence）周三在白宫例行记者会上警告，宾州第一大城费城已成为一个令人十分担忧的疫情中心。

联合国秘书长吁安理会展现团结

与此同时，联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）周四在安理会一场演说中，呼吁安理会成员国在面对疫情的同时，要团结一致。他表示，这种做法能降低新冠疫情对全球和平稳定带来的冲击。

他说：「如果想战胜新冠病毒，我们必须团结一致。这是我们这个世代的战争，也是联合国存在的目的。」

中国国家卫健委周五通报的最新数据显示，中国新增42起确诊病例与1起病亡案例，将累计的确诊与病亡案例提升至81907与3336。42起确诊案例中有38起是境外输入案例，另外4起本土案例分别出现在广东与黑龙江。武汉解除封城第二天，该地仍没有传出新的新冠案例。

另外，中国周五也增加47个无症状感染者，其中有14个是境外移入，而另外14个感染者于当天转为确诊案例。目前中国仍有1097个无症状感染者在接受医疗观察。

杨威廉/张慈 （综合报道）