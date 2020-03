疫情带来“环保福利”？远景不容乐观

(德国之声中文网)新冠疫情让很多德国人的生活发生了巨大变化:几个月前就定好的复活节度假行程不得不取消,周末时间里"所走就走"的自驾短途旅行眼下成了遥远的梦想。大众、宝马、戴姆勒等德国知名汽车制造商也都暂时关闭了车间。不过总有一些乐观主义者能够在新冠病毒(Covid-19)肆虐全球、经济面临崩溃危险的同时看到积极的一面:当工厂减产甚至停产,车辆交通减少的时候,城市的空气质量也有所改善。

这方面的效应三周前就已经在中国得到了印证。当时美国国家航空航天局(NASA)公布的卫星成像图显示,中国大片地区的氮氧化物污染出现了极大程度的好转。作为疫情最早的爆发中心,武汉市从1月23日起就进入了隔离防疫状态。在这座1000多万人口的城市之外,中国还有许多其他地区的企业、工厂也陷入停顿,数以亿计的民众宅在家中也大大减少了交通流量。

中国国家统计局数日前通报,今年1月和2月的原煤产量比去年同期下降了6.3%。美国能源与清洁空气研究中心(Center for Research for Energy and Clean Air)的研究人员发现,长达数周的停工使得这个亚洲大国的二氧化碳排放量明显减少。

春天的气息?

随着中国等亚洲地区疫情减缓,而欧洲疫情爆发,欧洲航天局(Esa)也发现意大利北部地区的二氧化碳排放减少。因为意大利是欧洲疫情最为严重的国家,采取"封城"措施也比欧洲其它国家要早。在经历了今年年初的雾霾之后,罗马等意大利大城市的空气突然变得清新了,人们深呼吸之后闻到的不再是机动车的尾气,而是春天的气息。这是否算是对疫区民众的一丝安慰呢?

新冠病毒能长期改善环境吗?真的不一定(资料图片)

不过这也至多算是一时的慰藉罢了。因为不少环保专家都警告,限制公共生活所带来的"气候福利"只不过是短期效应而已。德国联邦环境署主任迈斯纳(Dirk Messner)表示,如果回顾过去的经济危机时期就会发现,"在经济衰退带来的温室气体排放量减少之后,随着经济景气重新恢复,更高的排放就会接踵而至"。

经济学界也持类似观点。德国经济研究所所长弗拉茨舍尔(Marcel Fratzscher)指出,中国已经开始逐步恢复生产。"我们现在开始重复中国的经历,只不过推迟了不到两个月而已。"人们寄希望于欧洲的情况不要继续恶化,或者说疫情持续时间不要长于中国。

德国可能"超额完成任务"

至于德国的空气质量是否会因为车流量的减少和工厂的暂时停工而出现短暂的改善,目前还难以预测。专家也强调,要想做出严谨而科学的评估,就必须要等到一段时间过去,数据收集全面之后。况且在空气质量方面,除了有害气体排放之外,天气因素也有一定的影响力。所以在判断新冠疫情和空气质量之间的因果关系时,必须综合考虑各方面因素,全面分析数据。

根据德国环保智库"Agora能源转型论坛"的预测,在新冠疫情效应之下,德国2020年完成其气候保护目标是没有什么问题了。从目前的疫情危机来看,德国可能还会"超额完成任务"。

然而从长远来看,不少环保专家都持相对悲观的态度:在疫情危机之下,气候保护的政治议程可能会被搁置到一边。

雨涵/任琛(德新社)